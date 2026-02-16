Formula E: Αλλο ένα top 10 για τα μονοθέσια της DS Automobiles

Στο διπλό E-PRIX της Τζέντα

Πρώτη Δημοσίευση: 16.02.26, 14:43
Formula E: Αλλο ένα top 10 για τα μονοθέσια DS Automobiles
Ακούστε το άρθρο --:-- λεπτά
Με μια ματιά - by STAR AI
  • Η DS Automobiles συμμετείχε στους νυχτερινούς αγώνες της Formula E στη Σαουδική Αραβία, με τον Maximilian Günther και τον Taylor Barnard να κατατάσσονται 11ος και 10ος αντίστοιχα.
  • Ο Günther, που είχε προκριθεί δεύτερος, έχασε θέσεις κατά τη διάρκεια του αγώνα, ενώ ο Barnard ακολούθησε παρόμοια στρατηγική.
  • Η στρατηγική της DS PENSKE δεν απέδωσε, παρά την καλή εκκίνηση του Günther.
  • Η ομάδα θα συνεχίσει την πορεία της στην Formula E με τον επόμενο αγώνα στην Ισπανία στις 21 Μαρτίου.
  • Η DS Automobiles έχει 142 αγώνες στη Formula E με 4 τίτλους, 18 νίκες και 55 βάθρα.

Το Παγκόσμιο Πρωτάθλημα ABB FIA Formula E επισκέφτηκε τη Σαουδική Αραβία το προηγούμενο Σαββατοκύριακο, με δύο νυχτερινούς αγώνες στην πίστα Corniche της Τζέντα. Αυτή η πίστα – όπου η DS Automobiles κέρδισε το 2025 – επέτρεψε για άλλη μια φορά στον Γάλλο premium κατασκευαστή να επιδείξει το εξαιρετικό επίπεδο επιδόσεων των μονοθεσίων DS E-TENSE FE25 κατά τη διάρκεια των κατατακτήριων δοκιμών.Ο Maximilian Günther, νικητής στην Τζέντα πέρυσι, προκρίθηκε στον τελικό και έχασε την pole position για μόλις 0,111 δευτερόλεπτα. Έτσι, οι ελπίδες ήταν μεγάλες για την ομάδα DS PENSKE με τη δεύτερη θέση στο grid εκκίνησης για τον Γερμανό και την πέμπτη για τον νεαρό Βρετανό team-mate του Taylor Barnard.

Formula E: Αλλο ένα top 10 για τα μονοθέσια της DS Automobiles 
Ο τέταρτος αγώνας της σεζόν αποδείχθηκε πολύ στρατηγικός, με μόνο ένα Attack Mode (διάρκειας έξι λεπτών) αντί για τα συνηθισμένα δύο και ειδικά την επιστροφή του Pit Boost. Αυτό σήμαινε ότι για πρώτη φορά φέτος, οι οδηγοί έπρεπε να κάνουν pit stop που τους επέτρεπε να ανακτήσουν επιπλέον 10% ενέργειας. Ένα από τα κλειδιά της επιτυχίας ήταν να το επιλέξεις ακριβώς την κατάλληλη στιγμή, λαμβάνοντας υπόψη την ανάπτυξη του Attack Mode καθώς και όλες τις άλλες πιθανές συνθήκες αγώνα.

Η επιθετική στρατηγική από την ομάδα DS PENSKE δυστυχώς δεν ανταμείφθηκε. Μετά από μια εξαιρετική εκκίνηση, ο Maximilian Günther ήταν ο πρώτος επικεφαλής του αγώνα, αλλά έχασε αρκετές θέσεις προς το τέλος και τελικά κατετάγη 11ος. Ο Taylor Barnard αντίστοιχα τερμάτισε μία μόλις θέση μπροστά του. Αποτελέσματα, που σε καμία περίπτωση δεν αντικατοπτρίζει το πραγματικό επίπεδο απόδοσης της DS E-TENSE FE25 στη Σαουδική Αραβία.

Formula E: Αλλο ένα top 10 για τα μονοθέσια της DS Automobiles 
Ο πέμπτος αγώνας του Παγκόσμιου Πρωταθλήματος ABB FIA Formula E πραγματοποιήθηκε στη Σαουδική Αραβία, στο πλαίσιο του πρώτου διπλού αγώνα της σεζόν.Ο Maximilian Günther, ο οποίος προκρίθηκε έκτος στο grid εκκίνησης, στόχευε σε μια θέση στο βάθρο μετά τη νίκη του στην πίστα Corniche Jeddah το 2025. Όμως τα γεγονότα που εκτυλίχθηκαν κατά τη διάρκεια του επίσης νυχτερινού αγώνα δεν του έδωσαν αυτή την ευκαιρία. Από τον πρώτο κιόλας γύρο, ο Γερμανός έχασε έξι θέσεις και βρέθηκε κολλημένος στη μέση του μπλοκ των μονοθεσίων.

Formula E: Αλλο ένα top 10 για τα μονοθέσια της DS Automobiles 

Υπό αυτές τις συνθήκες, ο Maximilian έδωσε προτεραιότητα στην αποτελεσματικότητα με στόχο να εξαπολύσει την επίθεσή του στο τέλος του αγώνα. Ξεκίνησε την αντεπίθεσή του από την 15η θέση στο μέσο της διαδρομής, ενεργοποιώντας τη δεύτερη λειτουργία Attack Mode στους τελευταίους γύρους. Αν και κέρδισε αρκετές θέσεις, τελικά έπρεπε να συμβιβαστεί με την 11η στον τερματισμό, ακριβώς όπως την προηγούμενη μέρα.

Formula E: Αλλο ένα top 10 για τα μονοθέσια της DS Automobiles 
Ο 21χρονος Taylor Barnard από την άλλη, στην εξέλιξη του αγώνα, έφθασε τον team-mate του Maximilian Günther και υιοθέτησε μια πολύ παρόμοια στρατηγική. Τα δύο αυτοκίνητα DS E-TENSE FE25 έτρεχαν στην πίστα τροχό με τροχό για μεγάλη διάρκεια του αγώνα, με τον Taylor να παίρνει τελικά την 10η θέση, ακριβώς μπροστά από τον team-mate του. Σε αντίγραφο της προηγούμενης ημέρας, κέρδισε έναν βαθμό στη βαθμολογία των οδηγών, ενώ η ομάδα της DS PENSKE συγκέντρωσε παρόμοια βαθμολογία στην κατάταξη των ομάδων.

Το Παγκόσμιο Πρωτάθλημα ABB FIA Formula E θα συνεχιστεί στις 21 Μαρτίου στην Ισπανία. Ο πρώτος ευρωπαϊκός αγώνας της χρονιάς θα διεξαχθεί στην πίστα Jarama, κοντά στη Μαδρίτη. Μετά από ένα ξεκίνημα της σεζόν που δεν ανταποκρίθηκε στις προσδοκίες του Γάλλου premium κατασκευαστή, αυτή θα είναι μια ευκαιρία για την DS Automobiles και τον συνεργάτη της PENSKE AUTOSPORT να κάνουν μια νέα αρχή για να αξιοποιήσουν όλες τις ευκαιρίες που παρουσιάστηκαν κατά το δεύτερο τρίτο της 12ης σεζόν.Βασικά στοιχεία από την είσοδο της DS Automobiles στη Formula E: 142 αγώνες - 4 τίτλοι πρωταθλήματος - 18 νίκες - 55 βάθρα - 26 pole positions
 

