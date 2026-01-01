Ο Κωνσταντίνος Μητσοτάκης έκανε πρόταση γάμου στη Μαρία Σάκκαρη

Μια προσωπική είδηση έβγαλε ο πρωθυπουργός Κυριάκος Μητσοτάκης στον καθιερωμένο πρώτο καφέ της χρονιάς στο Κολωνάκι, ο οποίος αποκάλυψε στους συνομιλητές του ότι ο γιος του, Κωνσταντίνος, έκανε πρόταση γάμου στη διεθνώς αναγνωρισμένη τενίστρια Μαρία Σάκκαρη, με το ζευγάρι να σχεδιάζει τον γάμο του για το 2027.

Η αποκάλυψη έγινε στο Da Capo, όπου ο Κυριάκος Μητσοτάκης, μετά τη δοξολογία για την Πρωτοχρονιά στη Μητρόπολη Αθηνών, βρέθηκε –όπως συνηθίζει κάθε χρόνο– για καφέ με τον Πρόεδρο της Δημοκρατίας, Κώστα Τασούλα. Οι δύο άνδρες απόλαυσαν έναν εσπρέσο, σε μια συνάντηση που φέτος είχε περισσότερους καλεσμένους από κάθε άλλη φορά.

Στο τραπέζι βρέθηκαν ακόμη ο πρόεδρος της Βουλής Νικήτας Κακλαμάνης, ο υπουργός Υγείας Άδωνις Γεωργιάδης, ο αναλυτής Ανδρέας Δρυμιώτης, ο εφοπλιστής Νίκος Πατέρας, καθώς και ο Μανούσος Γρυλάκης, ο ιστορικός σωματοφύλακας του Κωνσταντίνου Μητσοτάκη.

Πέρα από τα οικογενειακά νέα, η συζήτηση κινήθηκε και σε καθαρά πολιτικό επίπεδο. Ο Πρωθυπουργός φέρεται να ανέφερε ότι θα επιδιώξει άμεσα συνεννόηση με το ΠΑΣΟΚ, προκειμένου να κλείσει το ζήτημα των κενών θέσεων στις ανεξάρτητες αρχές. Ο Πρόεδρος της Δημοκρατίας συμφώνησε, σημειώνοντας πως ακόμη και η μείωση του απαιτούμενου ποσοστού συναίνεσης από τα 4/5 στα 3/5 δεν στάθηκε αρκετή για να ξεμπλοκάρει η διαδικασία.

Από την πλευρά του, ο πρόεδρος της Βουλής Νικήτας Κακλαμάνης επισήμανε ότι η λύση θα μπορούσε να είναι η τελική απόφαση να λαμβάνεται με απλή πλειοψηφία, κατά το πρότυπο της εκλογής του Προέδρου της Δημοκρατίας. Ωστόσο, όπως τόνισε, κάτι τέτοιο προϋποθέτει συνταγματική αναθεώρηση.