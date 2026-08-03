Ρούλα Κορομηλά για φωτιές: «Βλέπω κάθε χρόνο τις ίδιες τρομακτικές εικόνες»

Όσα έγραψε η παρουσιάστρια για τις φονικές πυρκαγιές

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Πηγή: Φωτογραφίες Instagram
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Με μια ματιά - by STAR AI
  • Η Ρούλα Κορομηλά εξέφρασε τη θλίψη της για τις καταστροφικές πυρκαγιές στην Ελλάδα μέσω ανάρτησης στο Instagram.
  • Αναφέρθηκε στις ανθρώπινες απώλειες και τις καταστροφές περιουσιών από τις φωτιές.
  • Τόνισε την αυτοθυσία των πυροσβεστών και την πίεση που δέχονται κατά την κατάσβεση.
  • Η ανάρτησή της ήρθε σε περίοδο επαναλαμβανόμενων πυρκαγιών που πλήττουν τη χώρα κάθε καλοκαίρι.
  • Επισήμανε την ανάγκη για ενσυναίσθηση και αλληλεγγύη στην κοινωνία.

Με δημόσια ανάρτηση στο προφίλ της στο Instagram, η Ρούλα Κορομηλά τοποθετήθηκε για τις καταστροφικές πυρκαγιές που πλήττουν τη χώρα, μεταφέροντας τη θλίψη και την αγωνία της για τις συνέπειες των μεγάλων μετώπων.

Ρούλα Κορομηλά για φωτιές: «Βλέπω κάθε χρόνο τις ίδιες τρομακτικές εικόνες»

Η παρουσιάστρια αναφέρθηκε στις ανθρώπινες απώλειες, στις περιουσίες που χάνονται μέσα στις φλόγες, αλλά και στους ανθρώπους που επιχειρούν στην πρώτη γραμμή. Το μήνυμά της δημοσιεύτηκε σε μια περίοδο κατά την οποία η Ελλάδα δοκιμάζεται από διαδοχικές μεγάλες φωτιές.

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Το μήνυμα της Ρούλας Κορομηλά για τις πυρκαγιές

Η Ρούλα Κορομηλά έγραψε συγκεκριμένα: «Κάθε Καλοκαίρι η ίδια καταστροφή και τραγωδία σε επανάληψη. Ζωές των ανθρώπων να καίγονται ξανά και ξανά. Ξανά από το μηδέν; Στις στάχτες οι κόποι κ τα όνειρα μιας ζωής. Πόσο ν’ αντέξουν κι οι πυροσβέστες. Η αυτοθυσία τους με συγκινεί. Με θλίβει η απώλεια αυτών και των πιλότων που μάχονται για την κατάσβεση των πυρκαγιών. Βλέπω κάθε χρόνο τις ίδιες τρομακτικές εικόνες κ πονάει η ψυχή μου».

Ρούλα Κορομηλά για φωτιές: «Βλέπω κάθε χρόνο τις ίδιες τρομακτικές εικόνες»

Η ανάρτηση της Ρούλας Κορομηλά

Αναφορά σε απώλειες και αυτοθυσία

Στην ανάρτησή της, η Ρούλα Κορομηλά στάθηκε ιδιαίτερα στο ανθρώπινο κόστος των πυρκαγιών και στην πίεση που δέχονται όσοι συμμετέχουν στις επιχειρήσεις κατάσβεσης.

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Παράλληλα, εξέφρασε τη συγκίνησή της για την αυτοθυσία των πυροσβεστών και τη θλίψη της για την απώλεια πυροσβεστών και πιλότων που επιχειρούν στα πύρινα μέτωπα.

Η παρέμβασή της ήρθε ενώ οι πυρκαγιές συνεχίζουν να απασχολούν τη δημόσια συζήτηση, με τις εικόνες από τα μέτωπα να επαναφέρουν, όπως σημείωσε κι η ίδια, μια γνώριμη αίσθηση καταστροφής που επαναλαμβάνεται κάθε καλοκαίρι. 

Η παρουσία της Ρούλας στα social media αποτελεί συχνά δίαυλο επικοινωνίας, όπου σχολιάζει την επικαιρότητα, τονίζοντας την ανάγκη για ενσυναίσθηση, σεβασμό κι αλληλεγγύη στην κοινωνία.

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ΡΟΥΛΑ ΚΟΡΟΜΗΛΑ
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