28.900 προσλήψεις στο Δημόσιο το 2026

Ποιες είναι οι ειδικότητες που βρίσκονται στη λίστα

STAR.GR
Οικονομια
Πηγή: με πληροφορίες από το workenter.gr, φωτογραφία Ευρωκίνηση
δημόσιοι υπάλληλοι
Ακούστε το άρθρο --:-- λεπτά

28.900 προσλήψεις στο Δημόσιο προετοιμάζει η κυβέρνηση για το 2026, σύμφωνα με τον σχεδιασμό του Υπουργείου Εσωτερικών και τις ανάγκες των υπολοίπων Υπουργείων.,   

529 θέσεις εργασίας πλήρους απασχόλησης - Προσλήψεις χωρίς πτυχίο

Προτεραιότητα είναι οι προσλήψεις σε τομείς που αφορούν την καθημερινότητα του πολίτη, όπως η Υγεία, η Εκπαίδευση, οι συγκοινωνίες, και η δημόσια ασφάλεια.

ΑΣΕΠ: Ξεκινούν οι αιτήσεις συμμετοχής στον πανελλήνιο γραπτό διαγωνισμό

Συγκεκριμένα, ο σχεδιασμός προβλέπει για τις προσλήψεις:  

  • Γιατρούς, νοσηλευτές και παραϊατρικό προσωπικό για το ΕΣΥ και τα Κέντρα Υγείας, ώστε να καλυφθούν τα σοβαρά κενά που καταγράφονται στα δημόσια νοσοκομεία.
  • Εκπαιδευτικούς όλων των βαθμίδων, με ιδιαίτερη έμφαση στη γενική παιδεία και την ειδική αγωγή, για τη στήριξη μαθητών και οικογενειών.
  • Προσωπικό στις αστικές συγκοινωνίες (ΟΣΥ, ΣΤΑΣΥ, ΟΣΕ) για την ενίσχυση των δρομολογίων και την καλύτερη εξυπηρέτηση των επιβατών.
  • 3.500 νέες θέσεις στις Ένοπλες Δυνάμεις και τα Σώματα Ασφαλείας, με στόχο την ενίσχυση της εθνικής άμυνας και της δημόσιας ασφάλειας.
  • 6.000 προσλήψεις στην Τοπική Αυτοδιοίκηση, καλύπτοντας αιτήματα Δήμων και Περιφερειών για προσωπικό σε κρίσιμες υπηρεσίες.


Αλλάζει η διαδικασία προσλήψεων στο δημόσιο - Τι θα ισχύει

Το σχέδιο θα παρουσιαστεί από το Υπουργείο Εσωτερικών στη συνεδρίαση του Υπουργικού Συμβουλίου στις 30 Σεπτεμβρίου, που αναμένεται να ανάψει το «πράσινο φως» για τις πρώτες προκηρύξεις στις αρχές του 2026, ώστε να καλυφθούν μέχρι το τέλος του έτους όλοι οι κρίσιμοι τομείς.                                        

                                    
                                    

                                


                             
                                

                                    
                                    
                                                                                                            
                                                                                                            

                                    

                                
 

ΠΡΟΣΛΗΨΕΙΣ
 |
ΠΡΟΣΛΗΨΕΙΣ ΣΤΟ ΔΗΜΟΣΙΟ
 |
ΔΗΜΟΣΙΟ
