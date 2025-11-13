Η επιστήμη δίνει τη λύση: Πώς να κάνεις «reset» τον εγκέφαλό σου

Τα μικρά «διαλείμματα» βελτιώνουν μνήμη, συγκέντρωση και απόδοση

Τελευταία Νέα
Δημοφιλή
13.11.25 , 13:39 Τσουλής: «Θέλω να είμαι καλός γονέας και να είναι περήφανα τα παιδιά μου»
13.11.25 , 13:34 Ιταλία: Μητέρα έκοψε με κουζινομάχαιρο τον λαιμό του εννιάχρονου γιου της
13.11.25 , 13:05 Κατερίνα Καινούργιου: Το τάμα για να αποκτήσει μωράκι!
13.11.25 , 13:03 Σοφία Παυλίδου: «Η μαμά μου δεν ήθελε τρίτο παιδί. Mεγάλωσα στον αυτόματο»
13.11.25 , 13:01 Cash or Trash: Ένα ρετρό αντικείμενο γίνεται μήλον της έριδος
13.11.25 , 13:01 Φόροι στα πακέτα κάτω των 150 ευρώ από Shein και Temu - Το σχέδιο της Ε.Ε.
13.11.25 , 12:42 Ιωάννα Τούνη: Το δημόσιο «ευχαριστώ» και η στήριξη του Δημήτρη Αλεξάνδρου
13.11.25 , 12:34 Αχαΐα: «Πού είσαι αγάπη μου» - Σπάραξε η μάνα του 3χρονου στην κηδεία του
13.11.25 , 12:18 Γιώργος Κακοσαίος: Το τραγούδι για τη μητέρα του, η σχέση και η καριέρα
13.11.25 , 12:06 Ηλιάνα Παπαγεωργίου: Ποιον παίκτη του GNTM έχει ξεχωρίσει;
13.11.25 , 11:51 First Dates - Sneak preview: Είδε το ραντεβού της, αλλά... το ήξερε ήδη!
13.11.25 , 11:46 Η PEUGEOT αποκαλύπτει το POLYGON CONCEPT
13.11.25 , 11:43 Ο Πάνος Ρούτσι πήγε σε υπνοθεραπεύτρια - Τι του είπε για το παιδί του
13.11.25 , 11:33 Βορίζια: Ποιος έδωσε εντολή και ποιος έφτιαξε τη βόμβα - Η άκρη του νήματος
13.11.25 , 11:07 Ερωτευμένα ζευγάρια σε θεατρική πρεμιέρα - Ποιοι είδαν το «Άρωμα γυναίκας»
Αχαΐα: «Πού είσαι αγάπη μου» - Σπάραξε η μάνα του 3χρονου στην κηδεία του
Ο Πάνος Ρούτσι πήγε σε υπνοθεραπεύτρια - Τι του είπε για το παιδί του
Κατερίνα Καινούργιου: Το τάμα για να αποκτήσει μωράκι!
Λάρισα: Νεκρή 49χρονη σε φούρνο - Μπλέχτηκε στο ζυμωτήριο το φουλάρι της
Κορωπί: «Με θαύμα θα σωθεί ο 22χρονος που έφαγε αμάσητο μπέργκερ»
First Dates - Sneak preview: Είδε το ραντεβού της, αλλά... το ήξερε ήδη!
Ιωάννα Τούνη: Το δημόσιο «ευχαριστώ» και η στήριξη του Δημήτρη Αλεξάνδρου
Θρήνος στο Κιλκίς: Κρεοπώλης έκοψε κατά λάθος τη μηριαία αρτηρία και πέθανε
Τροχός της Τύχης: Τα «Συνώνυμα» δε δυσκόλεψαν την Εύη - Εσύ θα τα βρεις;
Σοφία Παυλίδου: «Η μαμά μου δεν ήθελε τρίτο παιδί. Mεγάλωσα στον αυτόματο»
Περισσότερα
Επιμέλεια STAR.GR
Υγεια
Πηγή: Φωτογραφία εξωφύλλου: Unsplash.com
Ποιες τροφές αυξάνουν τη «δύναμη» του μυαλού μας; / Βίντεο: ΑΝΤ1
Ακούστε το άρθρο --:-- λεπτά

Ζούμε σε μία εποχή όπου η ταχύτητα και οι υποχρεώσεις πρωταγωνιστούν. Επιστήμονες ανακάλυψαν ότι τα μικρά διαλείμματα όχι μόνο βοηθούν τον ανθρώπινο εγκέφαλο να «επανεκκινήσει», αλλά ταυτόχρονα αναζοωγονεί, κάνει πιο καθαρή τη σκέψη, βελτιώνει τη συγκέντρωση, τη μνήμη και περαιτέρω την απόδοσή μας απέναντι στα καθημερινά to-do lists.

Σύνδρομο «άτσαλου παιδιού»: Τα συμπτώματα και η αντιμετώπιση της DCD

Φυσικά και η διατροφή παίζει σημαντικό ρόλο στην καλή υγεία και ενδυνάμωση του εγκεφάλου μας, όμως αυτό δεν είναι αρκετό.

Επιστήμονες ανακάλυψαν ότι τα μικρά διαλείμματα βοηθούν τον ανθρώπινο εγκέφαλο να «επανεκκινήσει», βελτιώνοντας τη συγκέντρωση και την απόδοσή μας

Επιστήμονες ανακάλυψαν ότι τα μικρά διαλείμματα βοηθούν τον ανθρώπινο εγκέφαλο να «επανεκκινήσει», βελτιώνοντας τη συγκέντρωση και την απόδοσή μας / Φωτογραφία: Unsplash.com

Κάντε μικρά διαλείμματα κάτω των 10 λεπτών - Βελτιώνουν τη μνήμη και την κατανόηση

Mελέτη που έχει δημοσιευθεί στο επιστημονικό περιοδικό Frontiers in Psychology, έδειξε ότι ένα διάλειμμα 5 λεπτών είναι αρκετό ώστε διατηρείται ο εγκέφαλος σε εγρήγορση, ειδικά όταν είναι αναγκαίο να παραμένουμε συγκεντρωμένοι για μεγάλο χρονικό διάστημα (σχολικό περιβάλλον, επαγγελματικά σεμινάρια κ.ά.). Αυτά τα μικρά διαλείμματα προσφέρουν ευεξία και λειτουργούν ως ένα «κουμπί εκκίνησης» του μυαλού, βελτιώνοντας τη διάθεση και μειώνοντας το στρες.

Τα αναψυκτικά και τα μπισκότα συνδέονται με προβλήματα μνήμης & εγκεφαλικά

Στη έρευνα συμμετείχαν φοιτητές με απαιτητικό πρόγραμμα σπουδών, κατά την οποία οι επιστήμονες μελέτησαν την απόδοση, τη συγκέντρωση και τη μνήμη που είχαν τα μικρά διαλείμματα στους σπουδαστές. Τα αποτελέσματα ήταν ξεκάθαρα: Όσοι φοιτητές έπαιρναν λίγο χρονικό διάστημα για να ξεκουράσουν το μυαλό τους, είχαν πολύ καλύτερη συγκέντρωση, απόδοση στα μαθήματα και κατανόηση της πληροφορίας.

Mελέτη που έχει δημοσιευθεί στο επιστημονικό περιοδικό Frontiers in Psychology, έδειξε ότι ένα διάλειμμα 5 λεπτών είναι αρκετό ώστε διατηρείται ο εγκέφαλος σε εγρήγορση

Mελέτη που έχει δημοσιευθεί στο επιστημονικό περιοδικό Frontiers in Psychology, έδειξε ότι ένα διάλειμμα 5 λεπτών είναι αρκετό ώστε διατηρείται ο εγκέφαλος σε εγρήγορση / Φωτογραφία: Unsplash.com

Εν κατακλείδι, για να καταφέρετε να αξιοποιήσετε στο έπακρο τις εγκεφαλικές λειτουργίες, είναι αναγκαίο να εξασφαλίζετε λίγα λεπτά ηρεμίας μέσα στη μέρα όπου θα κάνετε την επανεκκίνησή σας. Αυτά τα ενισχυτικά διαλείμματα θα αυξήσουν την απόδοση και τη δημιουργικότητά σας, ενώ θα μειώσουν αποτελεσματικά και το άγχος.

Εάν υιοθετήσετε αυτή τη συνήθεια σίγουρα θα νιώσετε πιο χαλαροί και ταυτόχρονα γεμάτοι ενέργεια, έχοντας μεγαλύτερη διαύγεια, ενώ θα αισθάνεστε ακόμη πιο υγιείς!

Δραστηριότητες για ένα 5λεπτο διάλειμμα

Υπάρχουν απλοί τρόποι ενίσχυσης της εγκεφαλικής δραστηριότητας, τους οποίους μπορείτε να εφαρμόσετε στην καθημερινότητά σας και να δείτε θεαματικές βελτιώσεις στην ποιότητα της ζωής σας. Εσείς υιοθετήστε αυτή που σας ταιριάζει!

  • Άσκηση: Ακόμη και μερικά λεπτά άσκησης αρκούν για να διατηρηθεί ο εγκέφαλος «ζωντανός» και ενεργός
  • Μουσική: Ακούστε το αγαπημένο σας τραγούδι και αφήστε τη μουσική να σας απομακρύνει από τις σκέψεις και την πίεση
  • Ηρεμία: Κλείστε τα μάτια για λίγο, εστιάζοντας στην αναπνοή σας, για να χαλαρώσετε
  • Παύση εργασίας: Κάντε ένα ολιγόλεπτο διάλειμμα για να ξεκουράσετε τον εγκέφαλό σας. 
Διαβάστε όλες τις ειδήσεις από την Ελλάδα και τον Κόσμο.
Διαβάστε περισσότερα:
ΥΓΕΙΑ
 |
ΕΓΚΕΦΑΛΟΣ
 |
ΔΙΑΛΕΙΜΜΑ
 |
ΜΝΗΜΗ
 |
ΣΥΓΚΕΝΤΡΩΣΗ
 |
ΑΠΟΔΟΣΗ
 |
ΕΡΕΥΝΑ
Follow us:

ΔΕΙΤΕ ΕΠΙΣΗΣ

ΕΙΔΗΣΕΙΣ
Ελλαδα
Κοσμος
Πολιτικη
Οικονομια
Σαν Σημερα
Αθλητικα
Αυτοκινητο
Υγεια
Back to Top