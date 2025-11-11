Μαίρη Συνατσάκη - Ίαν Στρατής: Οικογενειακή βραδινή έξοδος με την κόρη τους

Ντυμένοι ασορτί!

Τελευταία Νέα
Δημοφιλή
11.11.25 , 16:59 Μερομήνια 2025-2026: Τι καιρό θα κάνει τα Χριστούγεννα
11.11.25 , 16:44 Καλογεροπούλου - Σβήγκος: Η σπάνια κοινή έξοδος με τα παιδάκια τους
11.11.25 , 16:28 Συντριβή τουρκικού στρατιωτικού αεροσκάφους C -130 με 20 άτομα
11.11.25 , 15:56 Άση Μπήλιου: Ανάδρομος Δίας στον Καρκίνο: Τι να περιμένουν τα ζώδια;
11.11.25 , 15:52 Φάρμα: Αυτό που ακολουθεί στη συνέχεια δεν το περίμενε κανείς
11.11.25 , 15:47 Άρης Αντωνόπουλος: «Θα ξαναέκανα αυτή τη σκηνή μόνο για το φιλί»
11.11.25 , 15:46 Κρήτη: Η μητέρα & οι αδελφές της 26χρονης Μαρίνας που σκοτώθηκε σε τροχαίο
11.11.25 , 15:39 Μαίρη Συνατσάκη - Ίαν Στρατής: Οικογενειακή βραδινή έξοδος με την κόρη τους
11.11.25 , 15:18 Honda: Ηγέτιδα στην καινοτομία και τη βιωσιμότητα των μοτοσυκλετών
11.11.25 , 15:06 Κουρλαμπάς: «Έχω βιώσει cancel - Ήταν μια δύσκολη περίοδος για μένα»
11.11.25 , 14:49 Νέες αποκαλύψεις για την υπόθεση της διπλής δολοφονίας στη Φοινικούντα
11.11.25 , 14:37 Τι λέει η Ιερά Σύνοδος για τον ρασοφόρο
11.11.25 , 14:27 Άρης Αντωνόπουλος: Τον θυμάστε στον πρώτο του ρόλο; Ήταν μόλις 7 ετών!
11.11.25 , 14:25 Ιωάννα Τούνη: «Ο κόσμος με αντιμετωπίζει ως μία κοινή πόρνη»
11.11.25 , 14:15 Cash or Trash: Ένα αντικείμενο προκαλεί διφορούμενα συναισθήματα
Παναγιώτης Κουτσουμπής: Η ηλικία, το βιογραφικό και οι επιχειρήσεις
Παναγιώτης Κουτσουμπής: «Ανυπομονούμε για το μωρό» - Τι λέει ο αδελφός του
Καινούργιου: «Έκανα προσπάθειες με ορμόνες, σταμάτησα και ήρθε μόνο του»
Η Κατερίνα Καινούργιου περιμένει «μπέμπα» - Πόσο μηνών είναι;
Τσιμτσιλή για Καινούργιου: «Θα πω μια ιστορία που δεν μπορούσα να πω»
Άρης Αντωνόπουλος: «Θα ξαναέκανα αυτή τη σκηνή μόνο για το φιλί»
Κώστας Κεντέρης: Πού είναι και τι κάνει σήμερα ο χρυσός Ολυμπιονίκης
Μαρία Κίτσου: «Δέχθηκα ανθρωποφαγία για τα κιλά που πήρα»
Συντριβή τουρκικού στρατιωτικού αεροσκάφους C -130 με 20 άτομα
Ιωάννα Τούνη: «Ο κόσμος με αντιμετωπίζει ως μία κοινή πόρνη»
Περισσότερα

VIDEOS

Παρθένος Σήμερα 22/04/25: Οι Προβλέψεις της Άσης Μπήλιου
Παρθένος: Σχέσεις στο μικροσκόπιο. Δουλειά και υγεία, σας δημιουργούν άγχος
Δάφνη Καραβοκύρη
Καραβοκύρη για Ζουγανέλη: «Η Ελεωνόρα είναι θεάρα»
Εριέττα Κούρκουλου
Εριέττα Κούρκουλου: Η φωτογραφία με τους γιους της από το
Δημήτρης Ήμελλος
Δημήτρης Ήμελλος: «Λύγισε» ο αδερφός του μιλώντας στο Αλήθειες με
Ηλιάνα Παπαγεωργίου
Ηλιάνα Παπαγεωργίου: «Ανακάλυψα τη δύναμη που δεν ήξερα ότι είχα»
Ματθίλδη Μαγγίρα
Ματθίλδη Μαγγίρα: Ο Παπανώτας, η αδερφή της Μπέττυ και τα
Ετεοκλής Παύλου
Το catwalk του Ετεοκλή Παύλου στο Breakfast@Star - «Ποιος είναι
Σοφία Κόκκαλη
Σοφία Κόκκαλη: Το spoiler για τον ρόλο της «Ιόλης» στους
Ηρώ
Ηρώ: «Όταν έκανα τον γιο μου ήταν ταμπού, ακούστηκαν χίλιες
Κωνσταντίνος Λάγκος
«Στην κατάθλιψή μου κάποιοι έφυγαν από δίπλα μου, ήταν μια
Νόνη Δούνια
Δούνια για Μαγγίρα - Παπανώτα: «Η Μπέττυ δε θα χρησιμοποιούσε
Ελένη Χατζίδου
Ελένη Χατζίδου: Η κόρη της ζητάει αδελφάκι - Η απάντηση
Ετεοκλής Παύλου - Δημήτρης Σταρόβας
Ετεοκλής Παύλου για Δημήτρη Σταρόβα: «Είδα τον εαυτό μου»
Ελένη Χατζίδου - Ετεοκλής Παύλου
Ελένη Χατζίδου: «Εγώ τον… πιτσιρίκο τον έκανα σύζυγο!»
Δημήτρης Παπανώτας - Μπέττυ Μαγγίρα
Παπανώτας για Μαγγίρα: «Θέλει να με χρησιμοποιήσει για να διαφημιστεί»
Προβολή 5 από 15
STAR.GR
Celebrities & Gossip Νεα
Πηγή: Φωτογραφίες: NDPPHOTO / ΝΙΚΟΣ ΔΡΟΥΚΑΣ
Ακούστε το άρθρο --:-- λεπτά

Μπορεί η Μαίρη Συνατσάκη και ο Ίαν Στρατής να αποφεύγουν τις δημόσιες κοινές εμφανίσεις τους, ωστόσο ο φωτογραφικός φακός τους εντόπισε πρόσφατα σε μια τρυφερή οικογενειακή βραδινή βόλτα, έχοντας μαζί τους την κόρη τους, Όλιβια.

Οικονομάκου - Συνατσάκη: Φόρεσαν τυχαία ολόιδια σύνολα σε επίσημη πρεμιέρα

Το ζευγάρι, που κρατά χαμηλούς τόνους στη σχέση και στην οικογενειακή του ζωή, απόλαυσε μια ήρεμη έξοδο στην πρεμιέρα του μιούζικαλ Annie.

Η Μαίρη Συνατσάκη και ο Ίαν Στρατής εμφανίστηκαν φορώντας τα ίδια χρώματα στα ρούχα τους! Ντυμένοι και οι δυο στις καφέ αποχρώσεις δε σταμάτησαν τα παιχνίδια με την μικρή!

Η παρουσιάστρια και επιχειρηματίας επέλεξε να φορέσει wide leg παντελόνι στο χρώμα της καραμέλας, το οποίο συνδύασε με floral πουκάμισο σε caramel και σιέλ αποχρώσεις. 

Μαίρη Συνατσάκη - Ίαν Στρατής: Οικογενειακή βραδινή έξοδος με την κόρη τους

Μαίρη Συνατσάκη - Ίαν Στρατής: Οικογενειακή βραδινή έξοδος με την κόρη τους, Ολίβια

Συνατσάκη - Στρατής: Οικογενειακή βραδινή έξοδος με την κόρη τους

Η Μαίρη Συνατσάκη, χαλαρή και ευδιάθετη, κρατούσε στην αγκαλιά της την Όλιβια, ενώ ο Ίαν περπατούσε δίπλα της χαμογελαστός, πιάνοντας το χέρι ενός άλλου μικρού κοριτσιού που ήταν στην παρέα τους. Οι δυο τους αντάλλαξαν ματιές γεμάτες αγάπη και φαίνονταν απόλυτα συντονισμένοι στον ρόλο τους ως γονείς.

Μαίρη Συνατσάκη - Ίαν Στρατής: Οικογενειακή βραδινή έξοδος με την κόρη τους

Μαίρη Συνατσάκη - Ίαν Στρατής: βραδινή έξοδος με την κόρη τους, Ολίβια

«Η γονεϊκότητα σε αλλάζει» – Η εξομολόγηση της Μαίρης Συνατσάκη

Σε πρόσφατη συνέντευξή της, η Μαίρη Συνατσάκη είχε μιλήσει για τη μεγάλη αλλαγή που έφερε στη ζωή της η μητρότητα και πώς προσπαθεί, μαζί με τον Ίαν, να μεγαλώσουν την κόρη τους με αγάπη, αυθεντικότητα και σεβασμό.

«Ακόμα και αν δεν είσαι καθόλου συνειδητοποιημένος για τη γονεϊκότητα, η αλλαγή της προτεραιότητας που θα συμβεί στη ζωή σου σε αλλάζει πάρα πολύ. Σε απασχολούν διαφορετικά τα πράγματα. Φοβάμαι πάρα πολύ τις οθόνες, καταναλώνω πολύ υλικό για το πώς επηρεάζουν τα παιδιά, από ποια ηλικία και σε ποια ένταση. Προσπαθούμε να ενισχύουμε την αυθεντικότητα και την ελευθερία της. Η βία της κοινωνίας με απασχολεί πολύ, γι’ αυτό και μιλάω δημόσια γι’ αυτά τα ζητήματα».

Η παρουσιάστρια και επιχειρηματίας έχει επιλέξει να προστατεύει την ιδιωτικότητα της μικρής τους κόρης, ανεβάζοντας σπάνια φωτογραφίες της στα social media, αλλά μοιράζεται συχνά σκέψεις γύρω από τη μητρότητα και τη σύγχρονη ανατροφή των παιδιών.

Η Μαίρη Συνατσάκη και ο Ίαν Στρατής φαίνεται πως έχουν βρει τον δικό τους ρυθμό ανάμεσα σε επαγγελματικές υποχρεώσεις και οικογενειακές στιγμές, ενώ η Όλιβια παραμένει το επίκεντρο της ζωής τους και η μεγαλύτερη πηγή χαράς.

Μαίρη Συνατσάκη - Ίαν Στρατής: βραδινή έξοδος με την Ολίβια

Συνατσάκη - Στρατής: Οικογενειακή βραδινή έξοδος με την Ολίβια

Μαίρη Συνατσάκη - Ίαν Στρατής

Διαβάστε όλα τα lifestyle νεα, για Celebrities και Media.
Διαβάστε περισσότερα:
ΜΑΙΡΗ ΣΥΝΑΤΣΑΚΗ
 |
ΙΑΝ ΣΤΡΑΤΗΣ
Follow us:

ΔΕΙΤΕ ΕΠΙΣΗΣ

LIFESTYLE
Celebrities
Media
Ζωδια
Μοδα
Συνταγες
Σχεσεις
Fitness
Εξοδος
Quiz
Back to Top