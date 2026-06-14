Μέρα χαράς και περηφάνιας ήταν η χθεσινή για την Κατερίνα Καραβάτου, η οποία γιόρτασε τα 10α γενέθλια του γιου της, Αρίωνα.

Η οικοδέσποινα της εκπομπής «Σαββατοκύριακο Παρέα» μοιράστηκε με τους διαδικτυακούς της φίλους στο Instagram δύο φωτογραφίες από το πάρτι γενεθλίων.

Στο ένα στιγμιότυπο βλέπουμε την τούρτα γενεθλίων, με την επιγραφή «Χρόνια πολλά Αρίωνα» και τον αριθμό «10» να ξεχωρίζουν. Η διακόσμησή της ήταν εμπνευσμένη από το Fortnite, το οποίο φαίνεται να είναι το αγαπημένο διαδικτυακό παιχνίδι του εορτάζοντα.

Η τούρτα γενεθλίων του Αρίωνα Κατσούλη

Ο Αρίωνας Κατσούλης, ο οποίος είναι καρπός του γάμου της Κατερίνας Καραβάτου με τον Κρατερό Κατσούλη, γιόρτασε τα 10 χρόνια ζωής του, πλαισιωμένος από την οικογένειά του και τους φίλους του.

Εκτός από τον Αρίωνα, η παρουσιάστρια έχει αποκτήσει και μία κόρη με τον ηθοποιό, την Αέλια, η οποία έσβησε κεράκια δίπλα στον αδερφό της, με τη μητέρα τους να τους παρακολουθεί συγκινημένη.

Από την ξεχωριστή ημέρα δεν έλειψαν, φυσικά, και τα παιχνίδια, με τη μεγάλη πινιάτα σε σχήμα λάμας, σε μωβ, μπλε και γαλάζιες αποχρώσεις, να ενθουσιάζει και να μονοπωλεί το ενδιαφέρον των παιδιών.

«Έκλεψε» τις εντυπώσεις η πολύχρωμη πινιάτα σε σχήμα λάμας

Υπενθυμίζουμε ότι η Κατερίνα Καραβάτου και ο Κρατερός Κατσούλης παντρεύτηκαν με πολιτικό γάμο το 2011 και χώρισαν το 2021, ύστερα από δέκα χρόνια κοινής πορείας. Παρά το γεγονός ότι έχουν πάρει διαζύγιο, διατηρούν άριστες σχέσεις, μεγαλώνοντας από κοινού τα δύο τους παιδιά.

Η παρουσιάστρια είχε δηλώσει για τα αγγελούδια της στο περιοδικό OK!: «Η Αέλια ήταν ένα σοφό παιδάκι από μικρή. Δεν της έχουμε μιλήσει ποτέ μπεμπεκίστικα. Ο Αρίωνας, από την άλλη, δεν έχει καμία σχέση με την Αέλια. Είναι πιο έντονος, ενώ η Αέλια πολύ εσωτερική. Και τα δύο είναι πολύ τρυφερά και ευαίσθητα».