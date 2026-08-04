Με απόλυτη ψυχραιμία, όπως αποτυπώνεται στο βίντεο - ντοκουμέντο που ήρθε στο φως της δημοσιότητας, κινείται ο 26χρονος Αφγανός που κατηγορείται για τη δολοφονία της 38χρονης Βρετανίδας στην Κυψέλη.

Οι εικόνες από κάμερες ασφαλείας τον δείχνουν να περπατά ατάραχος στους δρόμους των Εξαρχείων, σέρνοντας μια μεγάλη ταξιδιωτική βαλίτσα, μέσα στην οποία, σύμφωνα με τις διωκτικές Αρχές, βρισκόταν η σορός της άτυχης γυναίκας.

Λίγη ώρα αργότερα, ο ίδιος καταγράφεται να φτάνει στο εγκαταλελειμμένο κτιριακό συγκρότημα στην Κυψέλη, όπου η βαλίτσα εντοπίστηκε δύο ημέρες αργότερα από άστεγο. Είχαν προηγηθεί αναφορές κατοίκων για έντονη δυσοσμία. Όταν αποχωρεί από το σημείο, δεν κρατά πλέον τη βαλίτσα, αλλά μόνο το σακίδιό του.

Η διαδρομή της βαλίτσας μέχρι την Κυψέλη

Σύμφωνα με την έρευνα της ΕΛ.ΑΣ., το βράδυ της 16ης Ιουλίου ο 26χρονος έφτασε με το αυτοκίνητο της συζύγου του στο διαμέρισμα των Εξαρχείων, όπου διέμενε η 38χρονη Βρετανίδα. Από εκεί παρέλαβε τη μεγάλη βαλίτσα, μέσα στην οποία οι αστυνομικοί εκτιμούν ότι είχε ήδη τοποθετηθεί η σορός.

Οι κάμερες ασφαλείας κατέγραψαν κάθε στάδιο της διαδρομής του μέχρι την Κυψέλη. Πριν αφήσει τη βαλίτσα, εμφανίζεται να κινείται πεζός προς το εσωτερικό του εγκαταλελειμμένου συγκροτήματος, πιθανότατα για να ελέγξει τον χώρο. Στη συνέχεια χάνεται από το οπτικό πεδίο των καμερών για περίπου 13 λεπτά και όταν επανεμφανίζεται κρατά μόνο το σακίδιό του.

Η βαλίτσα εντοπίστηκε το μεσημέρι της 18ης Ιουλίου. Στο εσωτερικό της, τυλιγμένη με μαύρο ύφασμα, βρέθηκε η σορός της άτυχης γυναίκας σε προχωρημένη σήψη.

Κυψέλη: Το κρίσιμο τηλεφώνημα και τα «46 λεπτά»

Σύμφωνα με τις Αρχές, η τελευταία επιβεβαιωμένη επικοινωνία της 38χρονης έγινε στις 21:41 της 15ης Ιουλίου, όταν τηλεφώνησε σε φίλο της, λέγοντας ότι μέσα στην επόμενη ώρα θα επέστρεφε στο Κερατσίνι.

Ωστόσο, μόλις 46 λεπτά αργότερα, από το κινητό της εστάλη νέο μήνυμα, σύμφωνα με το οποίο άλλαζε σχέδια και θα έμενε σε σπίτι άλλου φίλου.

Για τους ερευνητές, αυτό το διάστημα αποτελεί το πιο κρίσιμο χρονικό παράθυρο της υπόθεσης, καθώς εκτιμούν ότι μεσολαβεί ανάμεσα στην τελευταία επιβεβαιωμένη ένδειξη ζωής της και στην πρώτη προσπάθεια παραπλάνησης του περιβάλλοντός της.

Κυψέλη: Ποιος είναι ο 26χρονος Αφγανός που κατηγορείται για τη δολοφονία της 38χρονης Βρετανίδας

Σύμφωνα με δημοσίευμα της Daily Mail, ο 26χρονος Αφγανός, ο οποίος κατηγορείται για τη δολοφονία της 38χρονης Βρετανίδας, ήταν μέχρι τη σύλληψή του γνωστός στην Αθήνα τόσο για την ενασχόλησή του με την επαγγελματική πυγμαχία όσο και για τη δράση του σε πρωτοβουλίες στήριξης προσφύγων και ευάλωτων κοινωνικών ομάδων.

Όπως αναφέρει η βρετανική εφημερίδα, έφτασε στην Ελλάδα το 2016 ως ασυνόδευτος ανήλικος πρόσφυγας, περνώντας μέσω της Λέσβου, ύστερα από ένα δύσκολο ταξίδι από το Αφγανιστάν. Στη συνέχεια εγκαταστάθηκε στην Αθήνα, όπου ασπάστηκε τον χριστιανισμό, ενώ το 2023 παντρεύτηκε την Αμερικανίδα σύντροφό του.

Το ζευγάρι ίδρυσε τη χριστιανική οργάνωση Love Every Nation Athens, μέσω της οποίας, σύμφωνα με το ίδιο δημοσίευμα, παρείχε υποστήριξη σε πρόσφυγες και οικογένειες που αντιμετώπιζαν δυσκολίες, οργανώνοντας διανομές τροφίμων, φαρμάκων και ειδών πρώτης ανάγκης.

Παράλληλα, ο 26χρονος φέρεται να παρέδιδε δωρεάν μαθήματα πυγμαχίας σε ασυνόδευτους ανήλικους πρόσφυγες, ενώ συνέχιζε την αγωνιστική του πορεία στα ελληνικά ρινγκ, συμμετέχοντας σε επαγγελματικούς αγώνες στην κατηγορία super lightweight.

Κυψέλη: Η μαρτυρία της συζύγου του 26χρονου

Καθοριστική θεωρείται η κατάθεση της συζύγου του, η οποία γνώριζε τη Βρετανίδα μέσα από κοινές εθελοντικές και χριστιανικές δράσεις.

Όπως φέρεται να κατέθεσε, τη νύχτα της 15ης Ιουλίου ξύπνησε και διαπίστωσε ότι ο σύζυγός της απουσίαζε. Χρησιμοποιώντας την εφαρμογή κοινοποίησης τοποθεσίας στο κινητό του, είδε ότι βρισκόταν στο διαμέρισμα της 38χρονης στα Εξάρχεια.

Οι υποψίες της ενισχύθηκαν ακόμη περισσότερο μετά την ανεύρεση της σορού, όταν - όπως φέρεται να ανέφερε - ο σύζυγός της πρότεινε να φύγουν αιφνιδιαστικά για την Αράχωβα, επικαλούμενος τον θάνατο συγγενικού του προσώπου στην Ινδία. Φέρεται να κατέθεσε ακόμη ότι της χάρισε ένα ολοκαίνουργιο κινητό τηλέφωνο και αργότερα της έδωσε 2.550 ευρώ, χωρίς να μπορεί να εξηγήσει την προέλευση των χρημάτων.

Κυψέλη: Τα μηνύματα που έστελνε από το κινητό της

Παράλληλα με τη μεταφορά της σορού, οι Αρχές εκτιμούν ότι ο κατηγορούμενος επιχείρησε να εξαφανίσει τα ίχνη του και να παραπλανήσει τόσο τους αστυνομικούς όσο και τους οικείους της γυναίκας.

Σύμφωνα με τα στοιχεία της δικογραφίας, χρησιμοποιούσε το κινητό τηλέφωνο της 38χρονης για να στέλνει γραπτά μηνύματα, δημιουργώντας την εντύπωση ότι ήταν ακόμη ζωντανή.

Σε μήνυμα, το οποίο φέρεται να εστάλη από διαφορετικό αριθμό προς συγγενείς και φίλους της, έγραφε: «είμαι τζιχαντιστής και τη σκότωσα γιατί είναι χριστιανή», σε μια προσπάθεια να αποπροσανατολίσει τις έρευνες.

Οι άνθρωποι του περιβάλλοντός της αντιλήφθηκαν σύντομα ότι κάτι δεν πήγαινε καλά. Το ύφος των μηνυμάτων ήταν διαφορετικό, τα αγγλικά αισθητά απλούστερα και χρησιμοποιούνταν emoji που, όπως ανέφεραν, η ίδια δεν συνήθιζε να βάζει. Παράλληλα, από τους τραπεζικούς της λογαριασμούς πραγματοποιούνταν αναλήψεις χρημάτων.

Κυψέλη: Η απολογία του κατηγορούμενου

Ο 26χρονος φέρεται να παραδέχθηκε, σύμφωνα με τη δικογραφία, ότι μετέφερε τη σορό μέσα στη βαλίτσα, χρησιμοποίησε το κινητό της 38χρονης για να αποστείλει μηνύματα και έκανε αναλήψεις με τις τραπεζικές της κάρτες.

Ωστόσο, φέρεται να αρνήθηκε ότι τη δολοφόνησε, υποστηρίζοντας πως όταν μπήκε στο διαμέρισμα τη βρήκε ήδη νεκρή στο μπάνιο.

Σύμφωνα με τον ισχυρισμό του, πανικοβλήθηκε και ζήτησε βοήθεια από έναν άγνωστο άνδρα, ο οποίος τον συμβούλεψε να εξαφανίσει τη σορό. Ισχυρίστηκε ακόμη ότι αργότερα ο ίδιος άνδρας τον εκβίαζε πως θα τον κατήγγελλε στην Αστυνομία και γι' αυτό συνέχισε να χρησιμοποιεί το κινητό της γυναίκας και να πραγματοποιεί αναλήψεις από τους λογαριασμούς της.