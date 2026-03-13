Οπαδικό το κίνητρο της δολοφονίας του 20χρονου στη Θεσσαλονίκη!

Φίλαθλος του ΠΑΟΚ ο 20χρονος - Ταυτοποιήθηκε ο οπαδός του Άρη δράστης

13.03.26 , 19:13 Θεσσαλονίκη
Απόσπασμα από το δελτίο ειδήσεων του STAR / Ρεπορτάζ της Λευκής Γεωργάκη (13/3/2026)
Με μια ματιά - by STAR AI
  • Η δολοφονία του 20χρονου στη Θεσσαλονίκη αποδίδεται σε οπαδική βία, με τον δράστη να έχει ταυτοποιηθεί και να αναζητείται.
  • Το θύμα ήταν οπαδός του ΠΑΟΚ, ενώ ο δράστης φέρεται να είναι οργανωμένος οπαδός του Άρη.
  • Η οικογένεια του θύματος ζητά πληροφορίες από αυτόπτες μάρτυρες για να διαλευκανθεί η υπόθεση.
  • Η ΠΑΕ ΠΑΟΚ εξέφρασε τη θλίψη της και ζήτησε άμεση δικαιοσύνη για τον θάνατο του φιλάθλου τους.
  • Η αστυνομία έχει αναλάβει την υπόθεση και ερευνά την πιθανή σύνδεση με την αθλητική βία.

Σε οπαδική βία αποδίδεται πλέον η δολοφονία του 20χρονου στη Θεσσαλονίκη, παρότι για αρκετές ώρες εθεωρείτο εξίσου  πιθανό το αιματηρό περιστατικό να σχετίζεται με τη δράση των «Τιμωρών» παιδεραστών.  Μάλιστα, σύμφωνα με τις τελευταίες πληροφορίες ο δράστης έχει ταυτοποιηθεί από την Ελληνική Αστυνομία και αναζητείται.     

Θεσσαλονίκη: Αναζητείται ο ύποπτος - Βρέθηκε θήκη μαχαιριού 4 εκατοστών

Το ενδεχόμενο της οπαδικής βίας ενισχύθηκε  από το γεγονός ότι πολύ κοντά στο σημείο της δολοφονίας στην Καλαμαριά, διαμένει οργανωμένος οπαδός του Άρη την ίδια ώρα που το θύμα φέρεται να είναι οπαδός οργανωμένος σε σύνδεσμο του ΠΑΟΚ.

Ερευνες της ΕΛ.ΑΣ. στο σημείο της δολοφονίας του 20χρονου στη Θεσσαλονίκη

Ο 20χρονος και τρεις φίλοι του σύμφωνα με πληροφορίες φέρονται να συνεπλάκησαν με τον οπαδό του Άρη κοντά στο σπίτι του. Στο επεισόδιο που έγινε αυτός έβγαλε μαχαίρι και το κάρφωσε στη  πλάτη του 20χρονου.

Ο δικηγόρος της οικογένειάς  του 20χρονου Παρασκευάς Σπυράτος, μίλησε στον τηλεοπτικό σταθμό Mega για την υπόθεση και υποστήριξε ότι υπάρχουν ενδείξεις για οπαδική βία.

Θεσσαλονίκη: Βίντεο ντοκουμέντο από τη δολοφονία του 20χρονου

«Η οικογένεια του θύματος, είναι συντετριμμένη. Έχουν να διαχειριστούν ένα περιστατικό που έχει συγκλονίσει όλη τη χώρα και επανερχόμαστε στο φαύλο κύκλο της βίας. Επειδή δεν έχω κι εγώ αρκετές πληροφορίες για την υπόθεση, αυτό που θα ήθελα να μεταφέρω είναι η έκκληση της οικογένειας να ανοίξουν τα στόματα. Σίγουρα υπάρχουν αυτόπτες μάρτυρες στην περιοχή. Ανώνυμα ή επώνυμα να δώσουν πληροφορίες. Δε μπορεί σε εκείνο το σημείο να έχουμε μία φυγή και να μην έχει αποτυπωθεί σε κάποια κάμερα, είτε καταστήματος είτε από κάποιον που πέρασε από εκεί.

Αν πρόκειται για περιστατικό αθλητικής βίας, εμείς έχουμε τέτοιες ενδείξεις, το γεγονός ότι η Ασφάλεια Θεσσαλονίκης, το ανέθεσε στο τμήμα Αθλητικής Βίας, καταλαβαίνετε ότι δεν είναι τυχαίο. Το γεγονός ότι στους κύκλους της Αστυνομίας, κατευθύνθηκε εκεί εσωτερικά, σίγουρα υπάρχουν δεδομένα στην υπόθεση, νομίζω ότι κάτι υπάρχει.

Να μη φοβούνται οι άνθρωποι που είναι γύρω από τα αθλητικά σωματεία, που γνωρίζουν ιστορικό ανθρώπων και φίλων, να δώσουν στοιχεία. Να βοηθήσουν να διαλευκανθεί αυτό το περιστατικό. Η οικογένεια μέσα στο θρηνο της, ζητά απόδοση δικαιοσύνης.

Υπάρχει εμπιστοσύνη στις αστυνομικές αρχές. Γνωρίζουμε ότι είτε το τμήμα Αθλητικής Βίας, είτε το τμήμα Ανθρωποκτωνιών, που έχει μεγαλύτερη εμπειρία, θα φωτίσουν το συγκεκριμένο περιστατικό, θα φωτίσουν το συγκεκριμένο περιστατικό» είπε.

Θεσσαλονίκη: Nεκρός 20χρονος από μαχαίρωμα

ΠΑΕ ΠΑΟΚ: Φίλαθλος της ομάδας μας ο 20χρονος – Να διαλευκανθεί το έγκλημα 

Η ΠΑΕ ΠΑΟΚ εξέδωσε ανακοίνωση με αφορμή τη δολοφονία 20χρονου στην Καλαμαριά, στην οποία αναφέρει: «Ως ΠΑΕ ΠΑΟΚ εκφράζουμε την οδύνη και τον αποτροπιασμό μας για την τραγωδία που συνέβη το βράδυ της Πέμπτης στην Καλαμαριά με τη δολοφονία ενός νέου ανθρώπου, φιλάθλου του ΠΑΟΚ.

Εκφράζουμε τα ειλικρινή μας συλλυπητήρια και την συμπαράσταση μας στην οικογένεια του άτυχου φιλάθλου μας.

Ζητούμε από τις αρχές να διαλευκανθεί άμεσα η υπόθεση, να οδηγηθούν ο δράστης ή οι δράστες στη δικαιοσύνη και να τιμωρηθούν όπως αρμόζει, χωρίς να μείνει ούτε ένα ερωτηματικό αναπάντητο.

Ήρθε η ώρα, τα ευχολόγια να δώσουν τη θέση τους στις πράξεις.

Τίποτα δεν αξίζει περισσότερο από την ανθρώπινη ζωή».
 

ΔΟΛΟΦΟΝΙΑ 20ΧΡΟΝΟΥ
ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ
ΚΑΛΑΜΑΡΙΑ
ΟΠΑΔΙΚΗ ΒΙΑ
ΦΙΛΑΘΛΟΣ ΠΑΟΚ
ΟΠΑΔΟΣ ΑΡΗ
