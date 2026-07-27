Σύμφωνα με το Εορτολόγιο, σήμερα, Δευτέρα 27 Ιουλίου, η εκκλησία τιμά τη μνήμη του Αγίου Παντελεήμονος Μεγαλομάρτυρος του Ιαματικού.
Μεγαλομάρτυρας της Χριστιανικής Εκκλησίας, η μνήμη του οποίου τιμάται στις 27 Ιουλίου.
Ο Παντολέων, όπως ήταν το πραγματικό του όνομα, καταγόταν από τη Νικομήδεια της Μικράς Ασίας. Ο πατέρας του Ευστόργιος ήταν ειδωλολάτρης και η μητέρα του Εύβουλη χριστιανή. Βαπτίστηκε χριστιανός από τον ιερέα και γιατρό της πόλης Ερμόλαο κι έλαβε το όνομα Παντελεήμων.
Ο Παντελεήμων ήταν γιατρός στο επάγγελμα και θεράπευε τους αρρώστους του χωρίς αμοιβή, γι’ αυτό κατατάσσεται στη χορεία των αγίων, που ονομάζονται «Ανάργυροι».
Μαρτύρησε με αποκεφαλισμό επί ρωμαίου αυτοκράτορος Μαξιμιανού (286-305).
Δείτε ποιοι γιορτάζουν σήμερα:
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