Νεκρός 32χρονος στον Όλυμπο μετά από βουτιά σε παγωμένα νερά

Έχασε τις αισθήσεις του και βυθίστηκε στο ρέμα

Τελευταία Νέα
Δημοφιλή
03.08.26 , 18:30 Μελίνα Νικολαΐδη: Καλοκαιρινές πόζες στη Μύκονο με φόντο τη Μικρή Βενετία
03.08.26 , 17:43 Ελένη Τσολάκη: Τα νέα ενσταντανέ από τις διακοπές της στην Αντίπαρο
03.08.26 , 17:38 Διαπραγματεύσεις με Ιράν ανακοίνωσε ο Τραμπ - Διαψεύδει η Τεχεράνη
03.08.26 , 17:11 Στούντιο 4: Η επίσημη ανακοίνωση και το trailer με Καραβάτου & Φερεντίνο
03.08.26 , 17:10 Φωτιές Δυτική Αττική: Εντολή εκκένωσης της Ψάθας - Καίγονται σπίτια
03.08.26 , 17:02 Ξεκινούν οι αυτοψίες για αποζημιώσεις στους πυρόπληκτους
03.08.26 , 16:45 Νεκρός 32χρονος στον Όλυμπο μετά από βουτιά σε παγωμένα νερά
03.08.26 , 16:40 Σοφία Μουτίδου: «Προσπάθησα δύο φορές να βρω άλλη δουλειά για να φύγω»
03.08.26 , 16:08 Κλήρωση Champions League: Ευκαιρία για ΑΕΚ, θέλει προσοχή ο Ολυμπιακός
03.08.26 , 16:03 Χρηστίδου: Οι διακοπές στα Χανιά και το γλυκό με το όνομα της εκπομπής
03.08.26 , 16:00 Γιατί άντρες και γυναίκες σταματούν να είναι φίλοι στην ενήλικη ζωή;
03.08.26 , 15:57 Φωτιά τώρα στην Ηλεία - Καίγεται δάσος στη Λαμπεία
03.08.26 , 15:39 Φωτιά Πόρτο Γερμενό: Δεκάδες ζώα σώθηκαν από τις φλόγες
03.08.26 , 15:35 Ευρυδίκη Βαλαβάνη - Γρηγόρης Μόργκαν: Καλοκαιρινές στιγμές με τον γιο τους
03.08.26 , 15:20 Εικόνες καταστροφής από τις φωτιές: Όσα άφησαν πίσω τους οι φλόγες
Συντάξεις Σεπτεμβρίου: Νωρίτερα η πληρωμή στους λογαριασμούς των δικαιούχων
Τάμτα - Πάρις Κασιδόκωστας: Νυχτερινή βόλτα στα σοκάκια της Μυκόνου
Νεκρός 32χρονος στον Όλυμπο μετά από βουτιά σε παγωμένα νερά
Άντζελα Δημητρίου: Στο πάρτι γενεθλίων της αγαπημένης της εγγονής
Συντάξεις χηρείας: Αυξήσεις έως 500 ευρώ τον Σεπτέμβριο
Κυψέλη: «Τη σκότωσε για να μην κάνει τη σύντροφό του χριστιανή»
Γιάννης Τσιμιτσέλης: Το φωτογραφικό άλμπουμ των 45ων γενεθλίων του
Wasan: Tι κάνει μετά τη συμμετοχή της στο MasterChef
Μαρίνα Σταυράκη: Διακοπές στη Μύκονο με τον σύντροφό της, Μπουλέντ Οζκάν
Σταύρος Σβήγκος - Γιολάντα Καλογεροπούλου: Διακοπές με τα παιδιά τους!
Περισσότερα

VIDEOS

Καθηγητής Γ. Ατσαλάκης
LEADERS 16.2.2026 – Καθηγητής Γ. Ατσαλάκης
Καθηγητής Κ. Γρίβας
LEADERS 9.2.2026 – Καθηγητής Κ. Γρίβας
Συνταγματάρχης Π. Νάστος
LEADERS 2.2.2026 – Συνταγματάρχης Π. Νάστος
Τάσος Χατζαντώνης
LEADERS 26.01.2026 – Βατραχάνθρωπος Τ. Χατζαντώνης
Αν. Καθηγητής Μ. Παπάζογλου
LEADERS 19.01.2026 – Αν. Καθηγητής Μ. Παπάζογλου
Καθηγητής Ιωάννης Μάζης
LEADERS 05.01.2026 – Καθηγητής Ιωάννης Μάζης
Ειδικός Κυβερνοασφάλειας Αθανάσιος Κοσμόπουλος
LEADERS 29.12.2025 – Ειδικός Κυβερνοασφάλειας Αθανάσιος Κοσμόπουλος
Γεωστρατηγικός Αναλυτής Ρ. Καλυβιώτης
LEADERS Ρ. Καλυβιώτης «Η Ελλάδα είναι μια μελλοντική αυτοκρατορία»
Ιωάννης Μπαλτζώης
Αντιστράτηγος Ι. Μπαλτζώης – «Τα νερά δεν είναι τόσο ήρεμα»
Κωνσταντίνος Λαμπρόπουλος
Κωνσταντίνος Λαμπρόπουλος – «Να φτιάξουμε αντί casus belli»
Καθηγητής Γιώργος Φίλης
Καθηγητής Γιώργος Φίλης – «Πρέπει να τους πάρουμε το κεφάλι»
Δώκτορ Δ. Σταθακόπουλος «Η Τουρκία δεν είναι δυτική χώρα»
LEADERS: Δόκτωρ Δ. Σταθακόπουλος «Η Τουρκία δεν είναι δυτική χώρα»
Άγγελος Χωριανόπουλος Αναλυτής Γεωπολιτικού Ρίσκου
LEADERS | Άγγελος Χωριανόπουλος – Τουρκικές υβριδικές επιχειρήσεις
Χαράλαμπος Παπασωτηρίου
LEADERS | Χ. Παπασωτηρίου – Τα δυνατά χαρτιά της Ελλάδας
Αθανάσιος Δρούγος
LEADERS | Α. Δρούγος – «Η Τουρκία είναι μέσα σε
Προβολή 5 από 15
STAR.GR
Ελλαδα
Πηγή: Φωτογραφία αρχείου Eurokinissi (Ραφαήλ Γεωργιάδης)
Βίντεο Ερτ

Δείτε περισσότερα άρθρα μας στα αποτελέσματα αναζήτησης

Add star.gr on Google
Ακούστε το άρθρο --:-- λεπτά
Με μια ματιά - by STAR AI
  • Νεκρός 32χρονος από την Αμαλιάδα στον Όλυμπο μετά από βουτιά σε παγωμένα νερά.
  • Η τραγωδία συνέβη στο ρέμα Ορλιά, κοντά στους καταρράκτες του Κόκκινου Βράχου.
  • Ο άνδρας αισθάνθηκε αδιαθεσία και πιθανώς υπέστη ανακοπή καρδιάς πριν βυθιστεί.
  • Δυνάμεις της Πυροσβεστικής ανέσυραν τον άνδρα μετά από δύο ώρες πεζοπορίας.
  • Η αιτία θανάτου θα διαπιστωθεί από νεκροψία-νεκροτομή στο Γενικό Νοσοκομείο Κατερίνης.

Τραγωδία σημειώθηκε στον Όλυμπο, όπου ένας 32χρονος από την Αμαλιάδα έχασε τη ζωή του κατά τη διάρκεια εκδρομής με φίλους, έπειτα από βουτιά στα παγωμένα νερά του ρέματος Ορλιά, στην περιοχή του Κόκκινου Βράχου.

Ο άτυχος άνδρας είχε ταξιδέψει στην Πιερία μαζί με τρεις φίλους του για ημερήσια εξόρμηση στο βουνό. Αφού συναντήθηκαν με δύο ακόμη φίλους από τη Θεσσαλονίκη, η παρέα κατευθύνθηκε προς τον Κόκκινο Βράχο, σε υψόμετρο περίπου 650 μέτρων, όπου βρίσκονται οι γνωστοί καταρράκτες και οι φυσικές βάθρες της περιοχής.

Κατά την παραμονή τους στο σημείο, ο 32χρονος βούτηξε στα παγωμένα νερά. Σύμφωνα με τις πρώτες πληροφορίες, αμέσως μετά αισθάνθηκε αδιαθεσία, πιθανότατα εξαιτίας ανακοπής καρδιάς, έχασε τις αισθήσεις του και βυθίστηκε στο νερό.

Οι φίλοι του ειδοποίησαν αμέσως το 112 και στο σημείο κινητοποιήθηκαν δυνάμεις της Πυροσβεστικής. Συνολικά 14 πυροσβέστες προσέγγισαν το δύσβατο σημείο, ύστερα από πεζοπορία περίπου δύο ωρών, και ανέσυραν τον άνδρα από τη φυσική βάθρα.

Στη συνέχεια παραδόθηκε σε πλήρωμα του ΕΚΑΒ και διακομίστηκε στο Γενικό Νοσοκομείο Κατερίνης. Παρά τις προσπάθειες των γιατρών, δεν κατάφεραν να τον κρατήσουν στη ζωή.

Τα ακριβή αίτια του θανάτου αναμένεται να εξακριβωθούν από τη νεκροψία-νεκροτομή που θα πραγματοποιηθεί στο Γενικό Νοσοκομείο Κατερίνης, προκειμένου να διαπιστωθεί αν ο θάνατος προκλήθηκε από ανακοπή καρδιάς, πνιγμό ή συνδυασμό των δύο.

Διαβάστε όλες τις ειδήσεις από την Ελλάδα και τον Κόσμο.
Διαβάστε περισσότερα:
ΑΜΑΛΙΑΔΑ
 |
ΟΛΥΜΠΟΣ
 |
ΝΕΚΡΟΣ
 |
32ΧΡΟΝΟΣ
Follow us:

ΔΕΙΤΕ ΕΠΙΣΗΣ

Φωτιές Δυτική Αττική: Αναζωπύρωση Στον Κιθαιρώνα
Ελλαδα
Φωτιές Δυτική Αττική: Εντολή εκκένωσης της Ψάθας - Καίγονται σπίτια
Φωτιά τώρα στην Ηλεία - Καίγεται δάσος Στη Λαμπεία
Ελλαδα
Φωτιά τώρα στην Ηλεία - Καίγεται δάσος στη Λαμπεία
Φωτιά Πόρτο Γερμενό: Δεκάδες Ζώα Σώθηκαν Από Τις Φλόγες
Ελλαδα
Φωτιά Πόρτο Γερμενό: Δεκάδες ζώα σώθηκαν από τις φλόγες
Φωτιές: 10 Εικόνες Που Δείχνουν Την Ανυπολόγιστη Καταστροφή
Ελλαδα
Εικόνες καταστροφής από τις φωτιές: Όσα άφησαν πίσω τους οι φλόγες
Κυψέλη: Γιατί Σκότωσε Την 38χρονη Βρετανίδα;
Ελλαδα
Κυψέλη: «Τη σκότωσε για να μην κάνει τη σύντροφό του χριστιανή»
Σύμη: Αναζητείται Ακόμα Ο 8ος Αγνοούμενος
Ελλαδα
Σύμη: Συνεχίζεται το θρίλερ με τον άνδρα που αγνοείται
Αργολίδα: Νεκρός Ο Ψυχολόγος Που Αγνοούταν
Ελλαδα
Αργολίδα: Νεκρός ο ψυχολόγος που αγνοούταν - Ομολόγησαν τη δολοφονία του
Λαγουβάρδος: Ρεκόρ Ανέμων 15ετίας
Ελλαδα
Τα ισχυρότερα μελτέμια των τελευταίων 15 ετών - Έφτασαν τα 150 χλμ./ώρα
Γιάννης Βαρβιτσιώτης: Πού Και Πότε Θα Γίνει Η Κηδεία Του
Ελλαδα
Γιάννης Βαρβιτσιώτης: Πού και πότε θα γίνει η κηδεία του
ΕΙΔΗΣΕΙΣ
Καιρος
Ελλαδα
Κοσμος
Πολιτικη
Εκλογες
Οικονομια
Υγεια
Σαν Σημερα
Αθλητικα
Αυτοκινητο
Back to Top