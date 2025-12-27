Σίσσυ Χρηστίδου: Οι on air ευχές και τα Χριστούγεννα στην Αθήνα

«Δεν πήγα κάπου ιδιαίτερα, αλλά...»

27.12.25 , 10:20 Σίσσυ Χρηστίδου: Οι on air ευχές και τα Χριστούγεννα στην Αθήνα
Με εορταστική διάθεση ξεκίνησε η σημερινή εκπομπή της Σίσσυς Χρηστίδου, «Χαμογέλα και πάλι», το πρωί του Σαββάτου 27 Δεκεμβρίου.

Σίσσυ Χρηστίδου: «Αγκάλιασα μία κυρία στο αεροδρόμιο...τρόμαξε»

Η παρουσιάστρια του Mega καλημέρισε τους τηλεθεατές σε χριστουγεννιάτικο mood, σχολιάζοντας τις ημέρες των γιορτών και την επιστροφή στην καθημερινότητα μετά τα Χριστούγεννα.

Στην έναρξη της εκπομπής, η Σίσσυ Χρηστίδου θέλησε να στείλει τις ευχές της στο τηλεοπτικό κοινό, λέγοντας: «Ελπίζουμε να περάσατε όμορφα τα Χριστούγεννα, αγαπησιάρικα, χουχουλιάρικα… Να σκάσατε από αγάπη και φαγητό…». Με τη γνωστή της άνεση, η παρουσιάστρια αναφέρθηκε στη χαλαρή διάθεση των ημερών, δίνοντας τον τόνο για τη συνέχεια της εκπομπής.

Χρηστίδου για υπόθεση Μαζωνάκη: Δεν πίστευα αυτό που γινόταν στην τηλεόραση

Αμέσως μετά, η γλυκιά μανούλα αποκάλυψε πώς πέρασε η ίδια τις φετινές γιορτές, εξηγώντας ότι δεν έκανε κάποιο ταξίδι, αλλά παρέμεινε στην Αθήνα. Όπως ανέφερε, επέλεξε να περάσει τα Χριστούγεννα με τα πιο κοντινά της πρόσωπα, μακριά από υποχρεώσεις και έντονους ρυθμούς.

Σίσσυ Χρηστίδου: Χωρίς ταξίδια αλλά με αγαπημένα πρόσωπα οι φετινές γιορτές

«Εγώ πέρασα τα Χριστούγεννα εδώ. Δεν πήγα κάπου ιδιαίτερα, αλλά ήμουν με την οικογένεια, τους φίλους, τους κουμπάρους και τα παιδάκια μου», είπε, δίνοντας μια εικόνα από το πώς κύλησαν οι πρώτες μέρες των γιορτών. 

Η Σίσσυ έχει αναφερθεί πολλές φορές στο παρελθόν στην αγάπη της για τις γιορτές, καθώς αποτελούν μια καλή ευκαιρία να περνά περισσότερο χρόνο με την οικογένεια και τα παιδιά της. Για την ίδια, τα Χριστούγεννα συνδέονται κυρίως με απλές στιγμές, χαλάρωση στο σπίτι και παρέα με ανθρώπους που παίζουν σημαντικό ρόλο στη ζωή της.

Η εκπομπή «Χαμογέλα και πάλι» συνεχίστηκε σε εορταστικό κλίμα, με την παρουσιάστρια και τους συνεργάτες της να επιστρέφουν σιγά σιγά στους κανονικούς ρυθμούς, λίγες ημέρες πριν την Πρωτοχρονιά.

