Παντρεύτηκε ο πρώην σύζυγός της Ελιάνας: Η αναφορά της συζύγου στην Ελιάνα

O Νικόλας Φαράκλας παντρεύτηκε στα Κουφονήσια

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Επιμέλεια STAR.GR
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Δείτε μία παλαιότερη συνέντευξη της Ελιάνας Χρυσικοπούλου στον Alpha

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Με μια ματιά - by STAR AI
  • Ο πρώην σύζυγος της Ελιάνας Χρυσικοπούλου, Νικόλας Φαράκλας, παντρεύτηκε στα Κουφονήσια.
  • Η νέα σύζυγος του Νικόλα αναφέρθηκε στην Ελιάνα, εκφράζοντας ευγνωμοσύνη για τη συνεργασία τους στην ανατροφή των δύο κοριτσιών τους.
  • Η Ελιάνα και ο Νικόλας διατηρούν καλές σχέσεις μετά το διαζύγιο τους το φθινόπωρο του 2022.
  • Η Ελιάνα δήλωσε ότι δεν θέλει να μιλήσει δημόσια για το διαζύγιο πριν από τις κόρες τους.
  • Η νέα οικογένεια περιγράφεται ως 'mixed οικογένεια' που ανθίζει και μεγαλώνει.

Την αγαπημένη του παντρεύτηκε ο πρώην σύζυγος της Ελιάνας Χρυσικοπούλου, Νικόλας Φαράκλας στα Κουφονήσια.  Ο γραφίστας ο οποίος έχει αποκτήσει με τη δημοσιογράφο του Alpha δύο κόρες την 11χρονη Ισαβέλλα και την 9χρονη Βικτώρια, έλαμπε από ευτυχία ενώ η σύζυγός του δημοσίευσε φωτογραφίες από το μυστήριο στα social media κάνοντας μία αναφορά και στην Ελιάνα Χρυσικοπούλου.

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Η ίδια μεταξύ άλλων ανέφερε πως είναι τιμή της που συμμετέχει ενεργά στην ανατροφή των δύο κοριτσιών και πως είναι μία mixed οικογένεια.

 

 

«Ο Νικόλας μου έκανε την τιμή να μεγαλώνουμε μαζί τις κόρες του. Το ίδιο και η Ελιάνα. Πρόκειται για ένα νέο επίπεδο αποδοχής, γυναικείας συνεργασίας, αγάπης και κατανόησης. Είναι μια σχέση που αξίζει πολλές λέξεις από μόνη της. Μαζί έχουμε δημιουργήσει κάτι που οι περισσότεροι δυσκολεύονται να κατανοήσουν, όμως μόνο εμείς γνωρίζουμε πόσο σημαντικό είναι. Μια mixed οικογένεια που ανθίζει και μεγαλώνει. Γιορτάσαμε αυτή τη διαδρομή και αποφασίσαμε να συνεχίσουμε να τη γράφουμε μαζί. Νιώθω απέραντη ευγνωμοσύνη για όσους ταξίδεψαν μέχρι εδώ, γέλασαν, χόρεψαν και συγκινήθηκαν μαζί μας. Πάνω απ’ όλα, αισθάνομαι ευγνωμοσύνη που βρήκα τον άνθρωπο με τον οποίο θέλω να μοιράζομαι όσα φέρνει η ζωή – τα εύκολα, τα δύσκολα και όλα όσα βρίσκονται ανάμεσά τους» έγραψε η σύζυγος του Νικόλα Φαράκλα στα social media.

Ηλιάνα Χρυσικοπούλου/ φωτογραφία από ndpphoto.gr/ Aνδρέας Νικολαρέας 

Ηλιάνα Χρυσικοπούλου/ φωτογραφία από ndpphoto.gr/ Aνδρέας Νικολαρέας 

Η Ελιάνα Χρυσικοπούλου χώρισε από τον σύζυγό της, Νικόλα Φαράκλα, το φθινόπωρο του 2022,όμως οι δυο τους έχουν διατηρήσει πολύ καλές σχέσεις. 

«Τα κορίτσια έχουν έναν εξαιρετικό μπαμπά, με τον οποίο μοιραζόμαστε τα πάντα. Τα θέματα ανατροφής, διασκέδασης, οικονομικά ζητήματα, τα εκπαιδευτικά ζητήματα. Είναι πολύ καλός και δεν υπάρχει δυσκολία. Άργησα να το επιβεβαιώσω το διαζύγιο γιατί ήταν πολύ μικρά τα παιδιά και ακόμη θεωρώ ότι είναι. Προσπαθώ να μην εστιάζω πολύ στο ζήτημα του διαζυγίου γιατί κάποια στιγμή με τα κορίτσια θα κάνουμε πολλές συζητήσεις για αυτό. Όταν θα είναι πιο μεγάλες και θα έχουν και πιο πολλές απορίες. Σίγουρα δεν θέλω να έχω μιλήσει εγώ δημόσια πρώτα και μετά σε εκείνες. Δεν είναι εύκολο το διαζύγιο, ναι είχε γίνει αρκετό καιρό αλλά δεν είχε δημοσιοποιηθεί, φυσικά δεν θα έπαιρνα εγώ ποτέ την πρωτοβουλία να το πω στον Τύπο" είχε δηλώσει σε προηγούμενη συνέντευξή της η Ηλιάνα Χρησικοπούλου. 

 

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EΛΙΑΝΑ ΧΡΥΣΙΚΟΠΟΥΛΟΥ
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ΝΙΚΟΣ ΦΑΡΑΚΛΑΣ
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