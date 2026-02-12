Ξεχνάτε συχνά; Τι είναι το «doorway amnesia» και πώς να το αποφύγεις

6+1 απλά tips για να φροντίσετε τη μνήμη σας

Επιμέλεια STAR.GR
Υγεια
Πηγή: Φωτογραφία εξωφύλλου: Unsplash.com
Ιστορίες ανθρώπων χωρίς παρελθόν - Μορφές αμνησίας «έσβησαν» κομμάτια της ζωής τους / Βίντεο: Mega
Ακούστε το άρθρο --:-- λεπτά
Με μια ματιά - by STAR AI
  • Το φαινόμενο «doorway amnesia» προκαλεί προσωρινή απώλεια μνήμης όταν αλλάζουμε περιβάλλον, όπως όταν περνάμε από μια πόρτα.
  • Πρωτοδιατυπώθηκε το 2006 από τον Δρ Gabriel Radvansky, ο οποίος διαπίστωσε ότι οι συμμετέχοντες ξεχνούσαν πληροφορίες μετά τη διέλευση από πόρτες.
  • Για να αποφύγετε την «αμνησία της πόρτας», είναι σημαντικό να παραμένετε συγκεντρωμένοι και να αποφεύγετε τους περισπασμούς.
  • Συμβουλές για καλύτερη μνήμη περιλαμβάνουν την κοινωνικοποίηση, την οργάνωση, τη διατροφή και την άσκηση.
  • Η υγιής ζωή και η πνευματική δραστηριότητα συμβάλλουν στη διατήρηση της μνήμης.

Μπαίνετε σε ένα δωμάτιο και ξεχνάτε τι θέλατε να κάνετε; Ανοίγετε το ψυγείο και δε θυμάστε τι θέλατε να φάτε; Δουλεύετε και ξεχάσατε το λόγο που ανοίξατε αυτό το «παράθυρο» στον υπολογιστή σας;

Προκαλεί η μοναξιά στην παιδική ηλικία αργότερα άνοια; Τι έδειξε νέα μελέτη

Μην ανησυχείτε, δεν είστε οι μόνοι που πηγαίνετε να κάνετε κάτι και ξεχνάτε τι ήταν αυτό, λίγο-πολύ όλοι το έχουμε πάθει! Οι επιστήμονες. το συγκεκριμένο φαινόμενο το ονομάζουν «doorway amnesia» και υπάρχουν τρόποι για να το αποφύγετε.

Τι είναι η «αμνησία της πόρτας» - Γιατί ξεχνάμε τι θέλαμε να κάνουμε όταν μπαίνουμε σε ένα δωμάτιο

Εάν είστε multitasking χαρακτήρες, τότε ίσως συχνά να «πιάνετε» τον εαυτό σας να αναρωτιέται: «Τι ήθελα να κάνω;», «Γιατί ήρθα τώρα εδώ;» και εάν και «στίβεται το μυαλό σας, δεν μπορείτε επουδενί να το θυμηθείτε. Και όταν αποφασίσετε να κάνετε κάποια άλλη δουλειά, τότε ξαφνικά το θυμάστε. Μην αγχώνεστε. Πρόκειται για το φαινόμενο «αμνησία της πόρτας», το οποίο σχετίζεται με τον τρόπο που μπορούμε να κάνουμε πολλά πράγματα ταυτόγχρονα. Συγκεκριμένα, αφορά στο πώς μετατοπίζεται η προσοχή μας, ανάλογα με την ιεραρχία και την προτεραιότητα των πράξεων μας.

Μπαίνετε σε ένα δωμάτιο και ξεχνάτε τι θέλατε να κάνετε;  Μην ανησυχείτε, δεν είστε οι μόνοι. Πρόκειται για το φαινόμενο «doorway amnesia» / Unsplash.com

Το «doorway amnesia» είναι γνωστικό φαινόμενο, ενώ η  απώλεια μνήμης πιστεύεται ότι προκύπτει επειδή η αλλαγή στο περιβάλλον (η διέλευση ενός ορίου, νοητού ή πραγματικού) διαταράσσει τη συνέχεια των διαδικασιών της ανθρώπινης σκέψης. Με απλά λόγια προκαλεί reset στον εγκέφαλο, με αποτέλεσμα κάποιες φορές να ξεχνάμε τι θέλαμε αρχικά να κάνουμε.

Η επιστήμη δίνει τη λύση: Πώς να κάνεις «reset» τον εγκέφαλό σου

Ο συγκεκριμένος όρος πρωτοδιατυπώθηκε το 2006, από τον γνωστικό ψυχολόγο Δρ Gabriel Radvansky. Διεξήγαγε μία μελέτη κατά την οποία, διαπίστωσε πως οι συμμετέχοντες ήταν πιο πιθανό να ξεχάσουν πληροφορίες όταν περνούσαν μια σειρά από πόρτες, κάτι που υποδήλωνε ότι  η πράξη της διέλευσης από μια πόρτα οδηγούσε στην προσωρινή απώλεια μνήμης.

Σε περαιτέρω μελέτες που έγιναν πάνω στο φαινόμενο αυτό (2011), οι ερευνητές του University of Notre Dame Study κατέληξαν στο συμπέρασμα ότι το «doorway amnesia» συνέβαινε κατά τη μετάβαση σε διαφορετικά περιβάλλοντα. Όπως τόνισαν χαρακτηριστικά: «Ένα καλό παράδειγμα είναι η μετακίνηση σε ένα πολυκατάστημα, από το πάρκινγκ προς τα καταστήματα. Μπορεί να μας κάνει να ξεχάσουμε τι θέλουμε να αγοράσουμε». 

Ένας από τους τρόπους για να αποφύγετε την «αμνησία της πόρτας», σύμφωνα με Aυστραλούς ερευνητές, είναι να παραμένετε συγκεντρωμένοι σε αυτό που θέλετε να κάνετε, αποφεύγοντας να σκέφτεστε πολλά διαφορετικά πράγματα. Με αυτόν τον τρόπο, θα θυμάστε πάντα τι θέλετε να κάνετε. 

Ένας από τους τρόπους για να αποφύγετε την «αμνησία της πόρτας», σύμφωνα με Aυστραλούς ερευνητές, είναι να παραμένετε συγκεντρωμένοι σε αυτό που θέλετε να κάνετε  / Unsplash.com

Οι συμβουλές των ειδικών υγείας για να φροντίσετε τη μνήμη σας

Παρακάτω ακολουθούν οι συμβουλές των ειδικών υγείας για τους τρόπους που μπορείτε να φροντίσετε τη  μνήμη σας: 

  • Τονώστε την κοινωνική σας ζωή. Οι κοινωνικές συναναστροφές μειώνουν δραστικά τα επίπεδα του άγχους και την καταθλιπτική διάθεση, παράγοντες που σχετίζονται άμεσα με τις διαταραχές μνήμης
  • Οργανωθείτε. Αν στο χώρο που ζείτε και στο καθημερινό σας πρόγραμμα επικρατεί ακαταστασία, τότε έχετε περισσότερες πιθανότητες να ξεχνάτε
  • Μείνετε συγκεντρωμένοι. Προσπαθήστε να ασχολείστε με ένα πράγμα κάθε φορά, περιορίζοντας τους πιθανούς περισπασμούς
  • Υιοθετήστε μία ισορροπημένη διατροφή. Η υγιεινή διατροφή κάνει καλό τόσο στην καρδιά, όσο και στις λειτουργίες του εγκεφάλου
  • Οι πνευματικές δραστηριότητες βοηθούν στο να διατηρηθεί υγιής ο εγκέφαλός σας. Διαβάστε βιβλία, λύστε σταυρόλεξα, παίξτε σκάκι, μάθετε ένα μουσικό όργανο ή μία ξένη γλώσσα.
  • Βάλτε την άσκηση στην καθημερινότητά σας. Η γυμναστική δε διατηρεί ακμαίο μόνο το σώμα, αλλά και το μυαλό, καθώς βελτιώνει τη ροή του αίματος προς τον εγκέφαλο
  • Ελέγξετε τα χρόνια προβλήματα υγείας, με την καθοδήγηση του γιατρού σας. Φροντίζοντας επιμελώς την υγεία σας, προστατεύετε παράλληλα και τη μνήμη σας.

 

