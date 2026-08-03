Η διαδικασία της αναδόμησης απαιτεί ενέργεια, ενυδάτωση, ποιοτικό ύπνο και ένα νευρικό σύστημα που νιώθει ασφάλεια

Ξεκίνησα να σηκώνω βάρη με ενθουσιασμό, οργανώνοντας τη διατροφή μου, μετρώντας την πρωτεΐνη μου και προσπαθώντας να αυξάνω τα κιλά σε κάθε προπόνηση. Στην αρχή, το σώμα μου ανταποκρινόταν θετικά. Ένιωθα δύναμη και έβλεπα αλλαγές. Κάποια στιγμή, η πρόοδος πάγωσε. Στάθηκε σε ένα σημείο και αρνούνταν να προχωρήσει, παρά τον ιδρώτα και την κούραση που άφηνα στο γυμναστήριο.

Η πρώτη μου σκέψη ήταν να πιέσω τον εαυτό μου παραπάνω. Πρόσθεσα άλλη μία μέρα προπόνησης, έγινα πιο αυστηρή με το φαγητό μου, προσπάθησα να βρω ένα νέο, πιο απαιτητικό πρόγραμμα. Θεωρούσα πως η λύση σε κάθε στασιμότητα κρύβεται στην έξτρα προσπάθεια.

Τελικά, ανακάλυψα πως η απάντηση βρισκόταν σε κάτι που αγνοούσα συστηματικά: στο κατά πόσο άφηνα το σώμα μου να ανακάμψει. Εδώ μπαίνει στο παιχνίδι το άγχος και, κυρίως, η κορτιζόλη.

Η αλήθεια που αγνοούσα για τις ορμόνες μου

Έχουμε μάθει να κατηγορούμε την κορτιζόλη για πολλά δεινά, από την κούραση μέχρι το λίπος στην κοιλιά. Διαβάζοντας και ερευνώντας, κατάλαβα πως η πραγματικότητα διαφέρει. Η κορτιζόλη αποτελεί μια ορμόνη επιβίωσης. Χωρίς αυτή, δεν θα μπορούσαμε να ξυπνήσουμε το πρωί, να τρέξουμε για να προλάβουμε το λεωφορείο ή να ανταπεξέλθουμε σε μια απαιτητική άσκηση.

Όταν βρισκόμαστε στο γυμναστήριο και σηκώνουμε βάρη, θέλουμε η κορτιζόλη να αυξηθεί. Η γυμναστική αποτελεί μια μορφή ελεγχόμενου στρες. Το πρόβλημα ξεκινά όταν το σώμα δεν βρίσκει ποτέ την ευκαιρία να ηρεμήσει μετά από αυτή την ένταση. Όταν η πίεση της δουλειάς, ο λίγος ύπνος, το άγχος της καθημερινότητας και η σκληρή προπόνηση ενώνονται, το νευρικό σύστημα παραμένει σε συνεχή εγρήγορση.

Αν κοιμάσαι λίγες ώρες και το μυαλό σου τρέχει διαρκώς, το πρόβλημα δεν βρίσκεται στα γραμμάρια των υδατανθράκων που καταναλώνεις. Σε αυτή την κατάσταση, η κορτιζόλη λειτουργεί ενάντια στους στόχους σου, εμποδίζοντας το σώμα να χτίσει δύναμη.

Το γυμναστήριο δημιουργεί το ερέθισμα, όχι το αποτέλεσμα

Μία από τις πιο σημαντικές συνειδητοποιήσεις που έκανα, άλλαξε εντελώς τον τρόπο που βλέπω τη γυμναστική. Στο γυμναστήριο δεν χτίζουμε μυς. Στο γυμναστήριο δημιουργούμε μικροσκοπικές φθορές στις μυϊκές ίνες και στρεσάρουμε το νευρικό σύστημα. Το σώμα παίρνει το μήνυμα πως πρέπει να προσαρμοστεί για να αντέξει την επόμενη φορά.

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Συντάκτης άρθρου: Αγγελική Λάλου