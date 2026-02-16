Μαίρη Συνατσάκη - Ίαν Στρατής: Στο θέατρο με την κορούλα τους!

Παρά το γεγονός ότι επιλέγουν να κρατούν την προσωπική τους ζωή μακριά από τα φώτα της δημοσιότητας, η Μαίρη Συνατσάκη κι ο Ίαν Στρατής πραγματοποίησαν μια ιδιαίτερη δημόσια εμφάνιση το βράδυ της Κυριακής, 15 Φεβρουαρίου.

Το ζευγάρι, που μετράει ήδη έξι χρόνια κοινής πορείας, βρέθηκε στο Θέατρο Αλκυονίς για να παρακολουθήσει την παιδική παράσταση Το κλειδί της ευτυχίας.

Η πρώην παρουσιάστρια και ο ταλαντούχος μουσικός συνοδεύονταν από την κόρη τους, Ολίβια, η οποία αποτελεί την απόλυτη προτεραιότητά τους, λατρεύουν να περνούν ποιοτικό χρόνο και σχεδόν κάθε σαββατοκύριακο διοργανώνουν διασκεδαστικές οικογενειακές δραστηριότητες.

«Εμένα μου άρεσαν πολύ τα παιδιά, μου άρεσε να παίζω μαζί τους. Είχα στο μυαλό μου ότι κάποια στιγμή θα κάνω οικογένεια και βρήκα το κατάλληλο άτομο για να κάνει οικογένεια. Εγώ το κατάλαβα από την πρώτη στιγμή ότι η Μαίρη θα είναι η γυναίκα της ζωής μου.

Ο χορογράφος Αναστάσης Δεληγιάννης με τον Ίαν Στρατή /Φωτογραφία NDP Photo Agency

Όταν γεννήθηκε η κόρη μας και γυρίσαμε σπίτι ένιωθα ανίκανος γιατί εγώ δεν μπορούσα να κάνω τίποτα. Το μωρό είναι στην αγκαλιά της μαμάς συνεχώς. Ήταν δύσκολο για εμένα γιατί είχα ένα σοβαρό πένθος και στην πρώτη περίοδο ήμουν και δεν ήμουν εκεί. Ήταν δύσκολο για μένα γιατί δεν μπορούσα να διαχειριστώ το συναίσθημά μου. Μέχρι εκείνη τη στιγμή δεν είχα χάσει κάποιο πρόσωπο τόσο κοντινό μου, οπότε δεν ήξερα πως να το χειριστώ», είχε εξομολογηθεί ο Ίαν Στρατής στην εκπομπή Μαμάδες της ΕΡΤ.