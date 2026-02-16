MasterChef: Το πιάτο του εντυπωσίασε τους κριτές και κέρδισε τα 1.000€!

Στο αποψινό Mystery Box Γιώργος και Τάσος είχαν τα δύο καλύτερα πιάτα από την Κόκκινη μπριγάδα. Η εβδομάδα ξεκίνησε με δυνατές προσπάθειες, με τον Λεωνίδα Κουτσόπουλο να επισημαίνει ότι υπήρξαν πολύ καλές παρουσίες αλλά και αδυναμίες, τονίζοντας πως κάποιοι παίκτες πρέπει να... πατήσουν γκάζι για να προλάβουν το επίπεδο των συμπαικτών τους.

Στη συνέχεια, ο Πάνος Ιωαννίδης πήρε τον λόγο και ανακοίνωσε πως ένας διαγωνιζόμενος θα κερδίσει 1.000 ευρώ για την καλύτερη προσπάθεια της βραδιάς και κάλεσε μπροστά τον Τάσο και τον Γιώργο, τους δύο παίκτες που ξεχώρισαν σήμερα. Ο σεφ- κριτής χαρακτήρισε και τα δύο πιάτα νοστιμότατα και παραδειγματικά, όπως αυτά που θέλουν οι κριτές να βλέπουν στον διαγωνισμό μαγειρικής.

Ο Τάσος παραδέχτηκε πως τα σχόλια που άκουσαν ήταν παρόμοια και ότι όλα θα κριθούν στις μικρές διαφορές, ενώ για τον συμπαίκτη του, Γιώργο είπε πως είναι ένας πάρα πολύ καλός μάγειρας και πως άξιζε να βρίσκεται εκεί.

Από την πλευρά του, ο Γιώργος, εμφανώς συγκινημένος, δήλωσε ότι θέλει να πιστεύει πως το πιάτο του αξίζει τη νίκη. Το τελικό αποτέλεσμα ήρθε από τον Πάνο Ιωαννίδη, ο οποίος ξεκαθάρισε πως όλα κρίθηκαν στη λεπτομέρεια και ανακοίνωσε ότι ο Γιώργος είχε την καλύτερη προσπάθεια. «Μαμά… κέρδισα», είπε ο ίδιος, μη μπορώντας να κρύψει τη συγκίνησή του και είπε πως σκέφτηκε πόσο χαρούμενοι θα ήταν οι δικοί του άνθρωποι.

Δες το πανέμορφο πιάτο του Γιώργου που κέρδισε τα 1.000 ευρώ