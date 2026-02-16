Cash or Trash: Τα ρετρό αντικείμενα ασκούν πάντα μια ιδιαίτερη γοητεία στου

Μη χάσετε το νέο επεισόδιο σήμερα στις 17:20 στο Star

Τελευταία Νέα
Δημοφιλή
16.02.26 , 19:44 Τροχός της Τύχης: Ο Νίκος δεν τα πήγε καλά με τα «Αντίθετα» - Εσύ;
16.02.26 , 19:39 Πέθανε η σπουδαία ιστορικός και καθηγήτρια Ελένη Γλύκατζη – Αρβελέρ
16.02.26 , 19:24 Γαλλία: Καινοτόμος θεραπεία έσωσε αγέννητο μωρό που έπασχε από σπάνιο όγκο!
16.02.26 , 19:19 Λογαριασμοί ρεύματος: Ο απλός κανόνας που εξοικονομεί πάνω από 100 ευρώ
16.02.26 , 18:58 Τέμπη: Εντολή για εκταφή 9 σορών από την Εισαγγελέα Λάρισας
16.02.26 , 18:56 Καλομοίρα: «Περίπου για τρία χρόνια έκλαιγα στην τουαλέτα μόνη μου»
16.02.26 , 18:16 Geely: Πρώτη στις πωλήσεις στην Κίνα
16.02.26 , 18:12 Εύη Βατίδου για Αλέξη Κούγια: «Αυτό δεν είναι αγάπη, είναι μίσος»
16.02.26 , 18:08 ΕΝΦΙΑ 2026: Τελευταία ημέρα για έκπτωση 20%
16.02.26 , 18:00 AUTECO: «Αν πιείς, καλύτερα συνοδηγός» - Δωρεάν Alco-Selftest
16.02.26 , 17:57 Eurovision 2026: Η πρώτη ανάρτηση του Akyla μετά τη νίκη στον Εθνικό Τελικό
16.02.26 , 17:33 Εκτελεσθέντες Καισαριανής: Η Βουλή θέλει να αποκτήσει τις φωτογραφίες
16.02.26 , 17:29 Πειραιάς: Πανικός σε σούπερ μάρκετ μετά από ένοπλη ληστεία - Βίντεο
16.02.26 , 17:24 Akylas: To σαρωτικό Ferto κυκλοφορεί! Έτοιμο να κατακτήσει την Ευρώπη!
16.02.26 , 17:06 Αδελφοκτονία στην Κρήτη: Αυτοψία στο σημείο του άγριου εγκλήματος
Good Job Nicky: Τα προβλήματα ήχου και η συγκίνηση της Σοφίας Αλιμπέρτη
Δανάη Λιβιεράτου: «Ήταν ένας χωρισμός που δεν τον είχα ξεπεράσει τελείως»
Good Job Nicky: Η ανάρτηση με τη Σοφία Αλιμπέρτη και τον αδερφό του!
Πέθανε η σπουδαία ιστορικός και καθηγήτρια Ελένη Γλύκατζη – Αρβελέρ
«Πλακώθηκε» με τον Άρη και πάει σε άλλη μεγάλη ομάδα ο Μορόν!
O Φλεβάρης φέρνει αλλαγές σε τρία ζώδια
Τζένη Μπαλατσινού: Πιο στιλάτη από ποτέ σε νέα της δημόσια εμφάνιση!
Evangelia: Η επική απάντηση του πατέρα της για τον γάμο της!
Γρηγόρης Αρναούτογλου: Ντύθηκε... Akylas και τραγούδησε το «Ferto»
Αλεξάνδρα Νίκα: Η έκπληξη της μητέρας της στον γιο της
Περισσότερα

VIDEOS

GNTM
Media
GNTM: Δείτε πλάνα από τις οντισιόν - Ποιοι θα καταφέρουν
GNTM: Τα πρώτα πλάνα από τις οντισιόν!
Media
GNTM: Τα πρώτα πλάνα από τις οντισιόν!
GNTM 6: Αντίο έξω κόσμε! Ανακοινώθηκε η πρεμιέρα!
Media
GNTM 6: Αντίο έξω κόσμε! Ανακοινώθηκε η πρεμιέρα!
Το GNTM μετράει αντίστροφα! Έρχεται στο Star!
Media
Το GNTM μετράει αντίστροφα! Έρχεται στο Star!
Ηλιάνα Παπαγεωργίου
Media
Ηλιάνα Παπαγεωργίου: «Το GNTM ξαναγράφεται! Όλα έχουν αλλάξει...»
Route 360
Media
Route 360: Η έκπληξη που περίμενε τον Γιάννη Αποστολάκη και
Στα γυρίσματα του GNTM 6: Όσα γίνονται πίσω από τις κάμερες!
Media
Στα γυρίσματα του GNTM 6: Δείτε όσα γίνονται πίσω από
GNTM 6: Μόλις Κυκλοφόρησε Το Νέο Τρέιλερ
Media
GNTM 6: Μόλις «έσκασε» το τρέιλερ του νέου κύκλου -Δεν
Ζενεβιέβ Μαζαρί
Media
Ζενεβιέβ Μαζαρί: «Θα πάθετε σοκ με το νέο GNTM»
First Dates: Ο Χρήστος Έχει... Θέμα Με Τα Νύχια!
Media
First Dates: Ο Χρήστος έχει... θέμα με τα νύχια και
MasterChef: Απόψε, πρώην παίκτες... εισβάλλουν!
Media
MasterChef: Απόψε, πρώην παίκτες... εισβάλλουν στον διαγωνισμό!
TractioN
Media
TractioN: Ο Θάνος Λούδος στο τιμόνι - Ο λόγος που
Μαύροι Πίνακες: Δείτε όλα τα επεισόδια on demand!
Media
Μαύροι Πίνακες: Δείτε τη συναρπαστική σειρά μυστηρίου on demand!
TractioN
Media
TractioN: Αγχωμένη η Κλέλια Ανδριολάτου στο parking challenge - Πώς
MasterChef: Αυτοί Είναι Οι 2 Πρώτοι Υποψήφιοι Προς Αποχώρηση
Media
MasterChef 2025: Αυτοί είναι οι 2 πρώτοι υποψήφιοι προς αποχώρηση!
Προβολή 5 από 15
STAR.GR
Media
Cash or Trash Trailer 16/2/26
Ακούστε το άρθρο --:-- λεπτά
Με μια ματιά - by STAR AI
  • Σήμερα, Δευτέρα 16 Φεβρουαρίου, η Δέσποινα Μοιραράκη υποδέχεται τρεις νέους πωλητές στο Cash or Trash.
  • Ο Θάνος Λούδος θα εκτιμήσει αντικείμενα με ξεχωριστές ιστορίες, όπως ένα έργο του Τζεφ Κουνς.
  • Τα ρετρό αντικείμενα κερδίζουν υψηλή εκτίμηση και προσφορές, ειδικά με την αυθεντική τους συσκευασία.
  • Η Μαίρη φέρνει ένα σετ αντικειμένων που διεκδικείται δυναμικά από τους αγοραστές.
  • Ο Αντώνης παρουσιάζει ένα εντυπωσιακό φωτιστικό από τη Βαλένθια, ξεκινώντας σκληρή διαπραγμάτευση για την καλύτερη προσφορά.

Σήμερα, Δευτέρα 16 Φεβρουαρίου στις 17:20, στο Cash or Trash, η Δέσποινα Μοιραράκη θα υποδεχθεί τρεις νέους πωλητές και ο Θάνος Λούδος, ο ειδικός συνεργάτης της εκπομπής, θα εκτιμήσει τα αντικείμενά τους, που έχουν μια ξεχωριστή ιστορία.

Το αντικείμενο, που παρουσιάζει η Ελένη στο δωμάτιο εκτίμησης του Cash or Trash, φέρει την υπογραφή ενός καλλιτέχνη με την υψηλότερη πώληση έργου εν ζωή!

Από το Μπιλμπάο των Βάσκων και το Μουσείο Γκουγκενχάιμ έως το ίδρυμα ΔΕΣΤΕ στην Ύδρα, το όνομα του Τζεφ Κουνς είναι άμεσα συνδεδεμένο με την αντοχή στον χρόνο.

Δείτε όλες τις εκπομπές του Cash Or Trash

Με προσιτό λόγο προς τους θαυμαστές των έργων του, ο Τζεφ Κουνς δημιουργεί μια «γέφυρα επικοινωνίας» μαζί τους, μια σχέση που θυμίζει τον τρόπο με τον οποίο το αντικείμενο της πωλήτριας «μιλάει» στους υποψήφιους αγοραστές.

Cash or Trash: Τα ρετρό αντικείμενα ασκούν πάντα μια ιδιαίτερη γοητεία στου

Τα ρετρό αντικείμενα ασκούν πάντα μια ιδιαίτερη γοητεία στους αγοραστές του Cash Or Trash και όταν παρουσιάζονται ολοκληρωμένα με την αυθεντική συσκευασία τους κερδίζουν υψηλή εκτίμηση, αλλά και εξαιρετικά δυνατές προσφορές!

Κάτι ανάλογο συμβαίνει και με το πρώτο στην κατηγορία του σετ αντικειμένων, που φέρνει η Μαίρη στην εκπομπή, με τους αγοραστές να το διεκδικούν δυναμικά!

Cash or Trash: Τα ρετρό αντικείμενα ασκούν πάντα μια ιδιαίτερη γοητεία στου

Το αντικείμενο που φέρνει ο Αντώνης στο δωμάτιο εκτίμησης του Cash Or Trash, είναι ένα από τα πιο ιδιαίτερα φωτιστικά, που έχουν στολίσει το ταβάνι του!

Cash or Trash: Τα ρετρό αντικείμενα ασκούν πάντα μια ιδιαίτερη γοητεία στου

Αγορασμένο σε ένα από τα ταξίδια των γονιών του στη Βαλένθια, το αντικείμενο του Αντώνη ξεχωρίζει για την εντυπωσιακή του αισθητική, καθώς οι πολλαπλοί κρύσταλλοι είναι αυτοί που συνθέτουν το θέμα του.

Αποφασισμένος να ζήσει στο έπακρο την εμπειρία της δημοπρασίας και να νιώσει την αδρεναλίνη του να «χτυπά κόκκινο», ο πωλητής ξεκινά μια σκληρή διαπραγμάτευση με τους πέντε υποψήφιους αγοραστές, διεκδικώντας την καλύτερη δυνατή προσφορά!

Διαβάστε όλα τα lifestyle νεα, για Celebrities και Media.
Διαβάστε περισσότερα:
CASH OR TRASH
Follow us:

ΔΕΙΤΕ ΕΠΙΣΗΣ

LIFESTYLE
Celebrities
Media
Ζωδια
Μοδα
Συνταγες
Σχεσεις
Fitness
Εξοδος
Quiz
Back to Top