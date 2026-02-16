Μαίρη Συνατσάκη - Ίαν Στρατής: Στο θέατρο με την κορούλα τους!

Ποια παιδική παράσταση παρακολούθησε η οικογένεια;

Τελευταία Νέα
Δημοφιλή
16.02.26 , 23:40 Μαίρη Συνατσάκη - Ίαν Στρατής: Στο θέατρο με την κορούλα τους!
16.02.26 , 23:40 Πάνος MasterChef: Οι 8 Μάγειρες Που Επέλεξε Για Την Ομαδική
16.02.26 , 23:20 MasterChef 2026: Αυτοί είναι οι δύο υποψήφιοι της κόκκινης μπριγάδας!
16.02.26 , 23:15 Good Job Nicky: Τα μαθήματα φωνητικής στη μητέρα του Σοφία Αλιμπέρτη
16.02.26 , 23:10 MasterChef: Το πιάτο του εντυπωσίασε τους κριτές και κέρδισε τα 1.000€!
16.02.26 , 22:43 Αφρικανική Σκόνη Έπνιξε Την Κρήτη
16.02.26 , 22:14 Ιταλία: Βίντεο με την απόπειρα αρπαγής βρέφους σε σούπερ μάρκετ
16.02.26 , 22:10 MasterChef 2026: Το... διπλό ατύχημα της Μενεξιάς με την κατσαρόλα!
16.02.26 , 22:08 Akylas: Η σοκαριστική περιγραφή για την ομοφοβική επίθεση στη Θεσσαλονίκη
16.02.26 , 22:05 MasterChef: Η παρατήρηση του Λεωνίδα Κουτσόπουλου στον Χρήστο!
16.02.26 , 21:37 Διαγράφηκε από το ΠΑΣΟΚ ο βουλευτής Λέσβου Παρασκευαΐδης!
16.02.26 , 21:30 Επέστρεψε στο πλατό ο νικητής του MasterChef 9, Νέστορας Νέστορας
16.02.26 , 21:09 Ρόμπερτ Ντιβάλ: Πέθανε ο σπουδαίος ηθοποιός στα 95 του χρόνια
16.02.26 , 21:07 Βιολάντα: Eυθύνες για τουλάχιστον άλλα 7 άτομα - Πιθανά νέα εντάλματα
16.02.26 , 21:00 LEADERS 16.2.2026 – Καθηγητής Γ. Ατσαλάκης
Δανάη Λιβιεράτου: «Ήταν ένας χωρισμός που δεν τον είχα ξεπεράσει τελείως»
Εύη Βατίδου για Αλέξη Κούγια: «Αυτό δεν είναι αγάπη, είναι μίσος»
Good Job Nicky: Τα προβλήματα ήχου και η συγκίνηση της Σοφίας Αλιμπέρτη
Good Job Nicky: Η ανάρτηση με τη Σοφία Αλιμπέρτη και τον αδερφό του!
Επίδομα ΔΥΠΑ 200 ευρώ για 12 μήνες – Ποιοι το δικαιούνται
Κωνσταντίνα Σπυροπούλου: Shopping therapy με την αδερφή της, Κατερίνα
Καλομοίρα: «Περίπου για τρία χρόνια έκλαιγα στην τουαλέτα μόνη μου»
Ρία Ελληνίδου: Έκανε... νυχάκια στο νέο μαγαζί του Δημήτρη Αλεξάνδρου
Γρηγόρης Αρναούτογλου: Ντύθηκε... Akylas και τραγούδησε το «Ferto»
Evangelia: Η επική απάντηση του πατέρα της για τον γάμο της!
Περισσότερα

VIDEOS

Παρθένος Σήμερα 22/04/25: Οι Προβλέψεις της Άσης Μπήλιου
Παρθένος: Σχέσεις στο μικροσκόπιο. Δουλειά και υγεία, σας δημιουργούν άγχος
Δάφνη Καραβοκύρη
Καραβοκύρη για Ζουγανέλη: «Η Ελεωνόρα είναι θεάρα»
Εριέττα Κούρκουλου
Εριέττα Κούρκουλου: Η φωτογραφία με τους γιους της από το
Δημήτρης Ήμελλος
Δημήτρης Ήμελλος: «Λύγισε» ο αδερφός του μιλώντας στο Αλήθειες με
Ηλιάνα Παπαγεωργίου
Ηλιάνα Παπαγεωργίου: «Ανακάλυψα τη δύναμη που δεν ήξερα ότι είχα»
Ματθίλδη Μαγγίρα
Ματθίλδη Μαγγίρα: Ο Παπανώτας, η αδερφή της Μπέττυ και τα
Ετεοκλής Παύλου
Το catwalk του Ετεοκλή Παύλου στο Breakfast@Star - «Ποιος είναι
Σοφία Κόκκαλη
Σοφία Κόκκαλη: Το spoiler για τον ρόλο της «Ιόλης» στους
Ηρώ
Ηρώ: «Όταν έκανα τον γιο μου ήταν ταμπού, ακούστηκαν χίλιες
Κωνσταντίνος Λάγκος
«Στην κατάθλιψή μου κάποιοι έφυγαν από δίπλα μου, ήταν μια
Νόνη Δούνια
Δούνια για Μαγγίρα - Παπανώτα: «Η Μπέττυ δε θα χρησιμοποιούσε
Ελένη Χατζίδου
Ελένη Χατζίδου: Η κόρη της ζητάει αδελφάκι - Η απάντηση
Ετεοκλής Παύλου - Δημήτρης Σταρόβας
Ετεοκλής Παύλου για Δημήτρη Σταρόβα: «Είδα τον εαυτό μου»
Ελένη Χατζίδου - Ετεοκλής Παύλου
Ελένη Χατζίδου: «Εγώ τον… πιτσιρίκο τον έκανα σύζυγο!»
Δημήτρης Παπανώτας - Μπέττυ Μαγγίρα
Παπανώτας για Μαγγίρα: «Θέλει να με χρησιμοποιήσει για να διαφημιστεί»
Προβολή 5 από 15
STAR.GR
Celebrities & Gossip Νεα
Πηγή: Φωτογραφίες NDP Photo Agency
Δείτε απόσπασμα από τη συνέντευξη του Ίαν Στρατή στην εκπομπή Μαμά-δες της ΕΡΤ
Ακούστε το άρθρο --:-- λεπτά
Με μια ματιά - by STAR AI
  • Η Μαίρη Συνατσάκη και ο Ίαν Στρατής πραγματοποίησαν δημόσια εμφάνιση με την κόρη τους, Ολίβια, στο Θέατρο Αλκυονίς.
  • Το ζευγάρι έχει έξι χρόνια κοινής πορείας και προτεραιότητα την οικογένεια.
  • Παρακολούθησαν την παιδική παράσταση 'Το κλειδί της ευτυχίας'.
  • Ο Ίαν Στρατής μοιράστηκε τις δυσκολίες του μετά τη γέννηση της κόρης τους, λόγω προσωπικών απωλειών.
  • Η οικογένεια απολαμβάνει ποιοτικό χρόνο μαζί και δραστηριότητες κάθε σαββατοκύριακο.

Παρά το γεγονός ότι επιλέγουν να κρατούν την προσωπική τους ζωή μακριά από τα φώτα της δημοσιότητας, η Μαίρη Συνατσάκη κι ο Ίαν Στρατής πραγματοποίησαν μια ιδιαίτερη δημόσια εμφάνιση το βράδυ της Κυριακής, 15 Φεβρουαρίου.

Μαίρη Συνατσάκη: Έτσι γιόρτασε τα τρίτα γενέθλια της κόρης της, Ολίβιας!

Το ζευγάρι, που μετράει ήδη έξι χρόνια κοινής πορείας, βρέθηκε στο Θέατρο Αλκυονίς για να παρακολουθήσει την παιδική παράσταση Το κλειδί της ευτυχίας.

Μαίρη Συνατσάκη - Ίαν Στρατής: Στο θέατρο με την κορούλα τους!

Η πρώην παρουσιάστρια και ο ταλαντούχος μουσικός συνοδεύονταν από την κόρη τους, Ολίβια, η οποία αποτελεί την απόλυτη προτεραιότητά τους, λατρεύουν να περνούν ποιοτικό χρόνο και σχεδόν κάθε σαββατοκύριακο διοργανώνουν διασκεδαστικές οικογενειακές δραστηριότητες.

Μαίρη Συνατσάκη - Ίαν Στρατής: Οικογενειακή βραδινή έξοδος με την κόρη τους

«Εμένα μου άρεσαν πολύ τα παιδιά, μου άρεσε να παίζω μαζί τους. Είχα στο μυαλό μου ότι κάποια στιγμή θα κάνω οικογένεια και βρήκα το κατάλληλο άτομο για να κάνει οικογένεια. Εγώ το κατάλαβα από την πρώτη στιγμή ότι η Μαίρη θα είναι η γυναίκα της ζωής μου. 

Ο χορογράφος Αναστάσης Δεληγιάννης με τον Ίαν Στρατή

Ο χορογράφος Αναστάσης Δεληγιάννης με τον Ίαν Στρατή /Φωτογραφία NDP Photo Agency

Όταν γεννήθηκε η κόρη μας και γυρίσαμε σπίτι ένιωθα ανίκανος γιατί εγώ δεν μπορούσα να κάνω τίποτα. Το μωρό είναι στην αγκαλιά της μαμάς συνεχώς. Ήταν δύσκολο για εμένα γιατί είχα ένα σοβαρό πένθος και στην πρώτη περίοδο ήμουν και δεν ήμουν εκεί. Ήταν δύσκολο για μένα γιατί δεν μπορούσα να διαχειριστώ το συναίσθημά μου. Μέχρι εκείνη τη στιγμή δεν είχα χάσει κάποιο πρόσωπο τόσο κοντινό μου, οπότε δεν ήξερα πως να το χειριστώ», είχε εξομολογηθεί ο Ίαν Στρατής στην εκπομπή Μαμάδες της ΕΡΤ.

Διαβάστε όλα τα lifestyle νεα, για Celebrities και Media.
Διαβάστε περισσότερα:
ΜΑΙΡΗ ΣΥΝΑΤΣΑΚΗ
 |
ΙΑΝ ΣΤΡΑΤΗΣ
 |
ΟΛΙΒΙΑ ΣΤΡΑΤΗ
 |
ΓΚΟΣΙΠ ΝΕΑ & CELEBRITIES
 |
ΤΟ ΚΛΕΙΔΙ ΤΗΣ ΕΥΤΥΧΙΑΣ
Follow us:

ΔΕΙΤΕ ΕΠΙΣΗΣ

LIFESTYLE
Celebrities
Media
Ζωδια
Μοδα
Συνταγες
Σχεσεις
Fitness
Εξοδος
Quiz
Back to Top