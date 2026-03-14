SEAT: Ποιο είναι το μέλλον της

Στην τελική φάση του μετασχηματισμού της και σε ένα δύσκολο παγκόσμιο περιβάλλον, η SEAT S.A. παρουσίασε τα οικονομικά της αποτελέσματα για το 2025. Παρά το γεγονός ότι πέτυχε τον υψηλότερο κύκλο εργασιών στην ιστορία της, η απόδοση επηρεάστηκε από τα υψηλά αρχικά κόστη που συνδέονται με τη μετάβαση στην ηλεκτροκίνηση, τα απρόβλεπτα αρνητικά γεγονότα, το ανταγωνιστικό περιβάλλον, το αυξημένο κόστος προϊόντων και τους αντισταθμιστικούς δασμούς για το CUPRA Tavascan. Μετά από μια χρονιά όπου επέδειξε ανθεκτικότητα, η SEAT S.A παρουσίασε έναν σαφή οδικό χάρτη για βιώσιμη ανάπτυξη, με κύριο γεγονός την επικείμενη άφιξη του CUPRA Raval, που σηματοδοτεί την ολοκλήρωση του μετασχηματισμού της και την αρχή μιας νέας εποχής για την εταιρεία.

Παρά τις προκλήσεις του κλάδου, η SEAT S.A. κατέγραψε ετήσιο κύκλο εργασιών-ρεκόρ ύψους 15,3 δισεκατομμυρίων ευρώ, σημειώνοντας αύξηση 5,1% σε σχέση με το προηγούμενο έτος. Τα εντυπωσιακά αυτά αποτελέσματα οφείλονται στις παραδόσεις της εταιρείας, οι οποίες διαμορφώθηκαν σε 586.300 αυτοκίνητα, καταγράφοντας επίσης αύξηση 5,1%. Η ισχυρή ανάπτυξη των ηλεκτροκίνητων μοντέλων, με αύξηση 62,9% στα PHEV και 65,9% στα BEV, αποτελεί ένα ενθαρρυντικό αποτέλεσμα της σαφούς στρατηγικής της εταιρείας για την ηλεκτροκίνηση και διαδραματίζει καθοριστικό ρόλο στη συμμόρφωση με τις εκπομπές CO2. Ταυτόχρονα, οι εξωτερικές πιέσεις και τα απρόβλεπτα αρνητικά γεγονότα επηρέασαν το λειτουργικό αποτέλεσμα, το οποίο διαμορφώθηκε σε 1 εκατομμύριο ευρώ.

Παρ’ όλα αυτά, η εταιρεία συνέχισε να επενδύει στο μέλλον της, μετατρέποντας τις εγκαταστάσεις της στο Martorell σε ένα σύγχρονο κόμβο παραγωγής αυτοκινήτων, έτοιμο να καταστήσει την ηλεκτρική κινητικότητα πιο προσιτή στην Ευρώπη. Με συνολικές επενδύσεις ύψους 6,2 δισεκατομμυρίων ευρώ από το 2020, το 2025 αποτέλεσε την κορύφωση αυτού του επενδυτικού κύκλου, με 1,3 δισεκατομμύρια ευρώ να επενδύονται σε κεφαλαιουχικές δαπάνες (CAPEX) και Έρευνα & Ανάπτυξη. Αυτές οι επενδύσεις επηρέασαν τις καθαρές ταμειακές ροές της εταιρείας, οι οποίες διαμορφώθηκαν σε -431 εκατομμύρια ευρώ.

Αποτελώντας τον ακρογωνιαίο λίθο του μετασχηματισμού της SEAT S.A. και το αποκορύφωμα της πορείας της προς την ηλεκτροκίνηση, το CUPRA Raval είναι το πρώτο 100% ηλεκτρικό μοντέλο που θα κατασκευάζεται στο Martorell και ενσαρκώνει τη φιλοδοξία της CUPRA να κάνει την ηλεκτροκίνηση προσιτή και συναρπαστική.