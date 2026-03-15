Θεσσαλονίκη: Παραδόθηκε ο φίλος του 20χρονου θύματος

Στο Δικαστικό Μέγαρο Θεσσαλονίκης έφτασε λίγο πριν τισ 13:00 το μεσημέρι ο 19χρονος που αναζητούνταν από τις αρχές, μετά τη δολοφονία του 20χρονου Κλεομένη, το βράδυ της Πέμπτης στην Καλαμαριά. Σε βάρος του ασκήθηκε συμπληρωματική δίωξη σε βαθμό πλημμελήματος, για συμμορία, ενώ πήρε 48ωρη προθεσμία για να απολογηθεί. Ο νεαρός κρατείται στο πλαίσιο του αυτοφώρου.

Σύμφωνα με το voria.gr, ο δικηγόρος του είχε επικοινωνήσει νωρίτερα με τις αρχές, ενημερώνοντας ότι ο νεαρός θέλει να προσέλθει για να καταθέσει όσα γνωρίζει για το περιστατικό.

Σημείωσε ωστόσο πως θα το κάνει ενώπιον της ανακρίτριας γι' αυτό και έφτασε στα δικαστήρια, χωρίς να περάσει από το κτίριο της Γενικής Αστυνομικής Διεύθυνσης Θεσσαλονίκης.

Ο νεαρός στο παρελθόν έχει απασχολήσει τις Αρχές για υπόθεση ναρκωτικών και για υπόθεση κλοπής. Είναι φαντάρος και φέρεται να έμαθε χθες ότι τον αναζητά η Αστυνομία για την υπόθεση.

Η κατάθεσή του θεωρείται κρίσιμη για τη διαλεύκανση της υπόθεσης και τις ακριβείς συνθήκες υπό τις οποίες σημειώθηκε η δολοφονία του 20χρονου.

Η εισαγγελέας άσκησε ποινική δίωξη τόσο στον 19χρονο όσο και σε έναν ακόμη νεαρό για τα αδικήματα της διακεκριμένης περίπτωσης επικίνδυνης σωματικής βλάβης και της κατοχής αντικειμένων που μπορούν να προκαλέσουν σωματική βλάβη με βάση τον νέο αθλητικό νόμο.

Οι αστυνομικές αρχές προσπαθούν να συνδέσουν όλα τα στοιχεία που έχουν έως τώρα στη διάθεσή τους και να συνθέσουν το παζλ των γεγονότων που οδήγησαν στην αιματηρή επίθεση.

Θεσσαλονίκη: Θρήνος στην κηδεία του 20χρονου

Σε κλίμα οδύνης πραγματοποιήθηκε στις 13:00 το μεσημέρι η κηδεία του 20χρονου Κλεομένη. Ο Ιερός Ναός του Αγίου Βασιλείου «πλημμύρισε» από φίλους και συγγενείς του άτυχου νεαρού, που χάθηκε τόσο άδικα το βράδυ της Πέμπτης στην Καλαμαριά.

Τραγικές φιγούρες οι γονείς του, που έθαψαν το μοναχοπαίδι τους και δεν έχουν βρει ακόμα απάντηση στο τεράστιο «γιατί», που τους βασανίζει όλες αυτές τις μέρες.

Θεσσαλονίκη: Το χρονικό της δολοφονίας

Το περιστατικό σημειώθηκε το βράδυ της περασμένης Πέμπτης στην Καλαμαριά. Σύμφωνα με όσα ισχυρίστηκε ο 23χρονος που ομολόγησε τη δολοφονία του 20χρονου, τρία άγνωστα άτομα του επιτέθηκαν έξω από το σπίτι του και άρχισαν να τον χτυπούν. Εκείνος έβγαλε μαχαίρι για να αμυνθεί και άρχισαν να τους χτυπά, με αποτέλεσμα να τραυματίσει θανάσιμα τον άτυχο νεαρό.

Βίντεο έχει καταγράψει δύο νεαρούς και τον 20χρονο να τρέχουν στην οδό Παπαδημητρίου. Λίγα μέτρα μετά, στην οδό Αργοναυτών ο 20χρονος κατέρρευσε δίπλα σε έναν κάδο απορριμμάτων και άφησε την τελευταία του πνοή.

Σύμφωνα με την ιατροδικαστική εξέταση, το θύμα δέχθηκε ένα θανατηφόρο πλήγμα στην καρδιά και πέθανε από ακατάσχετη αιμορραγία, αφού έχασε δύο λίτρα αίμα. Έφερε επίσης ένα τραύμα από μαχαίρι κάτω από τη μασχάλη και τραύματα στα δεξιά ζυγωματικά.

Οι αρχές εξετάζουν το ενδεχόμενο το περιστατικό να συνδέεται με οπαδικές αντιπαραθέσεις, όμως μέχρι στιγμής κάτι τέτοιο δεν έχει επιβεβαιωθεί. Οι αστυνομικοί εκτιμούν ότι μπορεί οι τρεις νεαροί να είχαν σχεδιάσει την επίθεση σε βάρος του 23χρονου και πάνω στη συμπλοκή έγινε το φονικό.

Η αστυνομία αναζητά και τον δεύτερο φίλο του θύματος, ο οποίος δεν έχει ταυτοποιηθεί.