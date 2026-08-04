Υπάρχουν τηλεοπτικά ζευγάρια που, όσος χρόνος κι αν περάσει, παραμένουν χαραγμένα στη μνήμη του κοινού. Ένα από αυτά είναι, χωρίς αμφιβολία, η Στέλλα και ο Σωτήρης από τη θρυλική σειρά «Είσαι το Ταίρι μου».

Και μπορεί να έχουν περάσει 24 ολόκληρα χρόνια από το τελευταίο επεισόδιο, όμως η Βίκυ Σταυροπούλου και ο Αλέξης Γεωργούλης απέδειξαν πως η χημεία τους όχι μόνο δεν χάθηκε, αλλά παραμένει αξεπέραστη.

Οι δύο αγαπημένοι ηθοποιοί αποφάσισαν να κάνουν ένα νοσταλγικό δώρο στους διαδικτυακούς τους φίλους, αναβιώνοντας μία από τις πιο εμβληματικές σκηνές της ελληνικής τηλεόρασης. Το αποτέλεσμα ήταν απολαυστικό, γεμάτο χιούμορ και... δόσεις νοσταλγίας, με τους fans να γεμίζουν τα σχόλια με αναμνήσεις από την αγαπημένη σειρά.

Στο βίντεο που δημοσίευσαν στα social media, οι δυο τους κάνουν μια βραδινή βόλτα με μηχανή, αναπαριστώντας τη διάσημη σκηνή του φινάλε της σειράς. Μόνο που αυτή τη φορά αποφάσισαν να... μπερδέψουν τους ρόλους, χαρίζοντας ακόμη περισσότερο γέλιο.

Ο Αλέξης Γεωργούλης λέει τα λόγια της Στέλλας, ενώ η Βίκυ Σταυροπούλου απαντά με τις ατάκες του Σωτήρη, δημιουργώντας ένα ξεκαρδιστικό αποτέλεσμα που απέσπασε χιλιάδες likes μέσα σε λίγες ώρες.

Ο χαρακτηριστικός διάλογος ακούγεται σχεδόν ίδιος, αλλά με τους ρόλους ανάποδα:

Αλέξης Γεωργούλης: «Να σταματήσω, δε θα οδηγήσω άλλο.»

Βίκυ Σταυροπούλου: «Σκάσε και κοίτα μπροστά σου.»

Αλέξης Γεωργούλης: «Θέλω να μου το πεις.»

Βίκυ Σταυροπούλου: «Σ' αγαπώ.»

Το βίντεο έκλεισε με χαμόγελα, ενώ ο Αλέξης Γεωργούλης συνόδευσε την ανάρτησή του με το hashtag #eisaitotairimou, αρκώντας μόνο αυτό για να πυροδοτήσει ένα κύμα νοσταλγίας.