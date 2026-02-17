MasterChef: Σύννεφα γύρω από τον Γιώργο - «Ρε φίλε, πες το face to face»

Τι θα δούμε την Τρίτη 17 Φεβρουαρίου, στις 21:00, στο Star

Τελευταία Νέα
Δημοφιλή
17.02.26 , 12:23 Τέτοια σούπα δεν έχεις ξαναφάει- Δες μία σούπερ νόστιμη συνταγή
17.02.26 , 12:07 Βιολάντα: Έκλεισε και το δεύτερο εργοστάσιο – Προθεσμία πήρε ο ιδιοκτήτης
17.02.26 , 12:03 Η Vertizon ξεκινά την κατασκευαστική δραστηριότητά της στην ελληνική αγορά
17.02.26 , 11:49 Κατερίνα Βρανά: «Η ιστορία μου σε 1'» - Τι της έχει συμβεί
17.02.26 , 11:46 Επίδομα 200 ευρώ: Ποιοι θα το λάβουν – Ποια τα κριτήρια
17.02.26 , 11:45 Γερμανού για Akyla: «Δε θα εκπλαγώ καθόλου αν κερδίσει τη Eurovision»
17.02.26 , 11:42 Δημοσία δαπάνη η κηδεία της Ελένης Γλύκατζη-Αρβελέρ - Πότε θα γίνει
17.02.26 , 11:26 Δημήτρης Αλεξάνδρου - Ρία Ελληνίδου: Στην Ταϊλάνδη το ερωτευμένο ζευγάρι
17.02.26 , 11:06 Έκτακτο δελτίο καιρού: Σε ποιες περιοχές θα σημειωθούν ισχυρές καταιγίδες
17.02.26 , 10:30 Mήπως του αρέσεις και δεν το έχεις πάρει χαμπάρι; Δες ποια είναι τα σημάδια
17.02.26 , 10:21 Ποιος φοβάται τη Βιρτζίνια Γουλφ: Τα ζευγάρια στην επίσημη πρεμιέρα
17.02.26 , 10:10 Κολωνάκι: Συνελήφθη τραγουδίστρια- Ήταν μεθυσμένη και πήρε «σβάρνα» 5 Ι.Χ.
17.02.26 , 10:02 Μετά τον Αρναούτογλου και η Τσιμτσιλή σε ρόλο... Akyla χορεύει Ferto
17.02.26 , 09:56 Παναγιώτης Στάθης: «Πριν βγούμε στον αέρα έμαθα ότι έχασα τη μητέρα μου»
17.02.26 , 09:53 AION V: Πού μπορείτε να το δείτε από κοντά
Παναγιώτης Στάθης: «Πριν βγούμε στον αέρα έμαθα ότι έχασα τη μητέρα μου»
Δανάη Λιβιεράτου: «Ήταν ένας χωρισμός που δεν τον είχα ξεπεράσει τελείως»
Good Job Nicky: Τα μαθήματα φωνητικής στη μητέρα του Σοφία Αλιμπέρτη
Επίδομα ΔΥΠΑ 200 ευρώ για 12 μήνες – Ποιοι το δικαιούνται
Εύη Βατίδου για Αλέξη Κούγια: «Αυτό δεν είναι αγάπη, είναι μίσος»
Good Job Nicky: Η ανάρτηση με τη Σοφία Αλιμπέρτη και τον αδερφό του!
Νίκος Μέλλος: Διαγνώστηκε με καρκίνο ο ηθοποιός - Συγκλονίζει το μήνυμά του
Κολωνάκι: Συνελήφθη τραγουδίστρια- Ήταν μεθυσμένη και πήρε «σβάρνα» 5 Ι.Χ.
«Πλακώθηκε» με τον Άρη και πάει σε άλλη μεγάλη ομάδα ο Μορόν!
Ρία Ελληνίδου: Έκανε... νυχάκια στο νέο μαγαζί του Δημήτρη Αλεξάνδρου
Περισσότερα

VIDEOS

GNTM
Media
GNTM: Δείτε πλάνα από τις οντισιόν - Ποιοι θα καταφέρουν
GNTM: Τα πρώτα πλάνα από τις οντισιόν!
Media
GNTM: Τα πρώτα πλάνα από τις οντισιόν!
GNTM 6: Αντίο έξω κόσμε! Ανακοινώθηκε η πρεμιέρα!
Media
GNTM 6: Αντίο έξω κόσμε! Ανακοινώθηκε η πρεμιέρα!
Το GNTM μετράει αντίστροφα! Έρχεται στο Star!
Media
Το GNTM μετράει αντίστροφα! Έρχεται στο Star!
Ηλιάνα Παπαγεωργίου
Media
Ηλιάνα Παπαγεωργίου: «Το GNTM ξαναγράφεται! Όλα έχουν αλλάξει...»
Route 360
Media
Route 360: Η έκπληξη που περίμενε τον Γιάννη Αποστολάκη και
Στα γυρίσματα του GNTM 6: Όσα γίνονται πίσω από τις κάμερες!
Media
Στα γυρίσματα του GNTM 6: Δείτε όσα γίνονται πίσω από
GNTM 6: Μόλις Κυκλοφόρησε Το Νέο Τρέιλερ
Media
GNTM 6: Μόλις «έσκασε» το τρέιλερ του νέου κύκλου -Δεν
Ζενεβιέβ Μαζαρί
Media
Ζενεβιέβ Μαζαρί: «Θα πάθετε σοκ με το νέο GNTM»
First Dates: Ο Χρήστος Έχει... Θέμα Με Τα Νύχια!
Media
First Dates: Ο Χρήστος έχει... θέμα με τα νύχια και
MasterChef: Απόψε, πρώην παίκτες... εισβάλλουν!
Media
MasterChef: Απόψε, πρώην παίκτες... εισβάλλουν στον διαγωνισμό!
TractioN
Media
TractioN: Ο Θάνος Λούδος στο τιμόνι - Ο λόγος που
Μαύροι Πίνακες: Δείτε όλα τα επεισόδια on demand!
Media
Μαύροι Πίνακες: Δείτε τη συναρπαστική σειρά μυστηρίου on demand!
TractioN
Media
TractioN: Αγχωμένη η Κλέλια Ανδριολάτου στο parking challenge - Πώς
MasterChef: Αυτοί Είναι Οι 2 Πρώτοι Υποψήφιοι Προς Αποχώρηση
Media
MasterChef 2025: Αυτοί είναι οι 2 πρώτοι υποψήφιοι προς αποχώρηση!
Προβολή 5 από 15
STAR.GR
Media
MasterChef: Δείτε το trailer της Τρίτης 17/2
Ακούστε το άρθρο --:-- λεπτά
Με μια ματιά - by STAR AI
  • Η ήττα της μπλε ομάδας στο MasterChef αμφισβητεί τον αρχηγό Γιώργο Α.
  • Ο Χάρης σκέφτεται να προκαλέσει μονομαχία με τον Γιώργο για την αρχηγία.
  • Ο Γιώργος ζητά ειλικρίνεια από την ομάδα του, καλώντας τους να μιλήσουν ανοιχτά.
  • Στο νέο επεισόδιο, οι διαγωνιζόμενοι θα συλλέξουν υλικά από το μποστάνι στο στούντιο.
  • Ο Λεωνίδας Κουτσόπουλος προμηνύει δύσκολη ψηφοφορία για τις προσπάθειες των διαγωνιζομένων.

Η πρόσφατη ήττα της μπλε μπριγάδας στην ομαδική δοκιμασία δημιουργεί αμφισβήτηση γύρω από το πρόσωπο του αρχηγού, Γιώργου Α.

Πάνος MasterChef: Οι 8 Μάγειρες Που Επέλεξε Για Την Ομαδική

Ο Χάρης σκέφτεται να καλέσει σε μονομαχία τον Γιώργο, προκειμένου να τον καθαιρέσει: «Εννοείται μου έχει περάσει από το μυαλό η αρχηγία», ακούγεται να λέει στο trailer.

Ο Γιώργος δηλώνει έτοιμος να υποστεί τις όποιες συνέπειες, αλλά ζητά ειλικρίνεια από τα μέλη της ομάδας του. «Ρε φίλε, πες το face to face, μην προσπαθείς να βρεις κάτι άλλο».

MasterChef: Το πιάτο του εντυπωσίασε τους κριτές και κέρδισε τα 1.000€!

MasterChef: Σύννεφα γύρω από τον Γιώργο - «Ρε φίλε, πες το face to face»

Η Φάρμα στο MasterChef

Στο αποψινό επεισόδιο, πλατό του MasterChef μετατρέπεται σε... Φάρμα. Οι διαγωνιζόμενοι καλούνται να συλλέξουν τις πρώτες ύλες για τα πιάτα τους από το μποστάνι που έχει στηθεί στο στούντιο και περιμένει τους… farmers του.

«Δύο υπέροχες προσπάθειες», σχολιάζει στη συνέχεια ο Λεωνίδας Κουτσόπουλος, προμηνύοντας ότι η ψηφοφορία που θα ακολουθήσει θα είναι δύσκολη.

«Έναν έναν μας έχει πάρει στη σειρά και μας εκτελεί», παραδέχεται ο Μιχάλης στο νέο επεισόδιο, που θα προβληθεί απόψε στις 21:00 μέσα από τη συχνότητα του Star.

Δείτε όλα τα επεισόδια του MasterChef

Διαβάστε όλα τα lifestyle νεα, για Celebrities και Media.
Διαβάστε περισσότερα:
MASTERCHEF
 |
MASTERCHEF TRAILER
 |
MASTERCHEF 10
Follow us:

ΔΕΙΤΕ ΕΠΙΣΗΣ

LIFESTYLE
Celebrities
Media
Ζωδια
Μοδα
Συνταγες
Σχεσεις
Fitness
Εξοδος
Quiz
Back to Top