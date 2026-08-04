Σαμοθράκη: Διασωληνωμένος 22χρονος που έπεσε σε γεώτρηση στα λουτρά

Φέρει εγκαύματα στο 49% του σώματός του

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Πηγή: Εξωτερική φωτογραφία: Eurokinissi / MOTION TEAM (αρχείου)
Σαμοθράκη: Με σοβαρά εγκαύματα 22χρονος τουρίστας που έπεσε σε αφύλακτη γεώτρηση των δημοτικών ιαματικών λουτρών / MEGA

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Σοβαρό ατύχημα σημειώθηκε στη Σαμοθράκη, όταν 22χρονος Έλληνας τουρίστας έπεσε σε γεώτρηση με καυτό νερό στον χώρο των Δημοτικών Ιαματικών Λουτρών στα Θέρμα, με αποτέλεσμα να υποστεί εκτεταμένα εγκαύματα.

Το ατύχημα σημειώθηκε το βράδυ της Κυριακής στην περιοχή των ιαματικών πηγών. Σύμφωνα με τις έως τώρα πληροφορίες, ο 22χρονος περπατούσε με την παρέα του όταν, λόγω του σκοταδιού, δεν αντιλήφθηκε την ανοιχτή γεώτρηση και έπεσε μέσα. Οι φίλοι του τον απεγκλώβισαν άμεσα και του αφαίρεσαν τα ρούχα, προσπαθώντας να περιορίσουν τα εγκαύματα από το καυτό νερό.

Σαμοθράκη: Διασωληνωμένος 22χρονος που έπεσε σε γεώτρηση στα λουτρά

Το πρωί της Δευτέρας μεταφέρθηκε με ταχύπλοο σκάφος του Λιμενικού στην Αλεξανδρούπολη και από εκεί διακομίστηκε στο νοσοκομείο Παπανικολάου, καθώς κρίθηκε αναγκαία η νοσηλεία του σε εξειδικευμένη μονάδα εγκαυμάτων.

Σαμοθράκη: Διασωληνωμένος 22χρονος που έπεσε σε γεώτρηση στα λουτρά

Ο 22χρονος υπέστη σοβαρά εγκαύματα στο στο 38% του σώματός του και είναι διασωληνωμένος.

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