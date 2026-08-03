Σε μια εποχή όπου οι άνθρωποι αναφέρουν όλο και περισσότερη μοναξιά, η διατήρηση αυτών των σχέσεων ίσως να είναι πιο σημαντική από ποτέ

Οι φιλίες ανάμεσα σε άνδρες και γυναίκες αποτελούν μια από τις πιο ιδιαίτερες μορφές σύνδεσης, όμως όσο περνούν τα χρόνια φαίνεται ότι γίνονται όλο και πιο δύσκολο να διατηρηθούν. Και το κλισέ «δεν υπάρχει φιλία μεταξύ ανδρών και γυναικών» δεν μοιάζει να είναι και τόσο κλισέ.

Τα τελευταία χρόνια, η μοναξιά -ιδιαίτερα μεταξύ των ανδρών- έχει αυξηθεί σημαντικά. Σύμφωνα με έρευνα του Pew Research Center το 2024, ένας στους πέντε ενήλικες στις ΗΠΑ δηλώνει ότι δεν έχει κανέναν στενό φίλο, ποσοστό διπλάσιο σε σχέση με τις αρχές της δεκαετίας του 1990.

Στους άνδρες κάτω των 30 ετών, το ποσοστό φτάνει περίπου τον έναν στους τέσσερις. Μέσα σε αυτή την ευρύτερη κρίση κοινωνικών σχέσεων, οι φιλίες μεταξύ διαφορετικών φύλων φαίνεται να είναι μία από τις πιο παραμελημένες πλευρές.

Δεν αποφασίζουμε να απομακρυνθούμε, απλώς αλλάζουν οι συνθήκες

Σύμφωνα με την κλινική ψυχολόγο Dr. Aileen Alegado, οι περισσότεροι άνθρωποι δεν αποφασίζουν συνειδητά να σταματήσουν να είναι φίλοι με άτομα του άλλου φύλου. Απλώς οι συνθήκες που διατηρούσαν αυτές τις σχέσεις συχνά εξαφανίζονται.

«Οι κοινωνικοί κύκλοι χωρίζονται φυσικά ανά φύλο, οι ερωτικές σχέσεις μπορούν να κάνουν την οικειότητα με ένα άτομο του άλλου φύλου πιο περίπλοκη και η διατήρηση μιας φιλίας πέφτει χαμηλότερα στη λίστα προτεραιοτήτων», εξηγεί. Στα σχολικά χρόνια ή όταν κάποιος ζει με συγκατοίκους, οι φιλίες δημιουργούνται και συντηρούνται πιο εύκολα. Όταν αυτές οι καθημερινές επαφές σταματούν, πολλές από αυτές τις σχέσεις σταδιακά χάνονται.

Η έλξη είναι ένας παράγοντας που δυσκολεύει τα πράγματα

Ένα από τα μεγαλύτερα θέματα στις φιλίες μεταξύ ανδρών και γυναικών είναι η πιθανότητα ερωτικής έλξης. Έρευνες έχουν δείξει ότι οι άνδρες αναφέρουν συχνότερα ερωτική έλξη προς τις γυναίκες φίλες τους σε σχέση με το αντίστροφο, ανεξάρτητα από το αν βρίσκονται ήδη σε σχέση ή όχι.

Σε ξεχωριστή μελέτη, η ερευνήτρια Linda Sapadin εξέτασε περισσότερους από 150 επαγγελματίες άνδρες και γυναίκες σχετικά με τις φιλίες μεταξύ των δύο φύλων. Οι γυναίκες ανέφεραν συχνότερα τη σεξουαλική ένταση ως ένα από τα μεγαλύτερα προβλήματα αυτών των σχέσεων. Οι άνδρες, αντίθετα, δήλωσαν πιο συχνά ότι η έλξη ήταν ένας λόγος για τον οποίο ξεκίνησαν μια φιλία.

Αυτό δείχνει ότι πολλές φορές οι δύο πλευρές μπορεί να αντιλαμβάνονται διαφορετικά το τι σημαίνει η ίδια σχέση.Ωστόσο, οι φιλίες που κατάφεραν να ξεπεράσουν το ζήτημα της έλξης είχαν ένα κοινό χαρακτηριστικό: οι δύο άνθρωποι μίλησαν ανοιχτά γι’ αυτό. Όσες σχέσεις άφησαν το θέμα χωρίς συζήτηση, είχαν πολύ περισσότερες πιθανότητες να απομακρυνθούν.

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Συντάκτης άρθρου: Κλέλια Φατούρου