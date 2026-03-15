Θεσσαλονίκη: Σήμερα η κηδεία του του 20χρονου - Αναζητούνται οι φίλοι του

Τελευταία Νέα
Δημοφιλή
STAR.GR
Ελλαδα
Ακούστε το άρθρο --:-- λεπτά
Με μια ματιά - by STAR AI
  • Ποινική δίωξη ασκήθηκε σε δύο φίλους του 20χρονου που δολοφονήθηκε στην Καλαμαριά, με τον έναν να έχει ταυτοποιηθεί.
  • Η κηδεία του Κλεομένη θα γίνει σήμερα στις 13:00 στον ιερό ναό του Αγίου Βασιλείου Συκεών.
  • Ο 23χρονος δράστης παραδέχθηκε ότι μαχαίρωσε τον 20χρονο, ισχυριζόμενος ότι αμυνόταν από επίθεση που δέχθηκε.
  • Η ΕΛ.ΑΣ. ερευνά τις συνθήκες της συμπλοκής και τα κίνητρα της δολοφονίας, που εκτιμάται ότι έχουν οπαδική χροιά.
  • Ο θείος του 23χρονου υποστηρίζει ότι ο ανιψιός του αμύνθηκε σε ενέδρα που του στήθηκε.

Ποινική δίωξη για επικίνδυνη σωματική βλάβη καθώς και κατοχή αντικειμένων που μπορούν να προκαλέσουν σωματική βλάβη, με βάση τον Νέο Αθλητικό Νόμο άσκησε ο εισαγγελέας σε βάρος των δύο φίλων του 20χρονου που έπεσε νεκρός στην Καλαμαριά, μετά από επίθεση με μαχαίρι. Ο ένας από τους δύο φίλους του νεαρού που έχει ταυτοποιηθεί, o δεύτερος δεν έχει ταυτοποιηθεί ακόμα. Πληροφορίες ήθελαν τους δύο νεαρούς να προτίθενται να εμφανιστούν στις αρχές, ωστόσο κάτι τέτοιο δεν έχει γίνει ακόμα. Οι καταθέσεις τους αναμένεται να ρίξουν φως στις συνθήκες της συμπλοκής που είχε την τραγική κατάληξη της δολοφονίας του 20χρονου. Σήμερα οικογένεια, φίλοι και συγγενείς θα πούνε το τελευταίο «αντίο» στον άτυχο Κλεομένη. 

Η κηδεία του θα  τελεστεί στις 13:00 στον ιερό ναό του Αγίου Βασιλείου Συκεών.

Η ΕΛ.ΑΣ. αναζητούσε από την πρώτη στιγμή τους δύο φίλους του 20χρονου που έχουν καταγραφεί σε βίντεο να τρέχουν λίγο πριν ο άτυχος νεαρός καταρρεύσει στο οδόστρωμα και αφήσει την τελευταία του πνοή. 

Η κατάθεσή τους κρίνεται πολύτιμη μιας και ακόμη δεν έχουν διευκρινιστεί τα κίνητρα της δολοφονίας αν και εκτιμάται πως υπάρχει οπαδική χροιά. Οι έρευνες των αρχών έχουν πλέον επικεντρωθεί στο τι προηγήθηκε της συμπλοκής, ενώ εξετάζεται το ενδεχόμενο να έχουν εμπλακεί ακόμη περισσότερα άτομα. 

Ένα από τα σενάρια που εξετάζεται είναι ο 20χρονος μαζί με τους δύο φίλους του να είχαν σχεδιάσει επίθεση κατά του 23χρονου, ο οποίος ομολόγησε τη δολοφονία. Κατά τη συμπλοκή ο νεαρός τραυματίστηκε θανάσιμα και στη συνέχεια οι τρεις τράπηκαν σε φυγή, με το θύμα να καταρρέει λίγα μέτρα πιο κάτω και να ξεψυχάει δίπλα σε ένα κάδο απορριμμάτων. 

Όπως διαπιστώθηκε από την εξέταση της προϊσταμένης της Ιατροδικαστικής Υπηρεσίας του ΑΠΘ, ο 23χρονος φέρει πολλαπλές εκδορές στο σώμα, ενώ έχει και ράμματα στο κεφάλι. Ο ίδιος ο δράστης παραδέχθηκε ότι χτύπησε με μαχαίρι κάποια άτομα που δεν τα γνώριζε, ενώ βρισκόταν σε άμυνα. 

Ο 20χρονος από την άλλη, πέθανε από ακατάσχετη αιμορραγία, που του προκάλεσε ένα πλήγμα με μαχαίρι στην καρδιά. Ο νεαρός έχασε δύο λίτρα αίμα, ενώ δέχθηκε και δεύτερη μαχαιριά κάτω από την μασχάλη του. Το θύμα είχε κακώσεις και στα δεξιά ζυγωματικά του.

Θεσσαλονίκη: Τι ισχυρίστηκε ο 23χρονος

Ο 23χρονος, ο οποίος πήρε προθεσμία για να απολογηθεί την Τρίτη, παρουσιάστηκε οικειοθελώς στην αστυνομία και παραδέχθηκε ότι είναι εκείνος που μαχαίρωσε τον 20χρονο. 

Όπως ισχυρίστηκε, το θύμα μαζί με δύο ακόμα άτομα του είχαν στήσει ενέδρα κάτω από το σπίτι του, τον χτύπησαν και πάνω στην πάλη βρήκε ένα μαχαίρι στο έδαφος, το άρπαξε και στην προσπάθειά του να γλιτώσει, τραυμάτισε θανάσιμα τον νεαρό. Στη συνέχεια παραδέχθηκε ότι το μαχαίρι ήταν δικό του. Επέμεινε επίσης πως δεν ήθελε να κάνει κακό σε κανέναν και πως βρισκόταν σε άμυνα, προσπαθώντας να σωθεί. Σε βάρος του ο εισαγγελέας άσκησε ποινική δίωξη για ανθρωποκτονία από πρόθεση. 

Θεσσαλονίκη: «Του επιτέθηκαν και αμύνθηκε»

Θείος του 23χρονου, μιλώντας στο Mega, υποστήριξε πως ο ανιψιός του δέχθηκε επίθεση και αμύνθηκε. Μάλιστα είπε πως το 20χρονο παιδί που έπεσε νεκρό ήταν δικό τους παιδί, θέλοντας να δείξει την αμέριστη συμπαράστασή του στην οικογένεια του θύματος. 

«Δεν το χωράει το μυαλό μου. Πονάμε, είμαστε ματωμένοι για τον χαμό αυτού του παιδιού, κλαίμε όλη τη μέρα. Όλοι πονάμε. Και για το παιδί που χάθηκε και για αυτό που διεπράχθη», είπε και πρόσθεσε ότι ο 23χρονος δεν είναι σε καλή ψυχολογική κατάσταση. 

«Πώς να ‘ναι; Χάλια, κομμάτια είναι. Εμείς είμαστε μία οικογένεια που έχουμε λευκά ποινικά μητρώα, που είμαστε άνθρωποι, οι οποίοι δεν έχουμε πειράξει κανέναν, που δεν ενοχλούμε κανέναν. Είμαστε μία δεμένη, αγαπημένη, μεγάλη οικογένεια. Έχουμε πέσει από τα σύννεφα. Και όταν χάνεται ένα νεαρό παιδί, είναι το παιδί μας, είναι το ίδιο μας το παιδί, δεν είναι παιδί αλλουνού. Και δεν θέλω να δικαιολογήσω τίποτα. Η πράξη είναι αδικαιολόγητη ως αποτέλεσμα».

Παράλληλα, σύμφωνα με τον θείο του 23χρονου, η αντιπαράθεση ξεκίνησε μέσα από διαφωνίες μεταξύ νεαρών, ενώ δήλωσε βέβαιος πως οι τρεις νεαροί έστησαν ενέδρα στον ανιψιό του. 

«Είναι ένα πάρα πολύ καλό, φιλότιμο παιδί. Εγώ πιστεύω ήταν κάτι μεταξύ παρεών. Ήταν ενέδρα. Του στήσανε ενέδρα και αμύνθηκε και μάλιστα το μαχαίρι δεν ήταν δικό του. Το βρήκε κατά γης από αυτούς που του έστησαν ενέδρα και προσπάθησε να αμυνθεί. Παραδόθηκε οικειοθελώς και έπρεπε να παραδοθεί και πρέπει να κάτσει να πει όλη την αλήθεια και για ό,τι φταίει να πληρώσει», τόνισε. 
 

Διαβάστε όλες τις ειδήσεις από την Ελλάδα και τον Κόσμο.
Διαβάστε περισσότερα:
ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ
 |
ΜΑΧΑΙΡΙ
 |
ΜΑΧΑΙΡΩΜΑ
 |
ΚΑΛΑΜΑΡΙΑ
 |
ΕΓΚΛΗΜΑ
 |
ΔΟΛΟΦΟΝΙΑ
Follow us:

ΔΕΙΤΕ ΕΠΙΣΗΣ

ΕΙΔΗΣΕΙΣ
Ελλαδα
Κοσμος
Πολιτικη
Οικονομια
Σαν Σημερα
Αθλητικα
Αυτοκινητο
Υγεια
Back to Top