Τζένη Μπότση: Μετά από 12 χρόνια σχέσης, χώρισαν με τον Αλέξανδρο Μιχαλά

Το ζευγάρι απέκτησε μαζί μια κορούλα

Πηγή: TLife/Φωτογραφίες NDP Photo Agency/Instagram
Δείτε όσα είπε η Τζένη Μπότση στη Φαίη Σκορδά
Ακούστε το άρθρο

Η Τζένη Μπότση κι ο σύντροφός Αλέξανδρος Μιχαλάς έχουν χωρίσει τους τελευταίους μήνες, σύμφωνα με δημοσίευμα του TLIFE και της δημοσιογράφου Κάλλιας Καρτσάκη. 

Τζένη Μπότση: Τα αρκετά κιλά που έχασε και το... ράψιμο!

Η ηθοποιός κι ο επιχειρηματίας επέλεξαν να ακολουθήσουν διαφορετικούς δρόμους στην προσωπική τους ζωή και να χωρίσουν, ύστερα από 12 χρόνια κοινής πορείας.

Τζένη Μπότση: Μετά από 12 χρόνια σχέσης, χώρισαν με τον Αλέξανδρο Μιχαλά

Σύμφωνα με το ρεπορτάζ, οι δυο τους διατηρούν καλές επαφές, με προτεραιότητα την 6χρονη κόρη τους, Αλίκη κι ο χωρισμός έγινε σε απόλυτα φιλικό κλίμα.

Τζένη Μπότση: Η σπάνια φωτογραφία με τον σύντροφό της και την κορούλα τους

Σε μία από τις τελευταίες της τηλεοπτικές εμφανίσεις, τον περασμένο Οκτώβριο στο Buongiorno της Φαίης Σκορδά, η ηθοποιός που πρωταγωνιστεί σε διαφημιστική καμπάνια καταστήματος ηλεκτρονικών ειδών, είχε πει για τον σύντροφό της: «Είμαστε μαζί 12 χρόνια. Μετά από έξι χρόνια ήρθε η Αλίκη, προσπαθούσαμε από πιο πριν. Νομίζω ότι τα πράγματα έρχονται όπως τα πάει η ζωή. Δεν τα προγραμματίζεις. Βλέπεις, τι αρέσει στον έναν, τι αρέσει στον άλλον, κάπως τα φτιάχνεις τα πράγματα. Είναι επιλογές. Κάποιος αντέχει, κάποιος δεν αντέχει. Κάνεις μπρος – πίσω. Υπάρχει αυτό στη ζωή μας. Εγώ κάνω πίσω, αλλά κάνω και πολύ μπρος». 

Τζένη Μπότση: Μετά από 12 χρόνια σχέσης, χώρισαν με τον Αλέξανδρο Μιχαλά

Η τελευταία κοινή εμφάνιση του ζευγαριού είχε γίνει τον Ιανουάριο του 2024, στην έναρξη γνωστού νυχτερινού μαγαζιού.

Λίγους μήνες αργότερα, η Τζένη Μπότση είχε ανεβάσει ένα οικογενειακό στιγμιότυπο από τα γενέθλια του επιχειρηματία που συνέπεσαν με αυτά της κορούλας τους.

ΤΖΕΝΗ ΜΠΟΤΣΗ
 |
ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΣ ΜΙΧΑΛΑΣ
