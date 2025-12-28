Σίσσυ Χρηστίδου: Στις Γαλλικές Άλπεις με τους γιους της

Η πρώτη απόπειρα της παρουσιάστριας στο σκι

28.12.25 , 10:17 Σίσσυ Χρηστίδου: Στις Γαλλικές Άλπεις με τους γιους της
Σίσσυ Χρηστίδου: Κάνει σκι στις Γαλλικές Άλπεις - Βίντεο
Η Σίσσυ Χρηστίδου συνεχίζει να απολαμβάνει τον ελεύθερο χρόνο της με διάθεση για εξερεύνηση και νέες εμπειρίες, κάτι που φρόντισε να μοιραστεί και με τους διαδικτυακούς της φίλους.

Η Σίσσυ Χρηστίδου με τον γιο της

Η Σίσσυ Χρηστίδου με τον γιο της

Σίσσυ Χρηστίδου: Οι on air ευχές και τα Χριστούγεννα στην Αθήνα

Αυτή τη φορά, η παρουσιάστρια του Mega ταξίδεψε με τους γιους της στις εντυπωσιακές Γαλλικές Άλπεις, επιλέγοντας έναν προορισμό που συνδυάζει μοναδικά τη φύση με τη δράση, και τόλμησε να δοκιμάσει για πρώτη φορά τις δυνάμεις της σκι.

Σίσσυ Χρηστίδου: Στις Γαλλικές Άλπεις με τους γιους της

Η πρώτη εμπειρία της Σίσσυς Χρηστίδου στο σκι

Μέσα από βίντεο που ανήρτησε στα social media, η Σίσσυ Χρηστίδου κατέγραψε τα πρώτα της βήματα στο χιόνι, έχοντας στο πλευρό της τον εκπαιδευτή της. Με χαμόγελο, χιούμορ και εμφανή ενθουσιασμό, δεν δίστασε να δείξει και τις πιο αμήχανες στιγμές της, κάτι που έκανε το περιεχόμενο ακόμα πιο απολαυστικό. Οι αντιδράσεις των followers ήταν άμεσες, με τα σχόλια να είναι στη συντριπτική τους πλειονότητα θετικά και ενθαρρυντικά, επαινώντας την αυθεντικότητα και τη διάθεσή της να δοκιμάζει κάτι καινούργιο.

Σίσσυ Χρηστίδου: «Αγκάλιασα μία κυρία στο αεροδρόμιο...τρόμαξε»

Οι συγκεκριμένες διακοπές φαίνεται πως είχαν ιδιαίτερη σημασία για την ίδια, καθώς αποτέλεσαν μια πολύτιμη ευκαιρία να περάσει ποιοτικό χρόνο με τα παιδιά της, μακριά από επαγγελματικές υποχρεώσεις και ρυθμούς πόλης. Το σκηνικό στις Γαλλικές Άλπεις, με τα χιονισμένα τοπία και τις υπαίθριες δραστηριότητες, προσέφερε το ιδανικό περιβάλλον για χαλάρωση αλλά και για εμπειρίες γεμάτες ενέργεια.

Η Σίσσυ Χρηστίδου, άλλωστε, δεν έχει κρύψει ποτέ την αγάπη της για τα ταξίδια και τις στιγμές που δημιουργούν αναμνήσεις ζωής. Με κάθε της ανάρτηση δείχνει πως οι αποδράσεις δεν είναι μόνο τρόπος ξεκούρασης, αλλά και μια ευκαιρία για νέες δοκιμασίες, προσωπική εξέλιξη και ουσιαστική σύνδεση με την οικογένειά της. 

ΣΙΣΣΥ ΧΡΗΣΤΙΔΟΥ
