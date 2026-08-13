Μια ιδιαίτερα προσωπική εξομολόγηση για τη μητρότητα, τα παιδιά της και τον τρόπο με τον οποίο εκείνα άλλαξαν τη ζωή της έκανε η Ρούλα Ρέβη μέσα από τον προσωπικό της λογαριασμό στο Instagram.

Η γνωστή φωτογράφος μοιράστηκε με τους διαδικτυακούς της φίλους μια σειρά από φωτογραφίες και με αφορμή αυτές θέλησε να κάνει έναν μικρό απολογισμό για τη ζωή της ως μητέρα. Με ειλικρίνεια και χωρίς να ωραιοποιεί τα συναισθήματά της, μίλησε για το πώς αισθάνεται τώρα που τα παιδιά της έχουν μεγαλώσει και έχουν αποκτήσει μεγαλύτερη ανεξαρτησία.

Όπως αποκάλυψε, πλέον έχει ξανά χρόνο για τον εαυτό της και μπορεί να κάνει πράγματα που έκανε πριν γίνει μητέρα. Ωστόσο, όπως παραδέχεται, η απουσία των παιδιών της από κάθε στιγμή της καθημερινότητάς της δεν της είναι εύκολο να τη διαχειριστεί.

«Τώρα που μεγάλωσαν τα παιδιά μας είχα στιγμές φέτος που μπορούσα να κάνω ό,τι ήθελα μόνη μου, εντελώς μόνη μου όπως παλιά. Μπορούσα ακόμα και να κοιμηθώ το μεσημέρι. Κάθε ένα λεπτό αναρωτιέμαι πού είναι, πού παίζουν, αν περνάνε καλά», έγραψε χαρακτηριστικά.

Η Ρούλα Ρέβη εξήγησε πως, παρά το γεγονός ότι πριν από τη μητρότητα απολάμβανε τη ζωή της και έκανε όλα όσα επιθυμούσε, κάποια στιγμή ένιωσε πως είχε φτάσει σε ένα σημείο κορεσμού.

«Αναρωτιέμαι πώς είναι δυνατόν να έχω πάρει τόσο σωστή απόφαση στη ζωή μου και πόσο θα βαριόμουν αν δεν τους είχα. Όχι γιατί περνούσα άσχημα, τέλεια περνούσα, αλλά γιατί είχα γεμίσει από τον εαυτό μου, τον είχα φτάσει σε αυτό που λέμε “χόρτασα” και η χαρά δεν μου αρκούσε. Τα ταξίδια μου φαίνονταν όλα ίδια και το βάρος του εαυτού μου ασήκωτο», ανέφερε.

Μιλώντας για τη ζωή της σήμερα, σημείωσε πως όλα έχουν αλλάξει, καθώς η μητρότητα της έχει προσφέρει νέες εμπειρίες, αγωνίες και περιπέτειες, στοιχεία που όπως φαίνεται ταιριάζουν απόλυτα στον τρόπο με τον οποίο πάντα ήθελε να ζει.

«Τώρα είναι αλλιώς, καινούριες αγωνίες, καινούριες περιπέτειες, έτσι όπως μου άρεσε πάντα να ζω! Δεν θα το άλλαζα ποτέ ποτέ ποτέ», κατέληξε η Ρούλα Ρέβη.