Κικίλιας: 23,2 εκατ. ευρώ σε 281.000 νησιώτες με το  Μεταφορικό Ισοδύναμο

Επιστροφή μέρους του κόστους για ακτοπλοϊκά και αεροπορικά ταξίδια

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Οικονομια
Β.Κικίλιας: «Δίνουμε 22 εκατ. ευρω για το μεταφορικό ισοδύναμο (βίντεο αρχείου OPEN)

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Με μια ματιά - by STAR AI
  • Ξεκίνησε η καταβολή 23,2 εκατ. ευρώ σε 281.000 νησιώτες για το Μεταφορικό Ισοδύναμο.
  • Η πληρωμή αφορά ακτοπλοϊκά και αεροπορικά ταξίδια από 1 Ιουλίου έως 31 Δεκεμβρίου 2025.
  • Ολοκληρώνεται η εξόφληση του Μεταφορικού Ισοδυνάμου για το 2025, με συνολικές πληρωμές άνω των 60 εκατ. ευρώ το 2026.
  • Ο Υπουργός Κικίλιας τόνισε τη σημασία της συνδεσιμότητας και της ασφάλειας στις μεταφορές.
  • Η κυβέρνηση δεσμεύεται να στηρίζει τους νησιώτες και να διατηρεί σταθερές τις τιμές των εισιτηρίων.

Ξεκίνησε η καταβολή του Μεταφορικού Ισοδυνάμου, ύψους 23,2 εκατ. ευρώ, σε περισσότερους από 281.000 κατοίκους των νησιών σε όλη τη χώρα.

Η πληρωμή αφορά στην επιστροφή μέρους του κόστους για ακτοπλοϊκά και αεροπορικά ταξίδια που πραγματοποίησαν οι δικαιούχοι από την 1η Ιουλίου έως και την 31η Δεκεμβρίου 2025.

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Με τη συγκεκριμένη πληρωμή ολοκληρώνεται η εξόφληση του Μεταφορικού Ισοδυνάμου για το σύνολο του 2025, στο πλαίσιο της διαρκούς προσπάθειας που καταβάλλουν η πολιτική ηγεσία του Υπουργείου Ναυτιλίας και η Γενική Γραμματεία Αιγαίου και Νησιωτικής Πολιτικής για την ουσιαστική στήριξη της νησιωτικής χώρας.

Σημειώνεται ότι, μέσα στο 2026, έχουν καταβληθεί συνολικά περισσότερα από 60 εκατ. ευρώ για τη στήριξη των νησιωτών, των νησιωτικών επιχειρήσεων και του κόστους μεταφοράς καυσίμων.

Η δήλωση Κικίλια για το Μεταφορικό Ισοδύναμο
   

Σε δήλωσή του, ο Υπουργός Ναυτιλίας και Νησιωτικής Πολιτικής, Βασίλης Κικίλιας, ανέφερε:

«Η καταβολή του Μεταφορικού Ισοδυνάμου, η διασφάλιση της συνδεσιμότητας, η πάση θυσία συγκράτηση των τιμών στα εισιτήρια και -φυσικά και πάνω απ' όλα- η ασφάλεια, ήταν οι βασικοί, αδιαπραγμάτευτοι στόχοι που έθεσα από την πρώτη μέρα που ανέλαβα τα καθήκοντά μου στο Υπουργείο Ναυτιλίας και Νησιωτικής Πολιτικής.

Εν μέσω πολέμου και ενεργειακής κρίσης, δώσαμε και συνεχίζουμε να δίνουμε μεγάλη μάχη, ώστε να κρατήσουμε σταθερές τις τιμές των ακτοπλοϊκών εισιτηρίων. Αυξήσαμε τη χρηματοδότηση των άγονων γραμμών και προχωρήσαμε σε τετραετείς διαγωνισμούς, ώστε να έχουμε σταθερές ακτοπλοϊκές συνδέσεις για τα νησιά μας. Και στο κομμάτι της ασφάλειας, μέχρι σήμερα, οι έλεγχοι σε πλοία όλων των τύπων έχουν ξεπεράσει τους 1800.

Το Μεταφορικό Ισοδύναμο αφορά την καθημερινότητα χιλιάδων νησιωτών. Με τη σημερινή πληρωμή ολοκληρώνεται η εξόφληση για το 2025 και περισσότεροι από 281.000 κάτοικοι των νησιών μας λαμβάνουν πάνω από 23,2 εκατομμύρια ευρώ, ως επιστροφή μέρους του κόστους των μετακινήσεών τους.

Τα νησιά μας αποτελούν στρατηγικό και συγκριτικό πλεονέκτημα για την πατρίδα μας. Έχουμε χρέος να τα ενισχύουμε και να στηρίζουμε τους κατοίκους τους με κάθε δυνατό μέσο. Αυτό είναι το πατριωτικό μας καθήκον και θα συνεχίσουμε με στρατηγικό σχεδιασμό και συνέπεια».
 

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