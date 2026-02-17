Δημοσία δαπάνη η κηδεία της Ελένης Γλύκατζη-Αρβελέρ - Πότε θα γίνει

Σε λαϊκό προσκύνημα η σορός της

STAR.GR
Ελλαδα
Πηγή: Εξωτερική φωτογραφία: Eurokinissi / ΣΤΕΛΙΟΣ ΜΙΣΙΝΑΣ
Απόσπασμα από το δελτίο ειδήσεων του STAR (16/2/2026) / Της Κατερίνας Τσαμούρη
Ακούστε το άρθρο --:-- λεπτά
Με μια ματιά - by STAR AI
  • Η κηδεία της Ελένης Γλύκατζη-Αρβελέρ θα γίνει δημοσία δαπάνη, μετά τον θάνατό της στις 16 Φεβρουαρίου σε ηλικία 99 ετών.
  • Η απόφαση για τη δημοσία δαπάνη ελήφθη από τα υπουργεία Εθνικής Οικονομίας, Εσωτερικών, Παιδείας και Πολιτισμού.
  • Η εξόδιος ακολουθία προγραμματίζεται για την Παρασκευή στις 13:00 στη Μητρόπολη Αθηνών, με λαϊκό προσκύνημα πριν.
  • Η Γλύκατζη-Αρβελέρ υπήρξε η πρώτη γυναίκα πρόεδρος του Τμήματος Ιστορίας στη Σορβόννη και πρύτανης του ιδρύματος.
  • Αφήνει πίσω της σημαντικό επιστημονικό έργο και έχει τιμηθεί με πολλές διακρίσεις στην Ελλάδα και το εξωτερικό.

Δημοσία δαπάνη θα γίνει η κηδεία της διακεκριμένης ιστορικού και βυζαντινολόγου Ελένης Γλύκατζη-Αρβελέρ, η οποία απεβίωσε τη Δευτέρα 16 Φεβρουαρίου σε ηλικία 99 ετών, αφήνοντας πίσω της ένα τεράστιο επιστημονικό και πνευματικό έργο.

Η απόφαση πάρθηκε από τα υπουργεία Εθνικής Οικονομίας και Οικονομικών, Εσωτερικών, Παιδείας και Πολιτισμού και είναι ο ελάχιστος φόρος τιμής στην προσφορά της στην επιστήμη, την παιδεία και τον πολιτισμό.

Η εξόδιος ακολουθία είναι προγραμματισμένη να πραγματοποιηθεί την Παρασκευή στις 13:00 στη Μητρόπολη Αθηνών. Προηγουμένως, η σορός θα τεθεί σε λαϊκό προσκύνημα, δίνοντας την ευκαιρία στον κόσμο να αποχαιρετήσει τη σπουδαία προσωπικότητα.

Πέθανε η σπουδαία Ιστορικός και Καθηγήτρια Ελένη Γλύκατζη – Αρβελέρ

Ποια ήταν η Ελένη Γλύκατζη - Αρβελέρ 

Η Ελένη Γλύκατζη-Αρβελέρ υπήρξε μια από τις πιο σημαντικές μορφές της βυζαντινής ιστορίας παγκοσμίως. Το 1967 έγινε η πρώτη γυναίκα που ανέλαβε την προεδρία του Τμήματος Ιστορίας στο Πανεπιστήμιο της Σορβόννης και στη συνέχεια κατέκτησε την επίσης πρωτότυπη θέση της πρύτανη στο ίδιο ίδρυμα, διαγράφοντας με αυτόν τον τρόπο μια μοναδική ακαδημαϊκή πορεία.

Στη διάρκεια της ζωής της, τιμήθηκε με πλήθος διακρίσεων στην Ελλάδα και στο εξωτερικό για το συγγραφικό της έργο και τη συμβολή της στις ανθρωπιστικές επιστήμες. Στη Γαλλία, μεταξύ άλλων, της απονεμήθηκε ο Μεγαλόσταυρος του Εθνικού Τάγματος της Τιμής, ενώ αναγνωρίστηκε και από πολλές ευρωπαϊκές χώρες για το ιδιαίτερα σημαντικό έργο της.

Η απώλειά της έγινε γνωστή με συγκίνηση στην Ελλάδα και διεθνώς, καθώς το έργο της άφησε ανεξίτηλη σφραγίδα στον χώρο της ιστορίας, της παιδείας και της επιστήμης γενικότερα.

Διαβάστε όλες τις ειδήσεις από την Ελλάδα και τον Κόσμο.
Διαβάστε περισσότερα:
ΕΛΕΝΗ ΓΛΥΚΑΤΖΗ ΑΡΒΕΛΕΡ
 |
ΚΗΔΕΙΑ
 |
ΛΑΪΚΟ ΠΡΟΣΚΗΝΥΜΑ
