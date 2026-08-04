Η Πηνελόπη Πλάκα με το μαγιό της στα Τρίκαλα - «Βρήκα μία νέα αγάπη»

Η ηθοποιός έκανε μπάνιο στους καταρράκτες της Παλαιοκαρυάς

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Πόζαρε με το μαγιό της σε σκηνικό που θυμίζει εξωτικό προορισμό

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Το φετινό καλοκαίρι είναι διαφορετικό για την Πηνελόπη Πλάκα. Η ηθοποιός διανύει μια ιδιαίτερα απαιτητική περίοδο, καθώς οι επαγγελματικές της υποχρεώσεις και η καλοκαιρινή περιοδεία δεν της επιτρέπουν να απολαμβάνει όσο συχνά θα ήθελε τις αγαπημένες της παραλίες. Ωστόσο, φαίνεται πως η δουλειά τής χάρισε μια απρόσμενη ανακάλυψη που την ενθουσίασε.

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Η Πηνελόπη βρέθηκε στον εντυπωσιακό καταρράκτη της Παλαιοκαρυάς, στα Τρίκαλα, και μοιράστηκε με τους διαδικτυακούς της φίλους μια σειρά από φωτογραφίες που συνδυάζουν την άγρια ομορφιά της ελληνικής φύσης με το απόλυτο summer mood.

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Η Πηνελόπη Πλάκα με το μαγιό της στα Τρίκαλα - «Βρήκα μία νέα αγάπη»

Αυτό που τράβηξε αμέσως τα βλέμματα ήταν η εμφάνισή της.

Η ηθοποιός επέλεξε ένα κομψό δίχρωμο μπικίνι σε αποχρώσεις του κίτρινου και του μαύρου, το οποίο αναδείκνυε τη γυμνασμένη σιλουέτα και το καλλίγραμμο σώμα της. Με βρεγμένα μαλλιά, σχεδόν χωρίς μακιγιάζ και με φυσικό αέρα, πόζαρε μέσα στα κρυστάλλινα νερά αλλά και μπροστά από τον εντυπωσιακό καταρράκτη, αποδεικνύοντας πως η φυσική ομορφιά είναι πάντα η πιο εντυπωσιακή.

Στις φωτογραφίες, η ηθοποιός απολαμβάνει τη δροσιά του ποταμού, περπατά μέσα στα διάφανα νερά και ποζάρει με φόντο τον επιβλητικό καταρράκτη, συνθέτοντας εικόνες που θυμίζουν ταξιδιωτικό περιοδικό.

Η επιλογή του μικροσκοπικού μπικίνι σε συνδυασμό με το καταπράσινο τοπίο δημιούργησε ένα άκρως καλοκαιρινό αποτέλεσμα, το οποίο συγκέντρωσε αμέσως εκατοντάδες likes και θετικά σχόλια.

Η Πηνελόπη Πλάκα με το μαγιό της στα Τρίκαλα - «Βρήκα μία νέα αγάπη»

Στη λεζάντα της ανάρτησής της αποκάλυψε ότι, αν και της έχει λείψει η θάλασσα λόγω της περιοδείας, τελικά ανακάλυψε μια νέα αγάπη μέσα από τα ταξίδια της δουλειάς.

«Αυτό το καλοκαίρι είναι διαφορετικό.

Η περιοδεία δε μου αφήνει τον χρόνο να βρίσκομαι όσο θα ήθελα δίπλα στη θάλασσα, που πάντα ήταν η μεγάλη μου αδυναμία. Κι όμως, μέσα από τα ταξίδια της δουλειάς ανακάλυψα κάτι που δεν περίμενα.

Λίμνες, ποτάμια και καταρράκτες. Μέρη που δεν είχα βάλει ποτέ πρώτη επιλογή και τελικά με έκαναν να τα αγαπήσω.

Ο Καταρράκτης της Παλαιοκαρυάς μου θύμισε πως η ελληνική φύση δεν είναι μόνο οι παραλίες. Έχει τόσες διαφορετικές εικόνες που αξίζει να ανακαλύπτεις, ακόμα κι όταν δεν το είχες σχεδιάσει.

Νομίζω πως αυτό το καλοκαίρι βρήκα μια νέα αγάπη».

 

 

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ΠΗΝΕΛΟΠΗ ΠΛΑΚΑ
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