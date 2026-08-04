smart #2: Σε γκράφιτι η αποκάλυψη του

Πότε θα γίνει η παγκόσμια πρεμιέρα του ηλεκτρικού smart #2

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Αυτοκινητο
smart #2: Σε γκράφιτι η αποκάλυψη του
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Δεδομένου ότι το εμβληματικό μοντέλο της βρίσκεται και επισήμως προ των πυλών, η smart αξιοποιεί μια αντισυμβατική μορφή street art, μέσα από τοιχογραφίες σε πολυσύχναστους δρόμους, για να αποκαλύψει στο κοινό τον χαρακτηριστικό σχεδιασμό του. Μετατρέποντας μερικές από τις πιο ζωντανές μητροπόλεις του κόσμου σε υπαίθριες γκαλερί, αυτή η ξεχωριστή πρωτοβουλία συνδυάζει ιδανικά τη σύγχρονη ηλεκτρική κινητικότητα με την αυθεντική street κουλτούρα, προετοιμάζοντας το έδαφος για τη θεαματική επιστροφή του διθέσιου μοντέλου της smart, ενόψει της παγκόσμιας πρεμιέρας του.

Η συν-δημιουργία των τοιχογραφιών του smart #2 αναδεικνύει την «Αλλαγή Προοπτικής»
Από την πρώτη στιγμή, η smart είχε στόχο να επαναπροσδιορίσει την αστική κινητικότητα, να πυροδοτήσει τον πολιτιστικό διάλογο και να φέρει νέες ιδέες στην καρδιά των πόλεων σε ολόκληρο τον κόσμο. Με σημείο αναφοράς τη φόρμουλα «s+m+art» (Swatch + Mercedes + Art), η τέχνη αποτελεί αναπόσπαστο κομμάτι της ιστορίας της μάρκας, ενώ η δημιουργική της πορεία συνεχίζεται σταθερά. 
Με αυτή την παγκόσμια πρωτοβουλία συν-δημιουργίας τοιχογραφιών, η smart συνεργάζεται με δημιουργικούς σχεδιαστές αυτοκινήτων και σύγχρονους καλλιτέχνες, δημιουργώντας μια μοναδική σύνδεση του στιλ και της καινοτομίας που εμπνέει μια «Αλλαγή Προοπτικής» («Change of Perspectives»). Αντί να περιορίζονται στους συμβατικούς χώρους εκθέσεων αυτοκινήτου, αυτά τα ξεχωριστά έργα τέχνης για το smart #2 μετατρέπονται σε μια απρόσμενη πολιτιστική εμπειρία.

smart #2: Σε γκράφιτι η αποκάλυψη του

Κυριαρχώντας στην πόλη: το smart #2 ως εξέλιξη μιας επανάστασης
Πέρα από τα ζωντανά χρώματα και την ενέργεια της κάθε πόλης, αυτές οι επιμελημένες καλλιτεχνικές δημιουργίες προϊδεάζουν για το κορυφαίο μοντέλο-σύμβολο της γκάμας της smart. Σχεδιασμένο από την Παγκόσμια Ομάδα Σχεδιασμού της Mercedes-Benz, το smart #2 παραμένει πιστό στη σχεδιαστική φιλοσοφία της μάρκας «Love, Pure, Unexpected».

Αυτή η σχεδιαστική αρχή διατρέχει με φυσικό τρόπο ολόκληρο το όχημα. Οι δυναμικές αναλογίες και οι απαλά διαμορφωμένες επιφάνειες συνεχίζουν την εμβληματική σχεδιαστική ταυτότητα και τον φιλικό χαρακτήρα που καθιέρωσαν οι προκάτοχοί του, δημιουργώντας ένα συνολικό αποτέλεσμα που προκαλεί χαμόγελο χαράς. Το πλευρικό του προφίλ διατηρεί τη συμπαγή σιλουέτα του smart Concept #2, ενώ παιχνιδιάρικες και αναπάντεχες λεπτομέρειες προσθέτουν μια ξεχωριστή και σύγχρονη έκφραση.

Ένας παγκόσμιος καμβάς: οι τοιχογραφίες του smart #2 ενσωματώνονται στο αστικό τοπίο
Η πρωτοποριακή παρουσίαση μέσα από τοιχογραφίες ξεδιπλώνεται σε έξι πόλεις, σε διαφορετικές ηπείρους, ενσωματώνοντας τα σχεδιαστικά χαρακτηριστικά του οχήματος στις διαφορετικές τοπικές κουλτούρες και αναδεικνύοντας τη θετική δύναμη της συν-δημιουργίας, που εκφράζει τον ανοιχτό, σύγχρονο χαρακτήρα της smart.
Οι αστικές τοιχογραφίες σύντομα θα φτάσουν στις ευρωπαϊκές ρίζες της μάρκας, στο Βερολίνο, μια πόλη ιδιαίτερης σημασίας για τη smart, η οποία ιστορικά έχει αποτελέσει σκηνικό για παρουσιάσεις νέων λύσεων κινητικότητας και παγκόσμιες πρεμιέρες. Εκεί, η Παγκόσμια Ομάδα Σχεδιασμού της Mercedes-Benz, η δημιουργική δύναμη πίσω από την αισθητική του οχήματος, θα συνδυάσει τον σχεδιασμό αυτοκινήτου με τη street art στη διάσημη ιστορική East Side Gallery.

Στη συνέχεια, η πρωτοβουλία θα κορυφωθεί στους δρόμους του Παρισιού, μιας πόλης που εδώ και χρόνια αποτελεί το σκηνικό για τις πιο τολμηρές κινήσεις της smart. Αποτυπώνοντας την αυθεντική αστική ενέργεια της γαλλικής μητρόπολης, ο Γάλλος street artist Brusk θα ξεδιπλώσει το χαρακτηριστικό του ύφος με τις ρευστές, δυναμικές πινελιές, μετατρέποντας κάτι στατικό, όπως τους τοίχους, σε μια οπτική έκρηξη ενέργειας, λειτουργώντας ως καλλιτεχνικός προάγγελος της μεγάλης πρεμιέρας του οχήματος στα μέσα Οκτωβρίου.

smart #2: Σε γκράφιτι η αποκάλυψη του

Ο διαπολιτισμικός διάλογος αποτυπώνεται επίσης στη Σαγκάη, μια σημαντική πόλη με πλούσια ιστορία για τη μάρκα, όπου ο σύγχρονος καλλιτέχνης Zhu Bin συνδυάζει παραδοσιακά μοτίβα με κάτι εντελώς σύγχρονο: έναν κόσμο γεμάτο νέον. Στην υπερ-πυκνοκατοικημένη πόλη του Χονγκ Κονγκ, η τετραμελής ομάδα street art Parents Parents δημιούργησε μια τολμηρή τοιχογραφία που επικεντρώνεται σε ένα πολυσύχναστο αστικό περιβάλλον όπου το υπερ-συμπαγές αποτύπωμα αποτελεί το απόλυτο πλεονέκτημα.

Η καμπάνια συνεχίζει την παγκόσμια επέκταση της μάρκας στο Νότιο Ημισφαίριο. Στο Μπουένος Άιρες, ο διεθνώς αναγνωρισμένος καλλιτέχνης Martín Ron αποτυπώνει το έντονο πάθος της Αργεντίνικης πόλης, συνδυάζοντας δυνατή αφήγηση με τον μαγικό ρεαλισμό και τις χαρακτηριστικές αποχρώσεις της χώρας. Παράλληλα, στη Μελβούρνη, το αδιαμφισβήτητο επίκεντρο της street art στην Αυστραλία, η δυναμική σύγχρονη καλλιτέχνις Georgia Laurie ενσωματώνει το όχημα σε μια καθηλωτική τοιχογραφία, συνδυάζοντας το χαρακτηριστικό της σχεδιαστικό ύφος με περίπλοκες λεπτομέρειες και κινηματογραφική οπτική αφήγηση. 

Το αμιγώς ηλεκτρικό smart #2 θα πραγματοποιήσει την παγκόσμια πρεμιέρα του στο Σαλόνι Αυτοκινήτου στο Παρίσι τον Οκτώβριο του 2026, κάτι που αναμένεται με ιδιαίτερο ενδιαφέρον τόσο από τους οδηγούς όσο και από τις καλλιτεχνικές κοινότητες στην Ευρώπη,

 

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