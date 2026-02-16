Cash or Trash: Τα ρετρό αντικείμενα ασκούν πάντα μια ιδιαίτερη γοητεία στου

Σήμερα, Δευτέρα 16 Φεβρουαρίου στις 17:20, στο Cash or Trash, η Δέσποινα Μοιραράκη θα υποδεχθεί τρεις νέους πωλητές και ο Θάνος Λούδος, ο ειδικός συνεργάτης της εκπομπής, θα εκτιμήσει τα αντικείμενά τους, που έχουν μια ξεχωριστή ιστορία.

Το αντικείμενο, που παρουσιάζει η Ελένη στο δωμάτιο εκτίμησης του Cash or Trash, φέρει την υπογραφή ενός καλλιτέχνη με την υψηλότερη πώληση έργου εν ζωή!

Από το Μπιλμπάο των Βάσκων και το Μουσείο Γκουγκενχάιμ έως το ίδρυμα ΔΕΣΤΕ στην Ύδρα, το όνομα του Τζεφ Κουνς είναι άμεσα συνδεδεμένο με την αντοχή στον χρόνο.

Με προσιτό λόγο προς τους θαυμαστές των έργων του, ο Τζεφ Κουνς δημιουργεί μια «γέφυρα επικοινωνίας» μαζί τους, μια σχέση που θυμίζει τον τρόπο με τον οποίο το αντικείμενο της πωλήτριας «μιλάει» στους υποψήφιους αγοραστές.

Τα ρετρό αντικείμενα ασκούν πάντα μια ιδιαίτερη γοητεία στους αγοραστές του Cash Or Trash και όταν παρουσιάζονται ολοκληρωμένα με την αυθεντική συσκευασία τους κερδίζουν υψηλή εκτίμηση, αλλά και εξαιρετικά δυνατές προσφορές!

Κάτι ανάλογο συμβαίνει και με το πρώτο στην κατηγορία του σετ αντικειμένων, που φέρνει η Μαίρη στην εκπομπή, με τους αγοραστές να το διεκδικούν δυναμικά!

Το αντικείμενο που φέρνει ο Αντώνης στο δωμάτιο εκτίμησης του Cash Or Trash, είναι ένα από τα πιο ιδιαίτερα φωτιστικά, που έχουν στολίσει το ταβάνι του!

Αγορασμένο σε ένα από τα ταξίδια των γονιών του στη Βαλένθια, το αντικείμενο του Αντώνη ξεχωρίζει για την εντυπωσιακή του αισθητική, καθώς οι πολλαπλοί κρύσταλλοι είναι αυτοί που συνθέτουν το θέμα του.

Αποφασισμένος να ζήσει στο έπακρο την εμπειρία της δημοπρασίας και να νιώσει την αδρεναλίνη του να «χτυπά κόκκινο», ο πωλητής ξεκινά μια σκληρή διαπραγμάτευση με τους πέντε υποψήφιους αγοραστές, διεκδικώντας την καλύτερη δυνατή προσφορά!