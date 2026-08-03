Ευρυδίκη Βαλαβάνη - Γρηγόρης Μόργκαν: Καλοκαιρινές στιγμές με τον γιο τους

Οι φωτογραφίες από την απόδρασή τους δίπλα στο κύμα

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Η Ευριδική Βαλαβάνη απαθανατίζει τον Γρηγόρη Μόργκαν στην παραλία μαζί με τον ενός έτους γιο τους

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Με μια ματιά - by STAR AI
  • Η Ευρυδίκη Βαλαβάνη και ο Γρηγόρης Μόργκαν απολαμβάνουν καλοκαιρινές στιγμές με τον ενός έτους γιο τους, Ιάσονα – Παναγιώτη.
  • Η οικογένεια έκανε την πρώτη τους καλοκαιρινή εξόρμηση, με την Ευρυδίκη να μοιράζεται στιγμιότυπα στο Instagram.
  • Ο Γρηγόρης Μόργκαν απολαμβάνει το σερφ κατά τη διάρκεια των διακοπών τους.
  • Το ζευγάρι παντρεύτηκε το Σεπτέμβριο του 2024 και απέκτησε τον γιο τους τον Ιούλιο του 2025.
  • Η βάφτιση του Ιάσονα – Παναγιώτη πραγματοποιήθηκε τον Ιούλιο του 2026.

Τις ομορφότερες καλοκαιρινές στιγμές της ζωής τους περνούν η Ευρυδίκη Βαλαβάνη και ο Γρηγόρης Μόργκαν, έχοντας πλέον στην παρέα τους τον μόλις ενός έτους γιο τους, που έχει γίνει πλέον ο απόλυτος πρωταγωνιστής της καθημερινότητάς τους!

Η αγαπημένη δημοσιογράφος και παρουσιάστρια έκανε ένα μικρό διάλειμμα από τις επαγγελματικές της υποχρεώσεις και «έφτιαξε βαλίτσες» για την πρώτη οικογενειακή εξόρμηση του καλοκαιριού.

Ευρυδίκη Βαλαβάνη – Γρηγόρης Μόργκαν: Ο γιος τους έκανε τα πρώτα του βήματα

Η Ευρυδίκη Βαλαβάνη μοιράστηκε με τους ακολούθους της στο Instagram γλυκά στιγμιότυπα από την απόδρασή τους δίπλα στο κύμα. Σε εικόνες και βίντεο που ανέβασαν, το ζευγάρι ποζάρει γεμάτο χαμόγελα μαζί με τον μικρό Ιάσονα – Παναγιώτη, ο οποίος έχει ήδη αρχίσει να κάνει τα πρώτα του ανεξάρτητα βήματα στην άμμο!

Από το πρόγραμμα δεν γινόταν να λείπει και το αγαπημένο χόμπι του Γρηγόρη Μόργκαν. Ο μουσικός απαθανατίστηκε με τη σανίδα του σερφ ανά χείρας, έτοιμος να «δαμάσει» τα κύματα υπό το βλέμμα της οικογένειάς του.

Γρηγόρης Μόργκαν: Το πρώτο... δύσκολο ταξίδι μακριά από την οικογένειά του

Αν και οι δυο τους επέλεξαν να κρατήσουν μυστικό τον ακριβή προορισμό των διακοπών τους, είναι παραπάνω από φανερό πως διανύουν την πιο ευτυχισμένη τους φάση, με τον μικρό «JP» να τους χαρίζει καθημερινά μοναδικές στιγμές.

 

Η τρυφερή ανάρτηση της Ευρυδίκης Βαλαβάνη

Υπενθυμίζεται ότι η Ευρυδίκη Βαλαβάνη και ο Γρηγόρης Μόργκαν ανέβηκαν τα σκαλιά της εκκλησίας την 1η Σεπτεμβρίου 2024 στη Μονή του Αγίου Ιωάννη του Ερημίτη στα Χανιά, μετά από δύο χρόνια σχέσης, γιορτάζοντας την αγάπη τους με ένα ξέφρενο πάρτι σε γνωστό beach bar στα Φαλάσαρνα.

Η ευτυχία τους ολοκληρώθηκε σχεδόν έναν χρόνο αργότερα, όταν στις 11 Ιουλίου 2025 ήρθε στον κόσμο ο καρπός του έρωτά τους. Το ζευγάρι πραγματοποίησε τη βάφτιση του μικρού στις 12 Ιουλίου 2026, δίνοντάς του τα ονόματα Ιάσονας – Παναγιώτης.

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ΕΥΡΥΔΙΚΗ ΒΑΛΑΒΑΝΗ
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ΓΡΗΓΟΡΗΣ ΜΟΡΓΚΑΝ
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