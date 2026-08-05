Η Ρούλα Ρέβη και ο Αποστόλης Τότσικας συνιστούν ένα από τα πιο ευτυχισμένα ζευγάρια της εγχώριας showbiz, με τα δίδυμα παιδιά τους να αποτελούν το highlight της κοινής τους διαδρομής.

Ο γνωστός ηθοποιός και η καταξιωμένη φωτογράφος αποφάσισαν να ξεφύγουν λίγο από τη ρουτίνα τους, απολαμβάνοντας ξέγνοιαστες καλοκαιρινές στιγμές.

Η Ρούλα Ρέβη μοιράστηκε στον προσωπικό της λογαριασμό στο Instagram ένα τρυφερό ασπρόμαυρο κλικ από τις οικογενειακές της διακοπές, απαθανατίζοντας τον Αποστόλη Τότσικα να κρατά στην αγκαλιά του τον γιο τους.

Δεν είναι η πρώτη φορά που οι ευτυχισμένοι γονείς επιτρέπουν στους διαδικτυακούς τους φίλους να «τρυπώσουν» στην καθημερινότητά τους, καθώς έχουν υπάρξει και στο πρόσφατο παρελθόν παρόμοιες αναρτήσεις, οι οποίες αποτυπώνουν τη στενή σχέση που έχουν αναπτύξει με τα παιδιά τους.

Η τρυφερή ανάρτηση της Ρούλας Ρέβη

«Ο γιος μου και η κόρη μου είναι 11 ετών. Η καθημερινότητά μας είναι τέλεια. Στην αρχή δυσκολευτήκαμε επειδή ήταν δίδυμα. Τότε εγώ πηγαινοερχόμουν στην Κύπρο γιατί έπαιζα στο "Μπρούσκο", οπότε τα περισσότερα ήταν πάνω στη Ρούλα. Η Ρούλα είναι φανταστική μαμά», είχε δηλώσει ο Αποστόλης Τότσικας σε συνέντευξή του.

Ο γάμος του ζευγαριού είχε πραγματοποιηθεί στις 26 Ιουνίου 2014 στο Λος Άντζελες, με μόνο έναν καλεσμένο, τον κουμπάρο τους και κορυφαίο hairstylist, Δημήτρη Γιαννέτο.