Με λόγια βαθιάς συγκίνησης αποχαιρέτησε τον Γιάννη Βαρβιτσιώτη η εγγονή του, Σοφία, στον επικήδειο που εκφώνησε, μιλώντας για εκείνον όχι μόνο ως σημαντικό πολιτικό, αλλά κυρίως ως στοργικό παππού. Μαζί της και οι άλλες δύο εγγονές του, Πηνελόπη και Νεφέλη.

«Ο Γιάννης Βαρβιτσιώτης ήταν ένας σπουδαίος πολιτικός, ένας άνθρωπος που υπηρέτησε την πατρίδα με συνέπεια και ήθος. Για μένα όμως, πριν και πάνω απ’ όλα ήταν ο παππούς μου», ανέφερε χαρακτηριστικά.

Στα λόγια της, η συγκίνηση συνάντησε τις προσωπικές αναμνήσεις. Το νεαρό κορίτσι θυμήθηκε ακόμη και τις στιγμές που έπαιζαν χαρτιά στο σπίτι, περιγράφοντας έναν άνθρωπο που δεν έκανε εκπτώσεις στις αρχές του: «Οι κανόνες είχαν αξία, όχι επειδή κάποιος παρακολουθούσε, αλλά επειδή αποκάλυπταν ποιος πραγματικά είσαι όταν κανείς δεν κοιτάζει».

Και όπως εξήγησε, οι αρχές αυτές έγιναν για εκείνη πολύτιμη παρακαταθήκη: «Μου έμαθε ότι η αξιοπρέπεια δε συμβιβάζεται, ότι η ειλικρίνεια έχει κόστος, αλλά πάντα αξίζει».

Κλείνοντας, του απηύθυνε ένα προσωπικό αντίο: «Παππού, μου λείπεις πολύ, όμως σε βρίσκω σε κάθε απόφαση που παίρνω με γνώμονα τις αξίες που μου δίδαξες».

Ένα «αντίο» γεμάτο αγάπη, ευγνωμοσύνη και την υπόσχεση ότι το παράδειγμά του θα συνεχίσει να ζει μέσα στην οικογένειά του.

Μιλτιάδης Βαρβιτσιώτης: «Καλό ταξίδι πατέρα!»

Με βαθιά συγκίνηση αποχαιρέτησε τον πατέρα του και ο Μιλτιάδης Βαρβιτσιώτης, αναδεικνύοντας όχι μόνο τη μακρά πολιτική του διαδρομή, αλλά κυρίως τον άνθρωπο πίσω από τα αξιώματα.

Εκ μέρος και των αδερφών του Θωμά, Κωνσταντίνου και Ελένης, είπε «Για μας ήταν ο άνθρωπος που μας έμαθε τι σημαίνει αξιοπρέπεια, τι σημαίνει καθήκον. Το να ζεις με αρχές», ανέφερε, περιγράφοντας έναν πατέρα αυστηρό, δίκαιο και βαθιά ανθρώπινο.

«Είχαμε την τύχη να έχουμε δύο γονείς για τοος οποίους είμαστε υπερήφανοι. Στο σπίτι ο πατέρας μας ήταν παρών όχι στα καθημερινά αλλά στα σημαντικά. Ζητούσες από όλους προσπάθεια, στήριζες τα δύσκολα, η κουβέντα δεν ήταν εύκολη. Είχες το χάρισμα να εμπνέεις τον σεβασμό και την αγάπη μαζί», πρόσθεσε.

Κλείνοντας, ο Μιλτιάδης Βαρβιτσιώτης είπε: «Τώρα δεν ανήκεις πλέον μόνο σε μας αλλά και στην ιστορία. Καλό ταξίδι πατέρα! Σ’ ευχαριστούμε για όλα».