Δήμητρα Βαμβακούση:«Παναγία μου, δικό σου είναι»

Η συγκινητική εξομολόγηση για τη μητρότητα

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Με μια ματιά - by STAR AI
  • Η Δήμητρα Βαμβακούση μοιράστηκε τρυφερή στιγμή με την κόρη της, Μαρία Ουρανία, στο Instagram.
  • Εξομολογήθηκε για το βάρος της ευθύνης της μητρότητας, αναφέροντας: "Παναγία μου, δικό σου είναι, όχι δικό μου".
  • Η Δήμητρα πιστεύει ότι η κόρη της ήταν ταγμένη στην Παναγία πριν γεννηθεί.
  • Το ζευγάρι, Δήμητρα και Γιώργος Αγγελόπουλος, ζει μόνιμα στη Σκιάθο και κρατά την οικογενειακή τους ζωή μακριά από τα φώτα της δημοσιότητας.
  • Η Δήμητρα κλείνει την ανάρτησή της με ευχές για δύναμη από την Παναγία.

Μια τρυφερή καλοκαιρινή στιγμή με την κόρη της, Μαρία Ουρανία, μοιράστηκε με τους διαδικτυακούς της φίλους η Δήμητρα Βαμβακούση, μέσα από τον προσωπικό της λογαριασμό στο Instagram.

Η σύζυγος του Γιώργου Αγγελόπουλου δημοσίευσε ένα όμορφο στιγμιότυπο από τη θάλασσα, όπου μαμά και κόρη απολαμβάνουν μαζί το μπάνιο τους. Η εικόνα αποπνέει ανεμελιά και καλοκαιρινή διάθεση, ωστόσο τα λόγια που επέλεξε να τη συνοδεύσει είχαν έναν πολύ πιο προσωπικό και βαθιά συναισθηματικό χαρακτήρα.

Γιώργος Αγγελόπουλος: «Εξαρτάται από τον Θεό αν θα μεγαλώσει η οικογένεια»

Η Δήμητρα Βαμβακούση θέλησε να μιλήσει ανοιχτά για τη μητρότητα και για τα συναισθήματα που τη συνοδεύουν από τη στιγμή που ήρθε στη ζωή της η κόρη της. Μέσα από την εξομολόγησή της αποκάλυψε πως συχνά αισθάνεται το μεγάλο βάρος της ευθύνης που συνεπάγεται η ανατροφή ενός παιδιού.

«Σήμερα θα σας πω κάτι αρκετά προσωπικό. Υποφέρω μπροστά στο βάρος της ευθύνης της ανατροφής και της διαγωγής ενός παιδιού. Κάθε φορά που την κοιτάζω σκέφτομαι: “Παναγία μου, δικό σου είναι, όχι δικό μου”. Σε παρακαλώ», έγραψε χαρακτηριστικά.

Δήμητρα Βαμβακούση:«Παναγία μου, δικό σου είναι»

Στη συνέχεια, αναφέρθηκε στη βαθιά πίστη της και αποκάλυψε πως η κόρη της ήταν ταγμένη στην Παναγία πριν ακόμη γεννηθεί.

«Ταγμένο σε Εκείνη από πριν γεννηθεί. Όχι γιατί υπήρχε κάποιο ιατρικό θέμα, αλλά γιατί γνωρίζω ότι άξια δεν είμαι και όμως με αξίωσε για μαμά», εξομολογήθηκε η Δήμητρα Βαμβακούση.

Κλείνοντας την προσωπική της ανάρτηση, έστειλε ένα μήνυμα προς όλους, γράφοντας: «Η Παναγία να σας δίνει δύναμη».

Η Δήμητρα Βαμβακούση και ο Γιώργος Αγγελόπουλος έχουν δημιουργήσει μια όμορφη οικογένεια, με την κόρη τους να αποτελεί το επίκεντρο της ζωής τους. Το ζευγάρι έχει επιλέξει να κρατά αρκετές στιγμές της οικογενειακής του ζωής μακριά από τα φώτα της δημοσιότητας, μοιράζεται όμως κατά διαστήματα με το κοινό εικόνες από την καθημερινότητά τους.

Οι δυο τους ζουν μόνιμα στη Σκιάθο, όπου απολαμβάνουν μια πιο ήρεμη καθημερινότητα, με τη θάλασσα και το καλοκαιρινό τοπίο να αποτελούν αναπόσπαστο κομμάτι της ζωής τους.

 

 

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