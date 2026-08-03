Κλήρωση για «όλα τα γούστα» είχαμε σήμερα στην Ελβετία, καθώς η UEFA ετοιμάζεται για την πραγματοποίηση των play-offs των ευρωπαίκών διοργανώσεων.
Με Λέφσκι Σόφιας ή Καϊράτ Αλμάτι η ΑΕΚ στα πλέι οφ του Champions League
Μεσολαβούν οι αγώνες της τρίτης φάσης, εκεί όπου ο Ολυμπιακός θα αντιμετωπίσει την ολλανδική Ναϊμέγκεν, ο ΠΑΟΚ την Άντερλεχτ και ο Παναθηναϊκός τη βουλγαρική ΤΣΣΚΑ 1948.
Στη συνέχεια, θα μπουν στη μάχη, τόσο η πρωταθλήτρια ΑΕΚ, όσο και ο Κυπελλούχος ΟΦΗ. Αναλυτικά:
Η Πρωταθλήτρια ΑΕΚ θα αντιμετωπίσει στα Play Offs του Champions League τη νικήτρια του Λέφσκι Σόφιας - Καϊράτ Αλμάτι στην προσπάθεια της να μπει στη League Phase της κορυφαίας διασυλλογικής διοργάνωσης.
Ο Ολυμπιακός εφόσον, αποκλείσει τη Ναϊμέχεν στον 3ο προκριματικό γύρο, θα παίξει με τον νικητή του Μπόντο Γκλιμτ – Ουνιόν Σεν Ζιλουάζ.
O ΠΑΟΚ, εφόσον, αποκλείσει την Άντερλεχτ, θα παίξει με τον ηττημένο του Λέφσκι Σόφιας- Καϊράτ Αλμάτι για την είσοδό του στη League Phase της δεύτερης τη τάξει ευρωπαϊκής διασυλλογικής διοργάνωσης. Αν ο Δικέφαλος αποκλειστεί, θα παίξει με τον νικητή του Μπραν – Απόλλων Λεμεσού για την είσοδό του στη League Phase του Conference League.
O ΟΦΗ έμαθε επίσης τον αντίπαλο του στα play-offs. Το εμπόδιο των Κρητικών πριν την είσοδο στη League Phase είναι ο νικητής του Μακάμπι Τελ Αβίβ – ΤΣΣΚΑ Σόφιας.
Τέλος, ο Παναθηναϊκός, αν αποκλείσει την ΤΣΣΚΑ 1948, θα παίξει με τον ηττημένο του Χράντετς Κράλοβε – Μπεσίκτας για την είσοδό του στη League Phase της τρίτης τη τάξει ευρωπαϊκής διασυλλογικής διοργάνωσης.Διαβάστε όλες τις ειδήσεις από την Ελλάδα και τον Κόσμο.