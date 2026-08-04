Πότε η εφορία ελέγχει τις καταθέσεις σε μετρητά στην τράπεζα

Nέα απόφαση της Διεύθυνσης Επίλυσης Διαφορών

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Πηγή: dnews.gr
Με αλγόριθμο οι σαρωτικοί έλεγχοι της Εφορίας (βίντεο ΕΡΤ)

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Με μια ματιά - by STAR AI
  • Η εφορία ελέγχει καταθέσεις μετρητών σε τράπεζες όταν η προέλευσή τους δεν δικαιολογείται από τα δηλωμένα εισοδήματα.
  • Νέα απόφαση της ΔΕΔ επιβεβαιώνει ότι οι φορολογούμενοι μπορεί να αντιμετωπίσουν πρόσθετους φόρους και πρόστιμα.
  • Ο Κώδικας Φορολογίας Εισοδήματος θεωρεί την προσαύξηση περιουσίας από αδικαιολόγητες πηγές ως κέρδος από επιχειρηματική δραστηριότητα.
  • Τα κέρδη αυτά φορολογούνται με συντελεστή 33%.

Στο μικροσκόπιο της εφορίας μπορούν να βρεθούν καταθέσεις μετρητών σε τραπεζικούς λογαριασμούς, ειδικά όταν η προέλευσή τους δεν μπορεί να δικαιολογηθεί επαρκώς από τα δηλωμένα εισοδήματα ή από άλλη συγκεκριμένη και αποδεδειγμένη πηγή.

Αυτό αναδεικνύει νέα απόφαση της Διεύθυνσης Επίλυσης Διαφορών (ΔΕΔ), η οποία εξέτασε υπόθεση φορολογούμενου που βρέθηκε αντιμέτωπος με πρόσθετους φόρους και πρόστιμα μετά από έλεγχο των τραπεζικών του κινήσεων.

Σημειώνεται ότι σύμφωνα με τον Κώδικα Φορολογίας Εισοδήματος, οποιαδήποτε προσαύξηση περιουσίας από άγνωστη, παράνομη ή αδικαιολόγητη πηγή θεωρείται κέρδος από επιχειρηματική δραστηριότητα και φορολογείται με συντελεστή 33%.
 

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