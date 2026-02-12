Σπάνια ευθυγράμμιση πλανητών - Πότε θα είναι ορατή στην Ελλάδα

Απεικόνιση της ευθυγράμμισης πλανητών που είχε γίνει τον Αύγουστο του 2025 / Βίντεο αρχείου AP

Οι λάτρεις του διαστήματος έχουν έναν ιδιαίτερο λόγο να είναι ενθουσιασμένοι, αφού στο τέλος του Φεβρουαρίου έξι πλανήτες θα εμφανιστούν κοντά ο ένας στον άλλο στον νυχτερινό ουρανό.

Το φαινόμενο, γνωστό ως «παρέλαση πλανητών» ή πλανητική ευθυγράμμιση, συμβαίνει όταν τουλάχιστον τέσσερις ή πέντε πλανήτες μπορούν να παρατηρηθούν ταυτόχρονα, σύμφωνα με τη NASA.

Στις 28 Φεβρουαρίου, οι παρατηρητές του ουρανού θα έχουν την ευκαιρία να δουν τον Ερμή, την Αφροδίτη, τον Δία, τον Κρόνο, τον Ουρανό και τον Ποσειδώνα να εμφανίζονται σχεδόν ευθυγραμμισμένοι στον ουρανό, δημιουργώντας ένα σπάνιο πλανητικό θέαμα.

Πού θα είναι ορατή η πλανητική παρέλαση - Τι ισχύει για την Αθήνα

Η ευθυγράμμιση θα είναι ορατή σε όλο τον κόσμο, αλλά επειδή η 28η Φεβρουαρίου αποτελεί μια ενδεικτική κεντρική ημερομηνία, οι παρατηρητές σε διαφορετικά μέρη του κόσμου ενδέχεται να μπορέσουν να δουν το φαινόμενο λίγες ημέρες πριν ή μετά από αυτή την ημερομηνία.

Σύμφωνα με το Star Walk, η καλύτερη ημερομηνία παρατήρησης είναι η 25η Φεβρουαρίου για το Σάο Πάολο, η 28η Φεβρουαρίου για την Αθήνα, τη Νέα Υόρκη, την Πόλη του Μεξικού και το Τόκιο, η 1η Μαρτίου για το Πεκίνο, το Βερολίνο, το Λονδίνο και τη Μουμπάι και η 2α Μαρτίου για το Ρέικιαβικ.

Στις 28 Φεβρουαρίου έξι πλανήτες θα ευθυγραμμιστούν, προσφέροντας ένα υπερθέαμα στον νυχτερινό ουρανό / Φωτογραφία αρχείου AP (Matias Delacroix)

Πότε είναι η καλύτερη στιγμή για να δω την πλανητική παρέλαση;

Η ιδανική στιγμή για την παρατήρηση της ευθυγράμμισης θα είναι περίπου 30 λεπτά μετά τη δύση του ήλιου.

Η εφαρμογή Star Walk προτείνει στους παρατηρητές να κοιτάξουν χαμηλά στον δυτικό ουρανό, ιδανικά με ανεμπόδιστη θέα και καθαρές καιρικές συνθήκες.

Η NASA εξηγεί ότι για να είναι ένας πλανήτης ορατός χωρίς οπτικά βοηθήματα, πρέπει να βρίσκεται τουλάχιστον μερικές μοίρες πάνω από τον ορίζοντα, με τις 10 μοίρες ή περισσότερο να θεωρούνται ιδανικές.

«Αυτό είναι κρίσιμο, επειδή η ατμόσφαιρα της Γης κοντά στο έδαφος εξασθενεί τα ουράνια αντικείμενα καθώς ανατέλλουν ή δύουν. Ακόμη και φωτεινοί πλανήτες γίνονται δύσκολο ή αδύνατο να εντοπιστούν, όταν βρίσκονται πολύ χαμηλά, καθώς το φως τους διαχέεται και απορροφάται στη διαδρομή προς το μάτι μας », ανέφερε η NASA.

Πλανητική ευθυγράμμιση: Ποιοι πλανήτες θα φαίνονται με γυμνό μάτι

Σύμφωνα με τη NASA, οι ευκαιρίες παρατήρησης πολλών πλανητών μπορεί να διαρκέσουν από μερικές εβδομάδες έως και πάνω από έναν μήνα, καθώς οι πλανητικές κινήσεις είναι αργές και σταδιακές.

Μερικοί άνθρωποι μπορούν να δουν την ευθυγράμμιση ήδη από αυτό το Σαββατοκύριακο, όμως αυτό που κάνει την 28η Φεβρουαρίου ιδιαίτερα σημαντική ημέρα είναι ότι τότε οι πλανήτες θα βρίσκονται πιο κοντά μεταξύ τους και θα είναι ορατοί μαζί στον βραδινό ουρανό.

Τέσσερις πλανήτες - ο Ερμής, η Αφροδίτη, ο Άρης και ο Δίας — θα είναι ορατοί με γυμνό μάτι. Ο Ουρανός και ο Ποσειδώνας, ωστόσο, θα απαιτούν κιάλια ή τηλεσκόπιο, καθώς κινούνται στις ψυχρές, απομακρυσμένες περιοχές του ηλιακού συστήματος. Ο Ερμής ενδέχεται μερικές φορές να είναι δύσκολο να εντοπιστεί λόγω της χαμηλής του θέσης κοντά στον ορίζοντα.

Γιατί συμβαίνουν οι πλανητικές παρελάσεις;

Η πλανητική ευθυγράμμιση συμβαίνει επειδή οι πλανήτες περιφέρονται γύρω από τον Ήλιο περίπου στο ίδιο επίπεδο, γνωστό ως εκλειπτικό επίπεδο.

Παρόλο που κάθε πλανήτης κινείται με διαφορετική ταχύτητα και σε διαφορετική απόσταση, υπάρχουν στιγμές που αρκετοί από αυτούς φαίνεται να ευθυγραμμίζονται από τη σκοπιά της Γης.

Η ευθυγράμμιση είναι καθαρά ένα οπτικό φαινόμενο, καθώς στην πραγματικότητα οι πλανήτες παραμένουν σε αποστάσεις που κυμαίνονται από εκατομμύρια έως δισεκατομμύρια χιλιόμετρα μεταξύ τους.

Η πιο πρόσφατη ευθυγράμμιση πλανητών σημειώθηκε στις 27 Φεβρουαρίου 2025, όταν επτά πλανήτες - Ερμής, Αφροδίτη, Άρης, Δίας, Κρόνος, Ουρανός και Ποσειδώνας - εμφανίστηκαν ευθυγραμμισμένοι σε ένα σπάνιο φαινόμενο που δε θα επαναληφθεί μέχρι το 2040.

Τότε, ο Greg Brown, αστρονόμος στο Βασιλικό Αστεροσκοπείο του Γκρίνουιτς, είχε δηλώσει στο PA Media: «Ομάδες τριών, τεσσάρων ή ακόμη και πέντε πλανητών που είναι ορατοί ταυτόχρονα δεν είναι ασυνήθιστες και εμφανίζονται τακτικά κάθε χρόνο… Όσο, όμως περισσότεροι, πλανήτες συμμετέχουν, τόσο περισσότερες συνθήκες πρέπει να ευθυγραμμιστούν ώστε να είναι ορατοί ταυτόχρονα. Αυτό κάνει τις πλήρεις παρελάσεις επτά πλανητών αρκετά σπάνιες».