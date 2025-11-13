Η επιστήμη δίνει τη λύση: Πώς να κάνεις «reset» τον εγκέφαλό σου

Ζούμε σε μία εποχή όπου η ταχύτητα και οι υποχρεώσεις πρωταγωνιστούν. Επιστήμονες ανακάλυψαν ότι τα μικρά διαλείμματα όχι μόνο βοηθούν τον ανθρώπινο εγκέφαλο να «επανεκκινήσει», αλλά ταυτόχρονα αναζοωγονεί, κάνει πιο καθαρή τη σκέψη, βελτιώνει τη συγκέντρωση, τη μνήμη και περαιτέρω την απόδοσή μας απέναντι στα καθημερινά to-do lists.

Φυσικά και η διατροφή παίζει σημαντικό ρόλο στην καλή υγεία και ενδυνάμωση του εγκεφάλου μας, όμως αυτό δεν είναι αρκετό.

Επιστήμονες ανακάλυψαν ότι τα μικρά διαλείμματα βοηθούν τον ανθρώπινο εγκέφαλο να «επανεκκινήσει», βελτιώνοντας τη συγκέντρωση και την απόδοσή μας / Φωτογραφία: Unsplash.com

Κάντε μικρά διαλείμματα κάτω των 10 λεπτών - Βελτιώνουν τη μνήμη και την κατανόηση

Mελέτη που έχει δημοσιευθεί στο επιστημονικό περιοδικό Frontiers in Psychology, έδειξε ότι ένα διάλειμμα 5 λεπτών είναι αρκετό ώστε διατηρείται ο εγκέφαλος σε εγρήγορση, ειδικά όταν είναι αναγκαίο να παραμένουμε συγκεντρωμένοι για μεγάλο χρονικό διάστημα (σχολικό περιβάλλον, επαγγελματικά σεμινάρια κ.ά.). Αυτά τα μικρά διαλείμματα προσφέρουν ευεξία και λειτουργούν ως ένα «κουμπί εκκίνησης» του μυαλού, βελτιώνοντας τη διάθεση και μειώνοντας το στρες.

Στη έρευνα συμμετείχαν φοιτητές με απαιτητικό πρόγραμμα σπουδών, κατά την οποία οι επιστήμονες μελέτησαν την απόδοση, τη συγκέντρωση και τη μνήμη που είχαν τα μικρά διαλείμματα στους σπουδαστές. Τα αποτελέσματα ήταν ξεκάθαρα: Όσοι φοιτητές έπαιρναν λίγο χρονικό διάστημα για να ξεκουράσουν το μυαλό τους, είχαν πολύ καλύτερη συγκέντρωση, απόδοση στα μαθήματα και κατανόηση της πληροφορίας.

Mελέτη που έχει δημοσιευθεί στο επιστημονικό περιοδικό Frontiers in Psychology, έδειξε ότι ένα διάλειμμα 5 λεπτών είναι αρκετό ώστε διατηρείται ο εγκέφαλος σε εγρήγορση / Φωτογραφία: Unsplash.com

Εν κατακλείδι, για να καταφέρετε να αξιοποιήσετε στο έπακρο τις εγκεφαλικές λειτουργίες, είναι αναγκαίο να εξασφαλίζετε λίγα λεπτά ηρεμίας μέσα στη μέρα όπου θα κάνετε την επανεκκίνησή σας. Αυτά τα ενισχυτικά διαλείμματα θα αυξήσουν την απόδοση και τη δημιουργικότητά σας, ενώ θα μειώσουν αποτελεσματικά και το άγχος.

Εάν υιοθετήσετε αυτή τη συνήθεια σίγουρα θα νιώσετε πιο χαλαροί και ταυτόχρονα γεμάτοι ενέργεια, έχοντας μεγαλύτερη διαύγεια, ενώ θα αισθάνεστε ακόμη πιο υγιείς!

Δραστηριότητες για ένα 5λεπτο διάλειμμα

Υπάρχουν απλοί τρόποι ενίσχυσης της εγκεφαλικής δραστηριότητας, τους οποίους μπορείτε να εφαρμόσετε στην καθημερινότητά σας και να δείτε θεαματικές βελτιώσεις στην ποιότητα της ζωής σας. Εσείς υιοθετήστε αυτή που σας ταιριάζει!

Άσκηση : Ακόμη και μερικά λεπτά άσκησης αρκούν για να διατηρηθεί ο εγκέφαλος «ζωντανός» και ενεργός

: Ακόμη και μερικά λεπτά άσκησης αρκούν για να διατηρηθεί ο εγκέφαλος «ζωντανός» και ενεργός Μουσική : Ακούστε το αγαπημένο σας τραγούδι και αφήστε τη μουσική να σας απομακρύνει από τις σκέψεις και την πίεση

: Ακούστε το αγαπημένο σας τραγούδι και αφήστε τη μουσική να σας απομακρύνει από τις σκέψεις και την πίεση Ηρεμία : Κλείστε τα μάτια για λίγο, εστιάζοντας στην αναπνοή σας, για να χαλαρώσετε

: Κλείστε τα μάτια για λίγο, εστιάζοντας στην αναπνοή σας, για να χαλαρώσετε Παύση εργασίας: Κάντε ένα ολιγόλεπτο διάλειμμα για να ξεκουράσετε τον εγκέφαλό σας.