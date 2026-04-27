Χριστιάνα Μπέτα: Απαντά για τον φημολογούμενο γάμο της Ν. Θεοδωρίδου

Σε πρόσφατη δημόσια εμφάνισή της, η κόρη της Νατάσας Θεοδωρίδου κλήθηκε να σχολιάσει τις φήμες που κυκλοφορούν το τελευταίο διάστημα γύρω από πιθανό γάμο της μητέρας της, ξεκαθαρίζοντας ωστόσο πως δε γνωρίζει τίποτα επί του θέματος.

Η ίδια βρέθηκε σε event όπου συμμετέχει ως ambassador, εμφανώς χαρούμενη και ευδιάθετη, μιλώντας για τη συμμετοχή της: «Είμαι μία από τους τέσσερις ambassadors και είμαι πάρα πολύ χαρούμενη που βρίσκομαι εδώ», ανέφερε αρχικά στην κάμερα της εκπομπής Breakfast@star.

Οι φήμες για γάμο και η απάντησή της

Όταν η συζήτηση στράφηκε στο ενδεχόμενο γάμου της μητέρας της, η Χριστιάνα Μπέτα ήταν ξεκάθαρη, αποφεύγοντας να επιβεβαιώσει ή να διαψεύσει τα δημοσιεύματα.

«Δεν ξέρω τίποτα. Δε μου έχει πει κάτι, γιατί δε συμβαίνει τίποτα», είπε, βάζοντας τέλος τουλάχιστον από την πλευρά της στα σενάρια που κυκλοφορούν.

Η Νατάσα Θεοδωρίδου σε μια χαλαρη βόλτα με την κόρη της, Χριστιάνα Μπέτα

Παράλληλα, σχολίασε πως πολλές φορές τέτοιου είδους φήμες διογκώνονται χωρίς να υπάρχει πραγματική βάση: «Όλα αυτά είναι, νομίζω, η τροφή για να υπάρχει κάτι γύρω μας», σημείωσε.

«Να ρωτήσετε την ίδια»

Όταν ρωτήθηκε εκ νέου για τη σχέση της Νατάσας Θεοδωρίδου με τον Γιάννη Καρυπίδη κράτησε διακριτική στάση, αποφεύγοντας να επεκταθεί.

«Να ρωτήσετε την ίδια», απάντησε χαρακτηριστικά, δείχνοντας πως δε θέλει να μπει σε λεπτομέρειες για την προσωπική ζωή της μητέρας της.

Πάσχα στη Θεσσαλονίκη για το ερωτευμένο ζευγάρι

Θυμίζουμε πως η τραγουδίστρια πέρασε τις γιορτές του Πάσχα στη Θεσσαλονίκη, στο πατρικό της σπίτι, επιλέγοντας να αφιερώσει χρόνο στους δικούς της ανθρώπους και να απολαύσει πιο ήρεμες στιγμές μακριά από τα φώτα της δημοσιότητας.

Νατάσα Θεοδωρίδου: Πάσχα στο πατρικό με τη μητέρα της και τον σύντροφό της

Ταξίδεψε στη συμπρωτεύουσα με τον άνδρα που της έχει «κλέψει» την καρδιά όπως αποκάλυψε η ίδια κάνοντας ένα βίντεο αγκαλιά με τη μητέρα της.

Μάλιστα, επιστρέφοντας στην Αθήνα οι τηλεοπτικές κάμερες τη συνάντησαν στο αεροδρόμιο «Ελ. Βενιζέλος» και εκεί οι δημοσιογράφοι τη ρώτησαν για την προσωπική της ζωή.

«Να είστε γεμάτοι υγεία, αγάπη και χαρά. Παιδιά, δε θέλω να με κυνηγάτε, για να μη φαίνομαι αγενής. Ευχαριστώ πάρα πολύ», ανέφερε χαρακτηριστικά, στέλνοντας τις ευχές της στους δημοσιογράφους, πριν αποχωρήσει από το σημείο χωρίς να επεκταθεί περαιτέρω.

Δείτε ολόκληρη την εκπομπή Breakfast@star

