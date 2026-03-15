Τελευταία Νέα
Δημοφιλή
15.03.26 , 15:27 Θεσσαλονίκη: Παραδόθηκε ο φίλος του 20χρονου θύματος
STAR.GR
Ελλαδα
Πρώτη Δημοσίευση: 15.03.26, 13:45
Ακούστε το άρθρο --:-- λεπτά
Με μια ματιά - by STAR AI
  • Ο 19χρονος φίλος του θύματος Κλεομένη παραδόθηκε στις αρχές και κατηγορείται για συμμορία και επικίνδυνη σωματική βλάβη.
  • Η δολοφονία του 20χρονου συνέβη στην Καλαμαριά, με τον δράστη να ισχυρίζεται ότι αμύνθηκε σε επίθεση τριών ατόμων.
  • Η κηδεία του Κλεομένη πραγματοποιήθηκε σε κλίμα οδύνης, με τους γονείς του να ζητούν απαντήσεις για τον θάνατο του μοναχογιού τους.
  • Η αστυνομία ερευνά πιθανές οπαδικές αντιπαραθέσεις ως αιτία του περιστατικού, ενώ αναζητεί και τον δεύτερο φίλο του θύματος.

Στο Δικαστικό Μέγαρο Θεσσαλονίκης έφτασε λίγο πριν τισ 13:00 το μεσημέρι ο 19χρονος που αναζητούνταν από τις αρχές, μετά τη δολοφονία του 20χρονου Κλεομένη, το βράδυ της Πέμπτης στην Καλαμαριά. Σε βάρος του ασκήθηκε συμπληρωματική δίωξη σε βαθμό πλημμελήματος, για συμμορία, ενώ πήρε 48ωρη προθεσμία για να απολογηθεί. Ο νεαρός κρατείται στο πλαίσιο του αυτοφώρου. 

Σύμφωνα με το voria.gr, ο δικηγόρος του είχε επικοινωνήσει νωρίτερα με τις αρχές, ενημερώνοντας ότι ο νεαρός θέλει να προσέλθει για να καταθέσει όσα γνωρίζει για το περιστατικό. 

Θεσσαλονίκη: Σήμερα η κηδεία του του 20χρονου - Αναζητούνται οι φίλοι του

Σημείωσε ωστόσο πως θα το κάνει ενώπιον της ανακρίτριας γι' αυτό και έφτασε στα δικαστήρια, χωρίς να περάσει από το κτίριο της Γενικής Αστυνομικής Διεύθυνσης Θεσσαλονίκης.

θεσσαλονίκη δολοφονία 20χρονου 1

Ο νεαρός στο παρελθόν έχει απασχολήσει τις Αρχές για υπόθεση ναρκωτικών και για υπόθεση κλοπής. Είναι φαντάρος και φέρεται να έμαθε χθες ότι τον αναζητά η Αστυνομία για την υπόθεση.

Η κατάθεσή του θεωρείται κρίσιμη για τη διαλεύκανση της υπόθεσης και τις ακριβείς συνθήκες υπό τις οποίες σημειώθηκε η δολοφονία του 20χρονου.

Θεσσαλονίκη: Από μαχαίρι στην καρδιά ο θάνατος του 20χρονου

Η εισαγγελέας άσκησε ποινική δίωξη τόσο στον 19χρονο όσο και σε έναν ακόμη νεαρό για τα αδικήματα της διακεκριμένης περίπτωσης επικίνδυνης σωματικής βλάβης και της κατοχής αντικειμένων που μπορούν να προκαλέσουν σωματική βλάβη με βάση τον νέο αθλητικό νόμο.

Οι αστυνομικές αρχές προσπαθούν να συνδέσουν όλα τα στοιχεία που έχουν έως τώρα στη διάθεσή τους και να συνθέσουν το παζλ των γεγονότων που οδήγησαν στην αιματηρή επίθεση. 

Θεσσαλονίκη: Μυστήριο με τα κίνητρα της δολοφονίας του 20χρονου

 

Θεσσαλονίκη: Θρήνος στην κηδεία του 20χρονου

Σε κλίμα οδύνης πραγματοποιήθηκε στις 13:00 το μεσημέρι η κηδεία του 20χρονου Κλεομένη. Ο Ιερός Ναός του Αγίου Βασιλείου «πλημμύρισε» από φίλους και συγγενείς του άτυχου νεαρού, που χάθηκε τόσο άδικα το βράδυ της Πέμπτης στην Καλαμαριά. 

Τραγικές φιγούρες οι γονείς του, που έθαψαν το μοναχοπαίδι τους και δεν έχουν βρει ακόμα απάντηση στο τεράστιο «γιατί», που τους βασανίζει όλες αυτές τις μέρες. 

Θεσσαλονίκη: Το χρονικό της δολοφονίας

Το περιστατικό σημειώθηκε το βράδυ της περασμένης Πέμπτης στην Καλαμαριά. Σύμφωνα με όσα ισχυρίστηκε ο 23χρονος που ομολόγησε τη δολοφονία του 20χρονου, τρία άγνωστα άτομα του επιτέθηκαν έξω από το σπίτι του και άρχισαν να τον χτυπούν. Εκείνος έβγαλε μαχαίρι για να αμυνθεί και άρχισαν να τους χτυπά, με αποτέλεσμα να τραυματίσει θανάσιμα τον άτυχο νεαρό. 

θεσσαλονίκη δολοφονία 20χρονου 2

Βίντεο έχει καταγράψει δύο νεαρούς και τον 20χρονο να τρέχουν στην οδό Παπαδημητρίου. Λίγα μέτρα μετά, στην οδό Αργοναυτών ο 20χρονος κατέρρευσε δίπλα σε έναν κάδο απορριμμάτων και άφησε την τελευταία του πνοή. 

Θεσσαλονίκη: Αυτός είναι ο 23χρονος δράστης - Συνελήφθη από τις Αρχές

Σύμφωνα με την ιατροδικαστική εξέταση, το θύμα δέχθηκε ένα θανατηφόρο πλήγμα στην καρδιά και πέθανε από ακατάσχετη αιμορραγία, αφού έχασε δύο λίτρα αίμα. Έφερε επίσης ένα τραύμα από μαχαίρι κάτω από τη μασχάλη και τραύματα στα δεξιά ζυγωματικά. 

θεσσαλονίκη δολοφονία 20χρονου 3

Θεσσαλονίκη: Βίντεο ντοκουμέντο από τη δολοφονία του 20χρονου

Οι αρχές εξετάζουν το ενδεχόμενο το περιστατικό να συνδέεται με οπαδικές αντιπαραθέσεις, όμως μέχρι στιγμής κάτι τέτοιο δεν έχει επιβεβαιωθεί. Οι αστυνομικοί εκτιμούν ότι μπορεί οι τρεις νεαροί να είχαν σχεδιάσει την επίθεση σε βάρος του 23χρονου και πάνω στη συμπλοκή έγινε το φονικό. 

Η αστυνομία αναζητά και τον δεύτερο φίλο του θύματος, ο οποίος δεν έχει ταυτοποιηθεί.

Διαβάστε όλες τις ειδήσεις από την Ελλάδα και τον Κόσμο.
Διαβάστε περισσότερα:
ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ
 |
ΕΓΚΛΗΜΑ
 |
ΔΟΛΟΦΟΝΙΑ
 |
ΚΑΛΑΜΑΡΙΑ
 |
ΜΑΧΑΙΡΙ
 |
ΜΑΧΑΙΡΩΜΑ
Follow us:

ΔΕΙΤΕ ΕΠΙΣΗΣ

ΕΙΔΗΣΕΙΣ
Ελλαδα
Κοσμος
Πολιτικη
Οικονομια
Σαν Σημερα
Αθλητικα
Αυτοκινητο
Υγεια
Back to Top