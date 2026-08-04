Στο μικροσκόπιο της εφορίας μπορούν να βρεθούν καταθέσεις μετρητών σε τραπεζικούς λογαριασμούς, ειδικά όταν η προέλευσή τους δεν μπορεί να δικαιολογηθεί επαρκώς από τα δηλωμένα εισοδήματα ή από άλλη συγκεκριμένη και αποδεδειγμένη πηγή.

Αυτό αναδεικνύει νέα απόφαση της Διεύθυνσης Επίλυσης Διαφορών (ΔΕΔ), η οποία εξέτασε υπόθεση φορολογούμενου που βρέθηκε αντιμέτωπος με πρόσθετους φόρους και πρόστιμα μετά από έλεγχο των τραπεζικών του κινήσεων.

Σημειώνεται ότι σύμφωνα με τον Κώδικα Φορολογίας Εισοδήματος, οποιαδήποτε προσαύξηση περιουσίας από άγνωστη, παράνομη ή αδικαιολόγητη πηγή θεωρείται κέρδος από επιχειρηματική δραστηριότητα και φορολογείται με συντελεστή 33%.

