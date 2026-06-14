Κατερίνα Καραβάτου: Το πάρτι για τα 10α γενέθλια του γιου της, Αρίωνα

Η εντυπωσιακή τούρτα και η πολύχρωμη πινιάτια

Τελευταία Νέα
Δημοφιλή
14.06.26 , 12:50 29ο Ηπειρωτικό Ράλλυ: Τραυματίσθηκε ελαφρά 9χρονος από αγωνιστικό
14.06.26 , 12:35 Κατερίνα Καραβάτου: Το πάρτι για τα 10α γενέθλια του γιου της, Αρίωνα
14.06.26 , 12:24 Πανελλαδικές Εξετάσεις 2026: Πότε θα ανακοινωθούν οι βαθμολογίες
14.06.26 , 12:00 Η «άγνωστη» άσκηση που μας βοηθά να μεγαλώνουμε καλύτερα
14.06.26 , 11:51 Θάνατος 21χρονης στη Βραζιλία επειδή ξέχασαν το σχοινί ασφαλείας!
14.06.26 , 11:27 Δανάη Μπάρκα: Η τρυφερή αφιέρωση στον Φάνη Μπότση και το παραδοσιακό γλέντι
14.06.26 , 11:11 Χαμένα ένσημα: Τι πρέπει να κάνουν οι ασφαλισμένοι για να τα εντοπίσουν
14.06.26 , 10:49 Ο ΠΑΟ απέτυχε κι αλλάζει: Απόφαση για Αταμάν, Γκραντ, Τολιόπουλο
14.06.26 , 10:00 Μπιφτέκια για κάθε εποχή. Καλοκαίρι και χειμώνα, με τις συνταγές του Star
14.06.26 , 09:59 Κατώτατος μισθός: Πάνω από 950 ευρώ το 2027
14.06.26 , 09:34 Με Ερντογάν και μαχητικά το βίντεο της Εθνικής Τουρκίας για το Μουντιάλ!
14.06.26 , 09:05 Test Drive: Δοκιμάζουμε το νέο ΟMODA 9 SHS-P
14.06.26 , 09:03 Ευρωμπάσκετ 1987: Τι κάνουν σήμερα οι θρυλικοί πρωταθλητές Ευρώπης!
14.06.26 , 08:35 Φορολογικές δηλώσεις:  Έως τη Δευτέρα 15/6 προθεσμία για έκπτωση 3%
14.06.26 , 08:26 Ιράν: Δεν επιβεβαιώνει την ανακοίνωση Τραμπ για υπογραφή συμφωνίας σήμερα
Τουρισμός για Όλους 2026: Οι αιτήσεις για voucher έως 600 ευρώ
Ο ΠΑΟ απέτυχε κι αλλάζει: Απόφαση για Αταμάν, Γκραντ, Τολιόπουλο
Wasan Alhashimi: Από το Ντουμπάι & το marketing στην κουζίνα του MasterChef
Δανειολήπτες νόμου Κατσέλη: Πώς να προστατευτούν από funds
Μισή 13η σύνταξη αντί για επίδομα 300 ευρώ
Δανάη Μπάρκα: Η τρυφερή αφιέρωση στον Φάνη Μπότση και το παραδοσιακό γλέντι
Βασίλης Κικίλιας: Το 1ο Μουντιάλ με τον γιο του & η ανάρτηση που ξεχώρισε
Η Ελένη Μενεγάκη υιοθέτησε το απόλυτο boho look του καλοκαιριού
Φαίη Σκορδά: Η συγκίνηση για την αποφοίτηση του γιου της, Δημήτρη Λιάγκα
Κατερίνα Καραβάτου: Το πάρτι για τα 10α γενέθλια του γιου της, Αρίωνα
Περισσότερα

VIDEOS

Παρθένος Σήμερα 22/04/25: Οι Προβλέψεις της Άσης Μπήλιου
Παρθένος: Σχέσεις στο μικροσκόπιο. Δουλειά και υγεία, σας δημιουργούν άγχος
Δάφνη Καραβοκύρη
Καραβοκύρη για Ζουγανέλη: «Η Ελεωνόρα είναι θεάρα»
Εριέττα Κούρκουλου
Εριέττα Κούρκουλου: Η φωτογραφία με τους γιους της από το
Δημήτρης Ήμελλος
Δημήτρης Ήμελλος: «Λύγισε» ο αδερφός του μιλώντας στο Αλήθειες με
Ηλιάνα Παπαγεωργίου
Ηλιάνα Παπαγεωργίου: «Ανακάλυψα τη δύναμη που δεν ήξερα ότι είχα»
Ματθίλδη Μαγγίρα
Ματθίλδη Μαγγίρα: Ο Παπανώτας, η αδερφή της Μπέττυ και τα
Ετεοκλής Παύλου
Το catwalk του Ετεοκλή Παύλου στο Breakfast@Star - «Ποιος είναι
Σοφία Κόκκαλη
Σοφία Κόκκαλη: Το spoiler για τον ρόλο της «Ιόλης» στους
Ηρώ
Ηρώ: «Όταν έκανα τον γιο μου ήταν ταμπού, ακούστηκαν χίλιες
Κωνσταντίνος Λάγκος
«Στην κατάθλιψή μου κάποιοι έφυγαν από δίπλα μου, ήταν μια
Νόνη Δούνια
Δούνια για Μαγγίρα - Παπανώτα: «Η Μπέττυ δε θα χρησιμοποιούσε
Ελένη Χατζίδου
Ελένη Χατζίδου: Η κόρη της ζητάει αδελφάκι - Η απάντηση
Ετεοκλής Παύλου - Δημήτρης Σταρόβας
Ετεοκλής Παύλου για Δημήτρη Σταρόβα: «Είδα τον εαυτό μου»
Ελένη Χατζίδου - Ετεοκλής Παύλου
Ελένη Χατζίδου: «Εγώ τον… πιτσιρίκο τον έκανα σύζυγο!»
Δημήτρης Παπανώτας - Μπέττυ Μαγγίρα
Παπανώτας για Μαγγίρα: «Θέλει να με χρησιμοποιήσει για να διαφημιστεί»
Προβολή 5 από 15
STAR.GR
Celebrities & Gossip Νεα

Δείτε περισσότερα άρθρα μας στα αποτελέσματα αναζήτησης

Add star.gr on Google
Ακούστε το άρθρο --:-- λεπτά
Με μια ματιά - by STAR AI
  • Η Κατερίνα Καραβάτου γιόρτασε τα 10α γενέθλια του γιου της, Αρίωνα, με πάρτι.
  • Η τούρτα είχε επιγραφή "Χρόνια πολλά Αρίωνα" και ήταν διακοσμημένη με θέμα το Fortnite.
  • Ο Αρίωνας γιόρτασε με την οικογένεια και τους φίλους του, ενώ η αδελφή του, Αέλια, συμμετείχε στην εκδήλωση.
  • Η Κατερίνα και ο Κρατερός Κατσούλης, παρά το διαζύγιο τους, διατηρούν καλές σχέσεις για τα παιδιά τους.
  • Η παρουσιάστρια περιέγραψε τα παιδιά τους ως τρυφερά και ευαίσθητα, με διαφορετικές προσωπικότητες.

Μέρα χαράς και περηφάνιας ήταν η χθεσινή για την Κατερίνα Καραβάτου, η οποία γιόρτασε τα 10α γενέθλια του γιου της, Αρίωνα.

Η οικοδέσποινα της εκπομπής «Σαββατοκύριακο Παρέα» μοιράστηκε με τους διαδικτυακούς της φίλους στο Instagram δύο φωτογραφίες από το πάρτι γενεθλίων.

Κατερίνα Καραβάτου: Με τα παιδιά της στη συναυλία της Diana Ross

Στο ένα στιγμιότυπο βλέπουμε την τούρτα γενεθλίων, με την επιγραφή «Χρόνια πολλά Αρίωνα» και τον αριθμό «10» να ξεχωρίζουν. Η διακόσμησή της ήταν εμπνευσμένη από το Fortnite, το οποίο φαίνεται να είναι το αγαπημένο διαδικτυακό παιχνίδι του εορτάζοντα.

Η τούρτα γενεθλίων του Αρίωνα Κατσούλη

Η τούρτα γενεθλίων του Αρίωνα Κατσούλη

Ο Αρίωνας Κατσούλης, ο οποίος είναι καρπός του γάμου της Κατερίνας Καραβάτου με τον Κρατερό Κατσούλη, γιόρτασε τα 10 χρόνια ζωής του, πλαισιωμένος από την οικογένειά του και τους φίλους του.

Εκτός από τον Αρίωνα, η παρουσιάστρια έχει αποκτήσει και μία κόρη με τον ηθοποιό, την Αέλια, η οποία έσβησε κεράκια δίπλα στον αδερφό της, με τη μητέρα τους να τους παρακολουθεί συγκινημένη.

Από την ξεχωριστή ημέρα δεν έλειψαν, φυσικά, και τα παιχνίδια, με τη μεγάλη πινιάτα σε σχήμα λάμας, σε μωβ, μπλε και γαλάζιες αποχρώσεις, να ενθουσιάζει και να μονοπωλεί το ενδιαφέρον των παιδιών.

«Έκλεψε» τις εντυπώσεις η πολύχρωμη πινιάτα σε σχήμα λάμας

«Έκλεψε» τις εντυπώσεις η πολύχρωμη πινιάτα σε σχήμα λάμας

 

Κατερίνα Καραβάτου: «Δεν το κάνω ποτέ. Με βοηθάει να σκεφτώ καλύτερα»

Υπενθυμίζουμε ότι η Κατερίνα Καραβάτου και ο Κρατερός Κατσούλης παντρεύτηκαν με πολιτικό γάμο το 2011 και χώρισαν το 2021, ύστερα από δέκα χρόνια κοινής πορείας. Παρά το γεγονός ότι έχουν πάρει διαζύγιο, διατηρούν άριστες σχέσεις, μεγαλώνοντας από κοινού τα δύο τους παιδιά.

Η παρουσιάστρια είχε δηλώσει για τα αγγελούδια της στο περιοδικό OK!: «Η Αέλια ήταν ένα σοφό παιδάκι από μικρή. Δεν της έχουμε μιλήσει ποτέ μπεμπεκίστικα. Ο Αρίωνας, από την άλλη, δεν έχει καμία σχέση με την Αέλια. Είναι πιο έντονος, ενώ η Αέλια πολύ εσωτερική. Και τα δύο είναι πολύ τρυφερά και ευαίσθητα».

 

Διαβάστε όλα τα lifestyle νεα, για Celebrities και Media.
Διαβάστε περισσότερα:
ΚΑΤΕΡΙΝΑ ΚΑΡΑΒΑΤΟΥ
 |
ΚΡΑΤΕΡΟΣ ΚΑΤΣΟΥΛΗΣ
Follow us:

ΔΕΙΤΕ ΕΠΙΣΗΣ

LIFESTYLE
Celebrities
Media
Μοδα
Συνταγες
Σχεσεις
Fitness
Εξοδος
Quiz
Back to Top