Δημοσία δαπάνη η κηδεία της Ελένης Γλύκατζη-Αρβελέρ - Πότε θα γίνει

Δημοσία δαπάνη θα γίνει η κηδεία της διακεκριμένης ιστορικού και βυζαντινολόγου Ελένης Γλύκατζη-Αρβελέρ, η οποία απεβίωσε τη Δευτέρα 16 Φεβρουαρίου σε ηλικία 99 ετών, αφήνοντας πίσω της ένα τεράστιο επιστημονικό και πνευματικό έργο.

Η απόφαση πάρθηκε από τα υπουργεία Εθνικής Οικονομίας και Οικονομικών, Εσωτερικών, Παιδείας και Πολιτισμού και είναι ο ελάχιστος φόρος τιμής στην προσφορά της στην επιστήμη, την παιδεία και τον πολιτισμό.

Η εξόδιος ακολουθία είναι προγραμματισμένη να πραγματοποιηθεί την Παρασκευή στις 13:00 στη Μητρόπολη Αθηνών. Προηγουμένως, η σορός θα τεθεί σε λαϊκό προσκύνημα, δίνοντας την ευκαιρία στον κόσμο να αποχαιρετήσει τη σπουδαία προσωπικότητα.

Ποια ήταν η Ελένη Γλύκατζη - Αρβελέρ

Η Ελένη Γλύκατζη-Αρβελέρ υπήρξε μια από τις πιο σημαντικές μορφές της βυζαντινής ιστορίας παγκοσμίως. Το 1967 έγινε η πρώτη γυναίκα που ανέλαβε την προεδρία του Τμήματος Ιστορίας στο Πανεπιστήμιο της Σορβόννης και στη συνέχεια κατέκτησε την επίσης πρωτότυπη θέση της πρύτανη στο ίδιο ίδρυμα, διαγράφοντας με αυτόν τον τρόπο μια μοναδική ακαδημαϊκή πορεία.

Στη διάρκεια της ζωής της, τιμήθηκε με πλήθος διακρίσεων στην Ελλάδα και στο εξωτερικό για το συγγραφικό της έργο και τη συμβολή της στις ανθρωπιστικές επιστήμες. Στη Γαλλία, μεταξύ άλλων, της απονεμήθηκε ο Μεγαλόσταυρος του Εθνικού Τάγματος της Τιμής, ενώ αναγνωρίστηκε και από πολλές ευρωπαϊκές χώρες για το ιδιαίτερα σημαντικό έργο της.

Η απώλειά της έγινε γνωστή με συγκίνηση στην Ελλάδα και διεθνώς, καθώς το έργο της άφησε ανεξίτηλη σφραγίδα στον χώρο της ιστορίας, της παιδείας και της επιστήμης γενικότερα.