Τραγωδία σε θέρετρο της Ελβετίας - Tουλάχιστον 10 νεκροί από έκρηξη σε μπαρ

Τραγωδία σημειώθηκε σε μπαρ στο Κραν-Μοντανά, ένα από τα πιο γνωστά χιονοδρομικά θέρετρα της Ελβετίας, όπου έκρηξη προκάλεσε τον θάνατο σε τουλάχιστον 10 ανθρώπους και τον τραυματισμό άλλων 10, σύμφωνα με το Sky News.

Μέχρι στιγμής στην επίσημη ανακοίνωσή της η αστυνομία του καντονιού Βαλέ αναφέρει ότι υπάρχουν πολλοί νεκροί και τραυματίες από την πυρκαγιά που ξέσπασε σε μπαρ έπειτα από έκρηξη.

«Περίπου στη 01:30 τα ξημερώματα σημειώθηκε περιστατικό στο Κραν- Μοντανά. Παρέχεται βοήθεια σε πολλούς τραυματίες. Μπορώ να επιβεβαιώσω ότι υπάρχουν πολλά θύματα», δήλωσε ο Γκαετάν

‼️ [ 🇨🇭 SUISSE ]



🔸️ Plusieurs personnes ont été tuées et d’autres grièvement blessées dans l’explosion d’un bar à la station de ski de Crans-Montana. Les médias locaux évoquent des dizaines de blessés, mais aucun bilan provisoire n’a encore été communiqué. pic.twitter.com/kosiFRoO5J — Little Think Tank (@L_ThinkTank) January 1, 2026

Η έκρηξη και η πυρκαγιά που την ακολούθησε σημειώθηκαν περίπου στη 01:30 τα ξημερώματα (τοπική ώρα, 02:30 ώρα Ελλάδας) στο μπαρ Le Constellation, όπου συχνάζουν τουρίστες, κατά τους εορτασμούς για την Πρωτοχρονιά.

Η περιοχή έχει αποκλειστεί εντελώς, ενώ έχει επιβληθεί και απαγόρευση πτήσεων πάνω από το Κραν- Μοντανά, σημείωσε η αστυνομία.

Εικόνες που μετέδωσαν ελβετικά μέσα ενημέρωσης δείχνουν ένα φλεγόμενο κτίριο και σωστικά συνεργεία.

#Switzerland | Several people were killed and others injured after an explosion rocked a bar in the luxurious alpine ski resort of Crans-Montana, Swiss police said.



A spokesperson for the cantonal police said that the explosion was of unknown origin but confirmed multiple… pic.twitter.com/vzDcSNaasS — Deccan Chronicle (@DeccanChronicle) January 1, 2026

Όπως ανέφερε στον ιστότοπό του το ελβετικό μέσο ενημέρωσης Blick επικαλούμενο την αστυνομία, την ώρα της έκρηξης στο μπαρ βρίσκονταν περισσότεροι από 100 άνθρωποι.

Το Κραν- Μοντανά είναι ένα πολυτελές θέρετρο σκι στην καρδιά των Ελβετικών Άλπεων, σε απόσταση περίπου δύο ωρών από τη Βέρνη.