Τζένη Μπότση: Μετά από 12 χρόνια σχέσης, χώρισαν με τον Αλέξανδρο Μιχαλά

Η Τζένη Μπότση κι ο σύντροφός Αλέξανδρος Μιχαλάς έχουν χωρίσει τους τελευταίους μήνες, σύμφωνα με δημοσίευμα του TLIFE και της δημοσιογράφου Κάλλιας Καρτσάκη.

Η ηθοποιός κι ο επιχειρηματίας επέλεξαν να ακολουθήσουν διαφορετικούς δρόμους στην προσωπική τους ζωή και να χωρίσουν, ύστερα από 12 χρόνια κοινής πορείας.

Σύμφωνα με το ρεπορτάζ, οι δυο τους διατηρούν καλές επαφές, με προτεραιότητα την 6χρονη κόρη τους, Αλίκη κι ο χωρισμός έγινε σε απόλυτα φιλικό κλίμα.

Σε μία από τις τελευταίες της τηλεοπτικές εμφανίσεις, τον περασμένο Οκτώβριο στο Buongiorno της Φαίης Σκορδά, η ηθοποιός που πρωταγωνιστεί σε διαφημιστική καμπάνια καταστήματος ηλεκτρονικών ειδών, είχε πει για τον σύντροφό της: «Είμαστε μαζί 12 χρόνια. Μετά από έξι χρόνια ήρθε η Αλίκη, προσπαθούσαμε από πιο πριν. Νομίζω ότι τα πράγματα έρχονται όπως τα πάει η ζωή. Δεν τα προγραμματίζεις. Βλέπεις, τι αρέσει στον έναν, τι αρέσει στον άλλον, κάπως τα φτιάχνεις τα πράγματα. Είναι επιλογές. Κάποιος αντέχει, κάποιος δεν αντέχει. Κάνεις μπρος – πίσω. Υπάρχει αυτό στη ζωή μας. Εγώ κάνω πίσω, αλλά κάνω και πολύ μπρος».

Η τελευταία κοινή εμφάνιση του ζευγαριού είχε γίνει τον Ιανουάριο του 2024, στην έναρξη γνωστού νυχτερινού μαγαζιού.

Λίγους μήνες αργότερα, η Τζένη Μπότση είχε ανεβάσει ένα οικογενειακό στιγμιότυπο από τα γενέθλια του επιχειρηματία που συνέπεσαν με αυτά της κορούλας τους.