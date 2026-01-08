Γρηγοριάδης για Παπαδάκη: «Μου είχε πει ότι θα κόψει το κάπνισμα»

Ο Γιώργος Γρηγοριάδης μίλησε στην κάμερα της εκπομπής «Super Κατερίνα» και αναφέρθηκε στον θάνατο του συνεργάτη και φίλου του, Γιώργου Παπαδάκη.

Ο δημοσιογράφος και παρουσιαστής του «Καλημέρα Ελλάδα» πέθανε σε ηλικία 74 ετών, μετά από βαρύ έμφραγμα που υπέστη την ώρα που βρισκόταν στο σπίτι του στο Κολωνάκι, την Κυριακή 4 Ιανουαρίου.

«Κατ’ αρχάς δεν μπορώ να μιλήσω σε παρελθοντικό χρόνο για τον Γιώργο Παπαδάκη. Δεν το έχω συνειδητοποιήσει ακόμα. Ο Γιώργος ήταν ένας άνθρωπος, ο οποίος φρόντιζε τον εαυτό του για δύο λόγους, για την οικογένειά του και για την εκπομπή του. Είχε ένα πολύ κακό, το τσιγάρο, το οποίο οι γιατροί του το είχαν απαγορεύσει», ανέφερε αρχικά ο Γιώργος Γρηγοριάδης.

«Έβαζε στοίχημα ότι θα κόψει το κάπνισμα αλλά δεν τα κατάφερνε. Μου είχε πει όμως, ότι με το που τελειώσει το Καλημέρα Ελλάδα θα σταματήσει και το κάπνισμα. Δεν ξέρω αν έφταιξε αυτό. Δεν είχε σοβαρά προβλήματα γιατί αν είχε θα το ξέραμε», σημείωσε σε άλλο σημείο ο δημοσιογράφος.

«Θυμάμαι πολλές έντονες στιγμές με εντάσεις, θυμάμαι έντονες στιγμές με γέλια, θυμάμαι όμορφες στιγμές εκτός στούντιο με τον Γιώργο Παπαδάκη γιατί κάναμε και παρέα έξω από το πλατό. Έχασα τον επαγγελματικό μου πατέρα, ήταν αυτός που μου φώτισε τα βήματα. Ήταν ένας άνθρωπος που έλεγα καλημέρα κάθε πρωί για έξι χρόνια», κατέληξε ο Γιώργος Γρηγοριάδης.

