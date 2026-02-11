MasterChef: Η απουσία του Σωτήρη Κοντιζά και η ατάκα του Κουτσόπουλου

Τι συνέβη με τα παρόμοια πιάτα που έφτιαξαν οι δύο μπριγάδες

STAR.GR
Media

Η πρώτη εξωτερική Ομαδική Δοκιμασία του MasterChef είναι γεγονός και σηματοδοτεί μία από τις πιο ξεχωριστές στιγμές του φετινού διαγωνισμού.

Δείτε όλα τα επεισόδια του MasterChef

Οι κριτές ταξίδεψαν μαζί με τις δύο μπριγάδες στο πανέμορφο και γραφικό ορεινό χωριό Καρυά Αργολίδας, στους πρόποδες του όρους Αρτεμίσιο.

Μακριά από την κουζίνα του MasterChef, η Μπλε και η Κόκκινη μπριγάδα κλήθηκαν να αναμετρηθούν σε πραγματικές συνθήκες, μαγειρεύοντας για τον κόσμο του χωριού και ανταποδίδοντας τη ζεστή φιλοξενία μέσα από αυθεντικές ελληνικές γεύσεις.

Οι διαγωνιζόμενοι είχαν την ευκαιρία να ζήσουν κάτι εντελώς διαφορετικό: να μαγειρέψουν εκτός πλατό, να σερβίρουν φαγητό και να έρθουν σε άμεση επαφή με τον κόσμο. Πολλοί παίκτες παραδέχτηκαν ότι ήταν η πρώτη φορά που βίωναν μια τέτοια εμπειρία, δηλώνοντας ενθουσιασμένοι και συγκινημένοι από τη ζεστή υποδοχή των κατοίκων.

Από τη Δοκιμασία απουσίαζε ο Σωτήρης Κοντιζάς και την ανακοίνωσε έκανε ο Λεωνίδας Κουτσόπουλος με χιούμορ!

«Ένα χειροκρότημα όσοι ήρθατε να δείτε τον Σωτήρη Κοντιζά. Ένα χειροκρότημα όσοι δεν θα δείτε τον Σωτήρη Κοντιζά. Μας ζήτησε να ζητήσουμε εκ μέρους του συγγνώμη, έτυχε κάτι απρόοπτο και δεν μπορεί να είναι στο υπόλοιπο της ημέρας μαζί μας, οπότε ένα χειροκρότημα για τον Σωτήρη που δεν είναι μαζί μας», είπε χαρακτηριστικά ο Λεωνίδας Κουτσόπουλος.

Η δοκιμασία συνεχίστηκε κανονικά, με στόχο οι δύο ομάδες – μπλε και κόκκινη μπριγάδα – να ανταποδώσουν τη φιλοξενία μέσα από το φαγητό τους.

Το επίπεδο δυσκολίας ήταν ιδιαίτερα υψηλό. Μέσα σε 180 λεπτά, δηλαδή μόλις τρεις ώρες, κάθε μπριγάδα έπρεπε να παρουσιάσει τρία διαφορετικά πιάτα, ζεστά και βασισμένα σε τρία παραδοσιακά υλικά: κατσικάκι, φασόλια και τραχανά. Μάλιστα, από τον τραχανά ήταν υποχρεωτικό να δημιουργηθεί τραχανόπιτα, ένα πιάτο που αποτελεί τοπική παραδοσιακή συνταγή του χωριού.

Η πρόκληση δεν ήταν μόνο μαγειρική, αλλά και οργανωτική, καθώς οι παίκτες έπρεπε να συγχρονιστούν άψογα για να σερβίρουν έγκαιρα τον κόσμο.

Οι επιλογές της κόκκινης μπριγάδας

Την παρουσίαση για την κόκκινη μπριγάδα έκανε ο αρχηγός της, Πάνος. Η ομάδα ετοίμασε:

MasterChef: Η απουσία του Σωτήρη Κοντιζά και η ατάκα του Κουτσόπουλου

Γεμιστή τραχανόπιτα με τυριά, πράσο και μυρωδικά, συνοδευόμενη από αρωματικό γιαούρτι και μυρώνι

MasterChef: Η απουσία του Σωτήρη Κοντιζά και η ατάκα του Κουτσόπουλου

Φασολάδα με μπέικον και λουκάνικα, σπιτικό πιτάκι, μους φέτας και λάδι σχοινόπρασου

MasterChef: Η απουσία του Σωτήρη Κοντιζά και η ατάκα του Κουτσόπουλου

Λεμονάτο κατσικάκι με οφτή κρητική πατάτα και τσιγαριστά χόρτα

Τι συνέβη με τα παρόμοια πιάτα που έφτιαξαν οι δύο μπριγάδες

Μετά από την παρουσίαση του Πάνου ο αρχηγός της κόκκινης μπριγάδας, ο Γιώργος, είπε στην κάμερα ότι πάλι έχουν κάνει τα ίδια πιάτα με εκείνους!

«Ρε φίλε, πάλι τα ίδια που κάνουμε εμείς κάνουνε. Δεν ξέρω ρε φίλε, αυτοί παίζει κάτι να έρχονται εκεί να ακούνε τι κάνουμε και... ρε φίλε δεν γίνεται, αλήθεια. Έχουν κάνει ακριβώς ό,τι έχουμε κάνει εμείς».

Οι επιλογές της μπλε μπριγάδας

Από την πλευρά του, ο αρχηγός Γιώργος παρουσίασε τα πιάτα της κόκκινης μπριγάδας:

Τραχανόπιτα με γιαούρτι και μυρωδικά

Τραχανόπιτα με γιαούρτι και μυρωδικά

Λεμονάτο κατσικάκι βραστό με πατάτες φούρνου και ρίγανη

Λεμονάτο κατσικάκι βραστό με πατάτες φούρνου και ρίγανη

Φασολάδα με ιδιαίτερο τόπινγκ από συκώτια και νεφρά κατσικιού, μαζί με λουκάνικο

Φασολάδα με ιδιαίτερο τόπινγκ από συκώτια και νεφρά κατσικιού, μαζί με λουκάνικο
 

Back to Top