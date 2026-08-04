Μυστράς: Kρατούσε Τον Νεκρό Πατέρα Του Σε Καταψύκτη

Σοκ στον Μυστρά, μετά τον εντοπισμό σορού ηλικιωμένου άνδρα μέσα σε καταψύκτη, στο υπόγειο κλειστού ξενοδοχείου.

Σύμφωνα με πληροφορίες του notospress.gr, ο ηλικιωμένος φέρεται να ήταν νεκρός εδώ και πέντε χρόνια, ενώ οι Αρχές εξετάζουν την καταγγελία σύμφωνα με την οποία ο γιος του διατηρούσε τη σορό του στον χώρο του ξενοδοχείου και παράλληλα συνέχιζε να εισπράττει τη σύνταξή του.

Η έρευνα ξεκίνησε έπειτα από καταγγελία, καθώς διαπιστώθηκε ότι ο ηλικιωμένος, με καταγωγή από την Αρκαδία και πρώην δάσκαλος στο επάγγελμα, δεν είχε δηλωθεί ως αποβιώσας στα δημοτολόγια της Κυνουρίας, παρά το γεγονός ότι δεν είχε δώσει σημεία ζωής για περίπου τέσσερα με πέντε χρόνια.

Σοκ στο Μυστρά με το μακάβριο εύρημα σε καταψύκτη ξενοδοχείου / Φωτογραφία notospress.gr

Οι αστυνομικοί προχώρησαν σε έρευνα στον χώρο του ξενοδοχείου, στην είσοδο του Μυστρά, αφού πρώτα κάλεσαν τον γιο του στο Αστυνομικό Τμήμα και στη συνέχεια τον οδήγησαν στο σημείο. Εκεί, κατά την έρευνα στο υπόγειο, εντόπισαν τη σορό μέσα σε καταψύκτη.

Η μητέρα της οικογένειας έχει φύγει από τη ζωή πριν από περίπου επτά χρόνια, ενώ οι Αρχές εξετάζουν όλα τα στοιχεία για την υπόθεση.

Στο μικροσκόπιο των ερευνητών βρίσκονται επίσης αναφορές κατοίκων που έκαναν λόγο για ύποπτες κινήσεις του γιου, ο οποίος φέρεται να προσπαθούσε να παρουσιάζει μια εικόνα κανονικότητας και να απέτρεπε την είσοδο τρίτων στον χώρο του ξενοδοχείου.