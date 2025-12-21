Αγροτικά μπλόκα Θεσσαλονίκης: Κλειστή η Εθνική και ανοιχτά διόδια

Συνεχίζονται οι κινητοποιήσεις των αγροτών

Αγροτικά μπλόκα Θεσσαλονίκης: Κλειστή η Εθνική και ανοιχτά διόδια
Ακούστε το άρθρο --:-- λεπτά

Συνεχίζονται οι κινητοποιήσεις των αγροτών στη Θεσσαλονίκη, με τις δράσεις τους να επηρεάζουν την κυκλοφορία σε κομβικά σημεία της περιοχής.

Η Εθνική Οδός Αθηνών – Θεσσαλονίκης παραμένει κλειστή και σήμερα, τόσο στο ρεύμα προς Θεσσαλονίκη όσο και προς Αθήνα, στο μπλόκο των αγροτών στα διόδια των Μαλγάρων. Το ρεύμα προς Θεσσαλονίκη είχε αποκλειστεί ήδη από την περασμένη Παρασκευή, ενώ η κυκλοφορία προς Αθήνα παραμένει κλειστή για 21η συνεχόμενη μέρα.

Οι παραγωγοί, ωστόσο, έχουν ανακοινώσει ότι την Τρίτη 23 Δεκεμβρίου το πρωί θα ανοίξουν και τα δύο ρεύματα κυκλοφορίας, προκειμένου να διευκολύνουν τις μετακινήσεις των πολιτών κατά την περίοδο των Χριστουγέννων. Μέλη της συντονιστικής επιτροπής των αγροτών στα Μάλγαρα βρίσκονται σε συνεχείς διαβουλεύσεις με την αστυνομία, η οποία έχει θέσει ζητήματα ασφαλούς διέλευσης των οχημάτων, καθώς και αποφυγής της παρουσίας πεζών στο οδόστρωμα ταχείας κυκλοφορίας. Οι αρχές ζήτησαν επίσης την απομάκρυνση προσωρινών κατασκευών και τρακτέρ, ωστόσο οι αγρότες δηλώνουν αποφασισμένοι να μην μετακινήσουν τα οχήματα και υποστηρίζουν ότι με κατάλληλη οριοθέτηση η κυκλοφορία θα διεξάγεται ομαλά.

Παράλληλα, στα διόδια του Ωραιοκάστρου οι αγρότες από τα μπλόκα του Δερβενίου και της Χαλκηδόνας άνοιξαν προσωρινά τις μπάρες για την ελεύθερη διέλευση των ταξιδιωτών. Το άνοιγμα έγινε από τις 12:00 το μεσημέρι έως τις 15:00, σε πλήρη συνεννόηση με την Πανελλαδική Συντονιστική Επιτροπή Μπλόκων και με την άδεια της αστυνομίας. Κατά τη διάρκεια της ελεύθερης διέλευσης, οι παραγωγοί μοίρασαν ρύζι, όσπρια και φρέσκα κηπευτικά στους πολίτες, ενώ παράλληλα ενημέρωναν για τα αιτήματά τους μέσω φυλλαδίων.

Οι αγρότες της ανατολικής Θεσσαλονίκης, που βρίσκονται στα «πράσινα φανάρια», δηλώνουν ότι παρά τις γιορτές δεν θα αποχωρήσουν από τα μπλόκα μέχρι να ικανοποιηθούν τα αιτήματά τους. Στο σημείο έχουν παρατάξει τα τρακτέρ τους στις άκρες του οδοστρώματος κοντά στον κόμβο πριν το αεροδρόμιο, ενώ η λεωφόρος Γεωργικής Σχολής παραμένει κλειστή με την κυκλοφορία να εκτρέπεται από την Τροχαία.

Οι κινητοποιήσεις των αγροτών συνεχίζουν να επηρεάζουν την καθημερινότητα των πολιτών, με τους παραγωγούς να συνδυάζουν τις δράσεις τους με συμβολικές κινήσεις αλληλεγγύης, όπως η διανομή τροφίμων, και να διατηρούν ανοιχτούς διαύλους επικοινωνίας με τις αρχές για την ομαλή διεξαγωγή της κυκλοφορίας.

Διαβάστε όλες τις ειδήσεις από την Ελλάδα και τον Κόσμο.
