Τραγωδία σημειώθηκε στον Όλυμπο, όπου ένας 32χρονος από την Αμαλιάδα έχασε τη ζωή του κατά τη διάρκεια εκδρομής με φίλους, έπειτα από βουτιά στα παγωμένα νερά του ρέματος Ορλιά, στην περιοχή του Κόκκινου Βράχου.

Ο άτυχος άνδρας είχε ταξιδέψει στην Πιερία μαζί με τρεις φίλους του για ημερήσια εξόρμηση στο βουνό. Αφού συναντήθηκαν με δύο ακόμη φίλους από τη Θεσσαλονίκη, η παρέα κατευθύνθηκε προς τον Κόκκινο Βράχο, σε υψόμετρο περίπου 650 μέτρων, όπου βρίσκονται οι γνωστοί καταρράκτες και οι φυσικές βάθρες της περιοχής.

Κατά την παραμονή τους στο σημείο, ο 32χρονος βούτηξε στα παγωμένα νερά. Σύμφωνα με τις πρώτες πληροφορίες, αμέσως μετά αισθάνθηκε αδιαθεσία, πιθανότατα εξαιτίας ανακοπής καρδιάς, έχασε τις αισθήσεις του και βυθίστηκε στο νερό.

Οι φίλοι του ειδοποίησαν αμέσως το 112 και στο σημείο κινητοποιήθηκαν δυνάμεις της Πυροσβεστικής. Συνολικά 14 πυροσβέστες προσέγγισαν το δύσβατο σημείο, ύστερα από πεζοπορία περίπου δύο ωρών, και ανέσυραν τον άνδρα από τη φυσική βάθρα.

Στη συνέχεια παραδόθηκε σε πλήρωμα του ΕΚΑΒ και διακομίστηκε στο Γενικό Νοσοκομείο Κατερίνης. Παρά τις προσπάθειες των γιατρών, δεν κατάφεραν να τον κρατήσουν στη ζωή.

Τα ακριβή αίτια του θανάτου αναμένεται να εξακριβωθούν από τη νεκροψία-νεκροτομή που θα πραγματοποιηθεί στο Γενικό Νοσοκομείο Κατερίνης, προκειμένου να διαπιστωθεί αν ο θάνατος προκλήθηκε από ανακοπή καρδιάς, πνιγμό ή συνδυασμό των δύο.