Για δεύτερη ημέρα παραμένουν στο 251 Γενικό Νοσοκομείο Αεροπορίας ο Βρετανός χειριστής και ο Έλληνας συντονιστής του πυροσβεστικού ελικοπτέρου, οι οποίοι τραυματίστηκαν στο τραγικό περιστατικό της σύγκρουσης με άλλο ελικόπτερο και νοσηλεύονται προληπτικά. Και οι δύο φέρουν ελαφρά τραύματα, έχουν υποβληθεί στις απαραίτητες απεικονιστικές και εργαστηριακές εξετάσεις και βρίσκονται υπό ιατρική παρακολούθηση, ενώ λαμβάνουν και ψυχολογική υποστήριξη.

Σύμφωνα με τα διαθέσιμα στοιχεία, οι δύο άνδρες έχουν μικροτραυματισμούς και η κατάσταση της υγείας τους δεν προκαλεί ανησυχία. Οι γιατροί τούς κρατούν στο νοσοκομείο προληπτικά, καθώς όσο περνούν οι ώρες αντιλαμβάνονται και οι ίδιοι με μεγαλύτερη σαφήνεια τι ακριβώς συνέβη.

251 Γενικό Νοσοκομείο Αεροπορίας: Επίσκεψη της ηγεσίας της Πυροσβεστικής

Λίγες ώρες νωρίτερα, επίσκεψη στο 251 Γενικό Νοσοκομείο Αεροπορίας πραγματοποίησε η ηγεσία της Πυροσβεστικής. Τα στελέχη της ενημερώθηκαν από το ιατρικό προσωπικό για την πορεία της υγείας των δύο τραυματιών και στη συνέχεια ευχήθηκαν στους ίδιους ταχεία ανάρρωση.

Οι πληροφορίες αναφέρουν ότι είναι θέμα χρόνου να λάβουν εξιτήριο, εφόσον η πορεία της υγείας τους συνεχίσει να εξελίσσεται ομαλά και δεν προκύψει κάτι νεότερο από την ιατρική παρακολούθηση.

Πώς σώθηκε το πλήρωμα του ελικοπτέρου

Με το πέρασμα των ωρών γίνονται πιο καθαρές και οι συνθήκες κάτω από τις οποίες σημειώθηκε η μοιραία σύγκρουση. Αρχικά είχε προκαλέσει ερωτήματα το γεγονός ότι οι δύο άνδρες κατέβηκαν περπατώντας από το ασθενοφόρο, παρά τη σοβαρότητα του συμβάντος.

Πλέον, προκύπτει ότι ο Βρετανός χειριστής, παρότι είχε προηγηθεί η σύγκρουση, αντέδρασε με ψυχραιμία και αξιοποίησε την εκπαίδευσή του, καταφέρνοντας να προσγειώσει το ελικόπτερο. Αυτή η εξέλιξη έδωσε στον ίδιο και στον Έλληνα συντονιστή τον απαραίτητο χρόνο να απομακρυνθούν πριν το αεροσκάφος τυλιχθεί στις φλόγες.

Οι δύο τραυματίες παραμένουν στο 251 Γενικό Νοσοκομείο Αεροπορίας μέχρι να ολοκληρωθεί ο ιατρικός έλεγχος και να κριθεί ασφαλής η αποχώρησή τους.

