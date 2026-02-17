MasterChef: Σύννεφα γύρω από τον Γιώργο - «Ρε φίλε, πες το face to face»

Η πρόσφατη ήττα της μπλε μπριγάδας στην ομαδική δοκιμασία δημιουργεί αμφισβήτηση γύρω από το πρόσωπο του αρχηγού, Γιώργου Α.

Ο Χάρης σκέφτεται να καλέσει σε μονομαχία τον Γιώργο, προκειμένου να τον καθαιρέσει: «Εννοείται μου έχει περάσει από το μυαλό η αρχηγία», ακούγεται να λέει στο trailer.

Ο Γιώργος δηλώνει έτοιμος να υποστεί τις όποιες συνέπειες, αλλά ζητά ειλικρίνεια από τα μέλη της ομάδας του. «Ρε φίλε, πες το face to face, μην προσπαθείς να βρεις κάτι άλλο».

Η Φάρμα στο MasterChef

Στο αποψινό επεισόδιο, πλατό του MasterChef μετατρέπεται σε... Φάρμα. Οι διαγωνιζόμενοι καλούνται να συλλέξουν τις πρώτες ύλες για τα πιάτα τους από το μποστάνι που έχει στηθεί στο στούντιο και περιμένει τους… farmers του.

«Δύο υπέροχες προσπάθειες», σχολιάζει στη συνέχεια ο Λεωνίδας Κουτσόπουλος, προμηνύοντας ότι η ψηφοφορία που θα ακολουθήσει θα είναι δύσκολη.

«Έναν έναν μας έχει πάρει στη σειρά και μας εκτελεί», παραδέχεται ο Μιχάλης στο νέο επεισόδιο, που θα προβληθεί απόψε στις 21:00 μέσα από τη συχνότητα του Star.

