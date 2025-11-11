Μαίρη Συνατσάκη - Ίαν Στρατής: Οικογενειακή βραδινή έξοδος με την κόρη τους

Μπορεί η Μαίρη Συνατσάκη και ο Ίαν Στρατής να αποφεύγουν τις δημόσιες κοινές εμφανίσεις τους, ωστόσο ο φωτογραφικός φακός τους εντόπισε πρόσφατα σε μια τρυφερή οικογενειακή βραδινή βόλτα, έχοντας μαζί τους την κόρη τους, Όλιβια.

Το ζευγάρι, που κρατά χαμηλούς τόνους στη σχέση και στην οικογενειακή του ζωή, απόλαυσε μια ήρεμη έξοδο στην πρεμιέρα του μιούζικαλ Annie.

Η Μαίρη Συνατσάκη και ο Ίαν Στρατής εμφανίστηκαν φορώντας τα ίδια χρώματα στα ρούχα τους! Ντυμένοι και οι δυο στις καφέ αποχρώσεις δε σταμάτησαν τα παιχνίδια με την μικρή!

Η παρουσιάστρια και επιχειρηματίας επέλεξε να φορέσει wide leg παντελόνι στο χρώμα της καραμέλας, το οποίο συνδύασε με floral πουκάμισο σε caramel και σιέλ αποχρώσεις.

Η Μαίρη Συνατσάκη, χαλαρή και ευδιάθετη, κρατούσε στην αγκαλιά της την Όλιβια, ενώ ο Ίαν περπατούσε δίπλα της χαμογελαστός, πιάνοντας το χέρι ενός άλλου μικρού κοριτσιού που ήταν στην παρέα τους. Οι δυο τους αντάλλαξαν ματιές γεμάτες αγάπη και φαίνονταν απόλυτα συντονισμένοι στον ρόλο τους ως γονείς.

«Η γονεϊκότητα σε αλλάζει» – Η εξομολόγηση της Μαίρης Συνατσάκη

Σε πρόσφατη συνέντευξή της, η Μαίρη Συνατσάκη είχε μιλήσει για τη μεγάλη αλλαγή που έφερε στη ζωή της η μητρότητα και πώς προσπαθεί, μαζί με τον Ίαν, να μεγαλώσουν την κόρη τους με αγάπη, αυθεντικότητα και σεβασμό.

«Ακόμα και αν δεν είσαι καθόλου συνειδητοποιημένος για τη γονεϊκότητα, η αλλαγή της προτεραιότητας που θα συμβεί στη ζωή σου σε αλλάζει πάρα πολύ. Σε απασχολούν διαφορετικά τα πράγματα. Φοβάμαι πάρα πολύ τις οθόνες, καταναλώνω πολύ υλικό για το πώς επηρεάζουν τα παιδιά, από ποια ηλικία και σε ποια ένταση. Προσπαθούμε να ενισχύουμε την αυθεντικότητα και την ελευθερία της. Η βία της κοινωνίας με απασχολεί πολύ, γι’ αυτό και μιλάω δημόσια γι’ αυτά τα ζητήματα».

Η παρουσιάστρια και επιχειρηματίας έχει επιλέξει να προστατεύει την ιδιωτικότητα της μικρής τους κόρης, ανεβάζοντας σπάνια φωτογραφίες της στα social media, αλλά μοιράζεται συχνά σκέψεις γύρω από τη μητρότητα και τη σύγχρονη ανατροφή των παιδιών.

Η Μαίρη Συνατσάκη και ο Ίαν Στρατής φαίνεται πως έχουν βρει τον δικό τους ρυθμό ανάμεσα σε επαγγελματικές υποχρεώσεις και οικογενειακές στιγμές, ενώ η Όλιβια παραμένει το επίκεντρο της ζωής τους και η μεγαλύτερη πηγή χαράς.