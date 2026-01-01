Ο Κωνσταντίνος Μητσοτάκης έκανε πρόταση γάμου στη Μαρία Σάκκαρη

Τι αποκάλυψε ο πρωθυπουργός στον πρώτο καφέ της χρονιάς με τον Τασούλα

Τελευταία Νέα
Δημοφιλή
01.01.26 , 15:23 Φωτιά Ελβετία: «Έβαλαν πυροτεχνήματα σε μπουκάλια» - Σοκάρουν οι μαρτυρίες
01.01.26 , 14:13 Ηλιάνα: Το γράμμα που θα έγραφε στη Ηλιάνα του τότε για τα όσα θα πέρναγε
01.01.26 , 13:35 Ο Κωνσταντίνος Μητσοτάκης έκανε πρόταση γάμου στη Μαρία Σάκκαρη
01.01.26 , 13:22 Ναύπακτος: Ανατροπή στην υπόθεση των δύο νεκρών αδερφών από πυρκαγιά
01.01.26 , 12:27 Ελβετία: Πάνω από 40 νεκροί και 100 τραυματίες μετά από έκρηξη σε μπαρ
01.01.26 , 12:15 Παναθηναϊκός: Ποιο κορυφαίο όνομα ζήτησε να φύγει
01.01.26 , 12:04 Οι νέες τιμές των διοδίων που θα ισχύουν το 2026
01.01.26 , 11:34 Μαριλίτα- Λάλος: Υποδέχτηκαν το νέο έτος χορεύοντας με μπρίο
01.01.26 , 11:30 Πέντε γεγονότα που περιμένουμε το 2026
01.01.26 , 10:53 smart #5: Αυτοκίνητο της χρονιάς 2026 στη Νορβηγία
01.01.26 , 10:50 Ιανουάριος 2026: Ποιες θα είναι οι ευνοϊκές και ποιες οι δύσκολες μέρες
01.01.26 , 10:35 To ρόφημα με τις λίγες θερμίδες που ενισχύει το ανοσοποιητικό
01.01.26 , 10:05 Τραγωδία σε θέρετρο της Ελβετίας - Tουλάχιστον 10 νεκροί από έκρηξη σε μπαρ
01.01.26 , 09:47 Με γλέντι, drones & πυροτεχνήματα η αλλαγή του χρόνου σε Αθήνα -Θεσσαλονίκη
01.01.26 , 09:35 Iωάννα Τούνη: Πρωτοχρονιά με τον σύντροφο της και τους γονείς του
Iωάννα Τούνη: Πρωτοχρονιά με τον σύντροφο της και τους γονείς του
Μαριλίτα- Λάλος: Υποδέχτηκαν το νέο έτος χορεύοντας με μπρίο
Βούλγαρη - Κωνσταντινίδης: Αγκαλιά με τον γιο τους λίγο πριν μπει το 2026!
Ελεονώρα Μελέτη: Η «φουσκωμένη» κοιλίτσα που άναψε φωτιές στα social
Γιώργος Τσούλης: Πατέρας για δεύτερη φορά λίγο πριν το τέλος του 2025
Βαλαβάνη: Όταν αποκάλυψε σε οικογένεια & φίλους ότι περιμένει παιδί
Μαλέσκου: Το ταξίδι με την 2,5 ετών κόρη της και οι ευχές για το νέο ετός
Ο Κωνσταντίνος Μητσοτάκης έκανε πρόταση γάμου στη Μαρία Σάκκαρη
Ξέσπασε ο Γιώργος Λιάγκας: «Βγάλτε την κακία και τη χολή σας ελεύθερα»
Βάσω Λασκαράκη: Χειμερινή απόδραση με την κόρη της, Εύα, στη Βόρεια Ελλάδα
Περισσότερα

VIDEOS

Ειδικός Κυβερνοασφάλειας Αθανάσιος Κοσμόπουλος
LEADERS 29.12.2025 – Ειδικός Κυβερνοασφάλειας Αθανάσιος Κοσμόπουλος
Γεωστρατηγικός Αναλυτής Ρ. Καλυβιώτης
LEADERS Ρ. Καλυβιώτης «Η Ελλάδα είναι μια μελλοντική αυτοκρατορία»
Ιωάννης Μπαλτζώης
Αντιστράτηγος Ι. Μπαλτζώης – «Τα νερά δεν είναι τόσο ήρεμα»
Κωνσταντίνος Λαμπρόπουλος
Κωνσταντίνος Λαμπρόπουλος – «Να φτιάξουμε αντί casus belli»
Καθηγητής Γιώργος Φίλης
Καθηγητής Γιώργος Φίλης – «Πρέπει να τους πάρουμε το κεφάλι»
Δώκτορ Δ. Σταθακόπουλος «Η Τουρκία δεν είναι δυτική χώρα»
LEADERS: Δόκτωρ Δ. Σταθακόπουλος «Η Τουρκία δεν είναι δυτική χώρα»
Άγγελος Χωριανόπουλος Αναλυτής Γεωπολιτικού Ρίσκου
LEADERS | Άγγελος Χωριανόπουλος – Τουρκικές υβριδικές επιχειρήσεις
Χαράλαμπος Παπασωτηρίου
LEADERS | Χ. Παπασωτηρίου – Τα δυνατά χαρτιά της Ελλάδας
Αθανάσιος Δρούγος
LEADERS | Α. Δρούγος – «Η Τουρκία είναι μέσα σε
Αλέξανδρος Δεσποτόπουλος
LEADERS | Αλέξανδρος Δεσποτόπουλος – «Η Αμερική παρακμάζει»
Αντιπτέραρχος Π. Κατσαρός
Αντιπτέραρχος Π. Κατσαρός - Τι κρύβει το 12ετές εξοπλιστικό πρόγραμμα
Σύμβουλος Τεχνητής Νοημοσύνης Θ. Στάβερης
Leaders: Σύμβουλος Τεχνητής Νοημοσύνης Θ. Στάβερης – Μάχη και στο
Αν. Καθηγητής Μάνος Παπάζογλου
LEADERS: Αν. Καθηγητής Μάνος Παπάζογλου: «Ο Τραμπ ξύπνησε την Ευρώπη»
Διδάκτωρ του Πανεπιστημίου της Γενεύης Μελέτης Μελετόπουλος
Leaders: Μελέτης Μελετόπουλος «Βρισκόμαστε σε εθνική κατάθλιψη»
ΡΑΦΗΝΑ - ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ
Ραφήνα: Αντάλλαξαν ύβρεις η νυν με τον πρώην δήμαρχο στο
Προβολή 5 από 15
STAR.GR
Ελλαδα
Κωνσταντίνος Μητσοτάκης: Έκανε Πρόταση Γάμου Στη Σάκκαρη
Ακούστε το άρθρο --:-- λεπτά

Μια προσωπική είδηση έβγαλε ο πρωθυπουργός Κυριάκος Μητσοτάκης στον καθιερωμένο πρώτο καφέ της χρονιάς στο Κολωνάκι, ο οποίος αποκάλυψε στους συνομιλητές του ότι ο γιος του, Κωνσταντίνος, έκανε πρόταση γάμου στη διεθνώς αναγνωρισμένη τενίστρια Μαρία Σάκκαρη, με το ζευγάρι να σχεδιάζει τον γάμο του για το 2027.

Κωνσταντίνος Μητσοτάκης: Πήρε το πτυχίο του – Στο πλευρό του η Μ. Σάκκαρη

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

A post shared by SAKKATTACK (@mariasakkari)

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

A post shared by SAKKATTACK (@mariasakkari)

 

Η αποκάλυψη έγινε στο Da Capo, όπου ο Κυριάκος Μητσοτάκης, μετά τη δοξολογία για την Πρωτοχρονιά στη Μητρόπολη Αθηνών, βρέθηκε –όπως συνηθίζει κάθε χρόνο– για καφέ με τον Πρόεδρο της Δημοκρατίας, Κώστα Τασούλα. Οι δύο άνδρες απόλαυσαν έναν εσπρέσο, σε μια συνάντηση που φέτος είχε περισσότερους καλεσμένους από κάθε άλλη φορά.

Στο τραπέζι βρέθηκαν ακόμη ο πρόεδρος της Βουλής Νικήτας Κακλαμάνης, ο υπουργός Υγείας Άδωνις Γεωργιάδης, ο αναλυτής Ανδρέας Δρυμιώτης, ο εφοπλιστής Νίκος Πατέρας, καθώς και ο Μανούσος Γρυλάκης, ο ιστορικός σωματοφύλακας του Κωνσταντίνου Μητσοτάκη.

Πέρα από τα οικογενειακά νέα, η συζήτηση κινήθηκε και σε καθαρά πολιτικό επίπεδο. Ο Πρωθυπουργός φέρεται να ανέφερε ότι θα επιδιώξει άμεσα συνεννόηση με το ΠΑΣΟΚ, προκειμένου να κλείσει το ζήτημα των κενών θέσεων στις ανεξάρτητες αρχές. Ο Πρόεδρος της Δημοκρατίας συμφώνησε, σημειώνοντας πως ακόμη και η μείωση του απαιτούμενου ποσοστού συναίνεσης από τα 4/5 στα 3/5 δεν στάθηκε αρκετή για να ξεμπλοκάρει η διαδικασία.

Από την πλευρά του, ο πρόεδρος της Βουλής Νικήτας Κακλαμάνης επισήμανε ότι η λύση θα μπορούσε να είναι η τελική απόφαση να λαμβάνεται με απλή πλειοψηφία, κατά το πρότυπο της εκλογής του Προέδρου της Δημοκρατίας. Ωστόσο, όπως τόνισε, κάτι τέτοιο προϋποθέτει συνταγματική αναθεώρηση.

Διαβάστε όλες τις ειδήσεις από την Ελλάδα και τον Κόσμο.
Διαβάστε περισσότερα:
ΚΥΡΙΑΚΟΣ ΜΗΤΣΟΤΑΚΗΣ
 |
ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΜΗΤΣΟΤΑΚΗΣ
 |
ΜΑΡΙΑ ΣΑΚΚΑΡΗ
 |
ΠΡΟΤΑΣΗ ΓΑΜΟΥ
Follow us:

ΔΕΙΤΕ ΕΠΙΣΗΣ

ΕΙΔΗΣΕΙΣ
Ελλαδα
Κοσμος
Πολιτικη
Οικονομια
Σαν Σημερα
Αθλητικα
Αυτοκινητο
Υγεια
Back to Top