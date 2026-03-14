SEAT: Ποιο είναι το μέλλον της

Τι δείχνουν τα οικονομικά αποτελέσματα του 2025

Τελευταία Νέα
Δημοφιλή
14.03.26 , 11:35 Σίσσυ Χρηστίδου για Ε. Μενεγάκη: «Είναι άδικο να βρίσκεσαι σε αυτή τη θέση»
14.03.26 , 11:26 Χτυπήθηκε ελληνόκτητο πλοίο στη Μαύρη Θάλασσα
14.03.26 , 11:24 Πύργος: «Σήμερα σκοτείνιασε ο κόσμος μας»
14.03.26 , 10:49 Πέτρος Κωστόπουλος: «Έκαναν μπούλινγκ στην κόρη μου τη μεγάλη, την Αμαλία!»
14.03.26 , 10:49 Θεσσαλονίκη: Μυστήριο με τα κίνητρα της δολοφονίας του 20χρονου
14.03.26 , 10:37 Κρεμμυδόπιτα- Ζαμπονοκασερόπιτα και κρεατόπιτα: Πώς να τις φτιάξεις
14.03.26 , 10:25 Τι ακούγεται στη Σερβία για Ολυμπιακό-Ρόμπινσον - Υπογράφει το καλοκαίρι;
14.03.26 , 10:04 Stars System: Πώς θα μας επηρεάσει η Νέα Σελήνη στους Ιχθύς
14.03.26 , 09:51 Οι ΗΠΑ βομβάρδισαν το νησί Χαργκ, την «καρδιά» του ιρανικού πετρελαίου
14.03.26 , 09:05 Ford Explorer Collection : Μια έκδοση για... λίγους
14.03.26 , 09:03 Άλμπερτ Αϊνστάιν: Από τι πέθανε και ποιος έκλεψε τον εγκέφαλό του!
14.03.26 , 08:32 Interwetten: Ποιοι οι επόμενοι σταθμοί για Σπανούλη - Ομπράντοβιτς;
14.03.26 , 03:00 Εορτολόγιο: Ποιοι γιορτάζουν στις 14 Μαρτίου
13.03.26 , 23:40 Δούκισσα Νομικού: Τι απάντησε για ηλικία, ύψος, κιλά και τον σύζυγό της
Πέτρος Κωστόπουλος: «Έκαναν μπούλινγκ στην κόρη μου τη μεγάλη, την Αμαλία!»
Τσαρούχας για Παπαθωμά: «Ήταν ένας πολύ δύσκολος άνθρωπος»
Αλίκη Καραμανλή: Η κόρη του Κώστα Καραμανλή ξανά στη θεατρική σκηνή
Κατερίνα Καινούργιου: To ύψος, οι σπουδές, οι εκπομπές και η εγκυμοσύνη
Σπυροπούλου: Με τον σύζυγο και τον πεθερό της σε βραδινή έξοδο
Γερμανού – Ιωαννίδου: Κοινή εμφάνιση σε εκδήλωση για τον Φρέντυ Γερμανό
Ελένη Μενεγάκη: Σπόντα ή απλή σύμπτωση; - Το βιβλίο για τον τέλειο γάμο
Δάκρυσε η Ασημακοπούλου μιλώντας για τον Τσιρίλο: «Έχω τρομερές ενοχές»
Ιωάννα Τούνη & Πάρης: Μαμά και γιος ξεκίνησαν μαθήματα ιππασίας
Δανάη Μπάρκα: Επέστρεψε στο Instagram - «Να περάσουν αυτές οι μέρες»
Περισσότερα

VIDEOS

TractioN: Trailer Κυριακή 4/2/2024 Στις 14:10
TractioN: Τζίγγερ και Κώστας Στεφανής ξανά μαζί - Δείτε το
Ράλι Ακρόπολης: Το Νέο Όχημα Των Κώστα Και Μάνου Στεφανή
Κώστας & Μάνος Στεφανής στο Ράλι Ακρόπολις με Hyundai i20
Πάπας όχημα
Επίσκεψη Πάπα: Το αυτοκίνητο που «έκλεψε» την παράσταση
«Πυρετός» στην αγορά αυτοκινήτου
«Πυρετός» στην αγορά αυτοκινήτου
Rally Greece Offroad 2021
Ολοκληρώθηκε το Rally Greece Offroad 2021
Traction
Αυτός είναι ο μεγάλος νικητής του Traction Parking Challenge!
Traction: Ο Στεφανής Υποδέχτηκε Τον Πετρούνια
Πετρούνιας σε Στεφανή: «Πλέον μένω και 24 ώρες μόνος μου
AVIN ACTION 100: Νέο καύσιμο υψηλών οκτανίων και υψηλής απόδοσης
Το νέο καύσιμο AVIN ACTION 100 υψηλών οκτανίων και υψηλής
Traction:
Traction: Αυτό το αυτοκίνητο ενθουσίασε τον Χρήστο Λούλη
Traction - Trailer Κυριακή 21/06/2020
«Traction»: Ο Κώστας Στεφανής υποδέχεται τον Χρήστο Λούλη
Traction - Trailer Κυριακή 14/06/2020
Traction vs MasterChef: Ο Κώστας Στεφανής συναντά τον Πάνο Ιωαννίδη
Traction - Κώστας και Μάνος Στεφανής
Το «Traction» επέστρεψε και παρουσίασε το νέο Compact SUV της
Traction - Trailer Κυριακή 05/04/2020
Traction: Ο Κώστας Στεφανής συνταξιδεύει με τη Ζενεβιέβ Μαζαρί
Traction
Traction - Αιμίλιος Χειλάκης: Ποιο μέρος του πλανήτη θέλει να
Traction - Trailer Κυριακή 22/02/2020
Traction: Ο Στεφανής συναντά τον Δαδακαρίδη μέσα στη νέα Mercedes
Προβολή 5 από 15
STAR.GR
Αυτοκινητο
SEAT: Ποιο είναι το μέλλον της
Ακούστε το άρθρο --:-- λεπτά

Στην τελική φάση του μετασχηματισμού της και σε ένα δύσκολο παγκόσμιο περιβάλλον, η SEAT S.A. παρουσίασε τα οικονομικά της αποτελέσματα για το 2025. Παρά το γεγονός ότι πέτυχε τον υψηλότερο κύκλο εργασιών στην ιστορία της, η απόδοση επηρεάστηκε από τα υψηλά αρχικά κόστη που συνδέονται με τη μετάβαση στην ηλεκτροκίνηση, τα απρόβλεπτα αρνητικά γεγονότα, το ανταγωνιστικό περιβάλλον, το αυξημένο κόστος προϊόντων και τους αντισταθμιστικούς δασμούς για το CUPRA Tavascan. Μετά από μια χρονιά όπου επέδειξε ανθεκτικότητα, η SEAT S.A παρουσίασε έναν σαφή οδικό χάρτη για βιώσιμη ανάπτυξη, με κύριο γεγονός την επικείμενη άφιξη του CUPRA Raval, που σηματοδοτεί την ολοκλήρωση του μετασχηματισμού της και την αρχή μιας νέας εποχής για την εταιρεία.

Παρά τις προκλήσεις του κλάδου, η SEAT S.A. κατέγραψε ετήσιο κύκλο εργασιών-ρεκόρ ύψους 15,3 δισεκατομμυρίων ευρώ, σημειώνοντας αύξηση 5,1% σε σχέση με το προηγούμενο έτος. Τα εντυπωσιακά αυτά αποτελέσματα οφείλονται στις παραδόσεις της εταιρείας, οι οποίες διαμορφώθηκαν σε 586.300 αυτοκίνητα, καταγράφοντας επίσης αύξηση 5,1%. Η ισχυρή ανάπτυξη των ηλεκτροκίνητων μοντέλων, με αύξηση 62,9% στα PHEV και 65,9% στα BEV, αποτελεί ένα ενθαρρυντικό αποτέλεσμα της σαφούς στρατηγικής της εταιρείας για την ηλεκτροκίνηση και διαδραματίζει καθοριστικό ρόλο στη συμμόρφωση με τις εκπομπές CO2. Ταυτόχρονα, οι εξωτερικές πιέσεις και τα απρόβλεπτα αρνητικά γεγονότα επηρέασαν το λειτουργικό αποτέλεσμα, το οποίο διαμορφώθηκε σε 1 εκατομμύριο ευρώ.

Παρ’ όλα αυτά, η εταιρεία συνέχισε να επενδύει στο μέλλον της, μετατρέποντας τις εγκαταστάσεις της στο Martorell σε ένα σύγχρονο κόμβο παραγωγής αυτοκινήτων, έτοιμο να καταστήσει την ηλεκτρική κινητικότητα πιο προσιτή στην Ευρώπη. Με συνολικές επενδύσεις ύψους 6,2 δισεκατομμυρίων ευρώ από το 2020, το 2025 αποτέλεσε την κορύφωση αυτού του επενδυτικού κύκλου, με 1,3 δισεκατομμύρια ευρώ να επενδύονται σε κεφαλαιουχικές δαπάνες (CAPEX) και Έρευνα & Ανάπτυξη. Αυτές οι επενδύσεις επηρέασαν τις καθαρές ταμειακές ροές της εταιρείας, οι οποίες διαμορφώθηκαν σε -431 εκατομμύρια ευρώ.

Αποτελώντας τον ακρογωνιαίο λίθο του μετασχηματισμού της SEAT S.A. και το αποκορύφωμα της πορείας της προς την ηλεκτροκίνηση, το CUPRA Raval είναι το πρώτο 100% ηλεκτρικό μοντέλο που θα κατασκευάζεται στο Martorell και ενσαρκώνει τη φιλοδοξία της CUPRA να κάνει την ηλεκτροκίνηση προσιτή και συναρπαστική.

 

Διαβάστε όλες τις ειδήσεις από την Ελλάδα και τον Κόσμο.
Διαβάστε περισσότερα:
SEAT
 |
CUPRA
 |
ΠΩΛΗΣΕΙΣ
 |
ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΑ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ
Follow us:

ΔΕΙΤΕ ΕΠΙΣΗΣ

ΕΙΔΗΣΕΙΣ
Ελλαδα
Κοσμος
Πολιτικη
Οικονομια
Σαν Σημερα
Αθλητικα
Αυτοκινητο
Υγεια
Back to Top