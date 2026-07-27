Εορτολόγιο: Ποιοι γιορτάζουν στις 27 Ιουλίου

Σε ποιους θα ευχηθούμε σήμερα - Ποιους Αγίους τιμά η εκκλησία

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Επιμέλεια STAR.GR
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Πηγή: Φωτογραφία εξωφύλλου: Unsplash.com

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Σύμφωνα με το Εορτολόγιο, σήμερα, Δευτέρα 27 Ιουλίου, η εκκλησία τιμά τη μνήμη του Αγίου Παντελεήμονος Μεγαλομάρτυρος του Ιαματικού.

Μεγαλομάρτυρας της Χριστιανικής Εκκλησίας, η μνήμη του οποίου τιμάται στις 27 Ιουλίου.

Ο Παντολέων, όπως ήταν το πραγματικό του όνομα, καταγόταν από τη Νικομήδεια της Μικράς Ασίας. Ο πατέρας του Ευστόργιος ήταν ειδωλολάτρης και η μητέρα του Εύβουλη χριστιανή. Βαπτίστηκε χριστιανός από τον ιερέα και γιατρό της πόλης Ερμόλαο κι έλαβε το όνομα Παντελεήμων.

Ο Άγιος Παντελεήμων

Ο Άγιος Παντελεήμων

Ο Παντελεήμων ήταν γιατρός στο επάγγελμα και θεράπευε τους αρρώστους του χωρίς αμοιβή, γι’ αυτό κατατάσσεται στη χορεία των αγίων, που ονομάζονται «Ανάργυροι».

Μαρτύρησε με αποκεφαλισμό επί ρωμαίου αυτοκράτορος Μαξιμιανού (286-305).

 

Δείτε ποιοι γιορτάζουν σήμερα:

  • Παντελεήμων, Παντελεήμωνας, Παντελής, Παντελεήμονας, Παντελάκης, Παντέλος
  • Παντελίτσα, Παντελίνα, Παντελεούσα

 


Ο ήλιος θα ανατείλει στις 06:24 και θα δύσει στις 20:39. Η σημερινή μέρα θα διαρκέσει 14 ώρες 15 λεπτά.

Σελήνη 12.7 ημερών

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