Κυψέλη: «Τη σκότωσε για να μην κάνει τη σύντροφό του χριστιανή»

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Νέα στοιχεία έρχονται στο φως για την υπόθεση της δολοφονίας της 38χρονης Βρετανίδας, η οποία εντοπίστηκε νεκρή μέσα σε βαλίτσα στην Κυψέλη στις 18 Ιουλίου, μετά και τη σύλληψη του 26χρονου Αφγανού. 

Κυψέλη: Οι αναλήψεις από τις κάρτες της «πρόδωσαν» τον 26χρονο

Σύμφωνα με όσα μετέδωσε το Mega, καθοριστικό ρόλο στην εξέλιξη της έρευνας έπαιξε η κατάθεση της συντρόφου του 26χρονου, επίσης Βρετανίδας, η οποία προσήλθε στις Αρχές και αποκάλυψε ότι ο κατηγορούμενος της είχε εκμυστηρευτεί πως σκότωσε τη γυναίκα επειδή πίστευε ότι προσπαθούσε να την επηρεάσει θρησκευτικά και να την κάνει χριστιανή.

H σύντροφος του 26χρονου Αφγανού φέρεται να είπε στην αστυνομία ότι σκότωσε την 38χρονη Βρετανίδα για να μην την πείσει να γίνει χριστιανή

H σύντροφος του 26χρονου Αφγανού φέρεται να είπε στην αστυνομία ότι σκότωσε την 38χρονη Βρετανίδα για να μην την πείσει να γίνει χριστιανή

Κυψέλη: Το ταξίδι από το Εδιμβούργο και τα στοιχεία που «έδειξαν» τον 26χρονο

Σύμφωνα με πληροφορίες, η 38χρονη αφού έφυγε από το σπίτι των φίλων της στο Κερατσίνι έμενε σε ένα ισόγειο διαμέρισμα στην οδό Ρεθύμνου, στα Εξάρχεια, που άνηκε σε ΜΚΟ, με την οποία συνεργαζόταν. Τα κλειδιά του διαμερίσματος είχαν τόσο ο 26χρονος κατηγορούμενος όσο και η σύντροφός του, καθώς ήταν συνδιαχειριστές. 

Κυψέλη: Ο «Μάρκος», οι «Αμερικάνοι» και τα μηνύματα μετά θάνατον

Σύμφωνα με όσα φέρεται να κατέθεσε η σύντροφος του 26χρονου, λίγο μετά τα μεσάνυχτα της 15ης προς 16η Ιουλίου ξύπνησε και διαπίστωσε ότι ο σύντροφός της έλειπε από το σπίτι. Χρησιμοποιώντας τη λειτουργία κοινής τοποθεσίας στο κινητό του, είδε ότι βρισκόταν στο διαμέρισμα όπου έμενε η 38χρονη.

Η κατάθεση της συντρόφου του 26χρονου ήταν καταλυτική για τη σύλληψή του

Η κατάθεση της συντρόφου του 26χρονου ήταν καταλυτική για τη σύλληψή του

Η τελευταία επιβεβαιωμένη επικοινωνία της Βρετανίδας καταγράφηκε στις 21:41 της 15ης Ιουλίου, όταν μίλησε τηλεφωνικά με πρόσωπο του στενού της περιβάλλοντος. Στη συνέχεια, συγγενείς και φίλοι άρχισαν να λαμβάνουν μηνύματα με διαφορετικό ύφος και γλωσσικές ιδιαιτερότητες, γεγονός που τους κίνησε τις υποψίες.

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Οι αστυνομικοί εκτιμούν ότι από εκείνο το χρονικό σημείο το κινητό της χρησιμοποιούνταν από άλλο πρόσωπο, ώστε να δημιουργηθεί η ψευδής εντύπωση ότι η 38χρονη βρισκόταν ακόμη στη ζωή.

Η σύντροφος του 26χρονου φέρεται να κατέθεσε στην αστυνομία, ότι το βράδυ της 15ης Ιουλίου είδε ότι ο σύντροφός της ήταν στο σπίτι της 38χρονης μέσα από εφαρμογή κοινοποίησης παρουσίας στο κινητό

Η σύντροφος του 26χρονου φέρεται να κατέθεσε στην αστυνομία, ότι το βράδυ της 15ης Ιουλίου είδε ότι ο σύντροφός της ήταν στο σπίτι της 38χρονης μέσα από εφαρμογή κοινοποίησης παρουσίας στο κινητό

Σύμφωνα με τις ίδιες πληροφορίες, η σύντροφος του 26χρονου φέρεται να κατέθεσε στην αστυνομία ότι στις 30 Ιουλίου, όταν ανακοινώθηκε επίσημα η ταυτοποίηση της σορού της 38χρονης, άρχισε να υποψιάζεται ότι ο σύντροφός της μπορεί να εμπλέκεται στην υπόθεση. Έτσι εγκατέλειψε το σπίτι μαζί με το βρέφος τους και εγκαταστάθηκε σε ξενοδοχείο, ενώ παρέδωσε στις Αρχές το ποσό των 2.550 ευρώ που της είχε δώσει ο 26χρονος, εκτιμώντας ότι προερχόταν από τα χρήματα του θύματος.

Κυψέλη: «Θέλω να μείνω μόνη για λίγο» - Το τελευταίο μήνυμα της Βρετανίδας

Κυψέλη: Το κινητό της 38χρονης και το στίγμα στην Αράχωβα

Κομβικό ρόλο στην εξιχνίαση της υπόθεσης έπαιξε το κινητό τηλέφωνο της 38χρονης, το οποίο μετά τον θάνατό της άρχισε να χρησιμοποιείται από τον δράστη.

Πληροφορίες αναφέρουν ότι η ανάλυση των τηλεπικοινωνιακών δεδομένων έδειξε ότι το πρωί της Τετάρτης το τηλέφωνο απενεργοποιήθηκε ενώ βρισκόταν ακόμη σε χρήση. Μάλιστα το τελευταίο στίγμα του εντοπίστηκε στην Αράχωβα.

Επίσης η αστυνομία έχει στα χέρια της βιντεοληπτικό υλικό που έχει καταγράψει αναλυτικά τις κινήσεις του 26χρονου το βράδυ της 15ης Ιουλίου

Επίσης η αστυνομία έχει στα χέρια της βιντεοληπτικό υλικό που έχει καταγράψει αναλυτικά τις κινήσεις του 26χρονου το βράδυ της 15ης Ιουλίου

Από την επεξεργασία βιντεοληπτικού υλικού, οι αστυνομικοί χαρτογράφησαν τις κινήσεις του χρήστη και κατέληξαν σε χώρο στην Κυψέλη, όπου διέμεναν άτομα με έντονο θρησκευτικό υπόβαθρο.

Μυστήριο στην Κυψέλη: Ενεργό και μετά τον θάνατό της το κινητό της 38χρονης

Εκεί εντοπίστηκε η σύντροφος του 26χρονου, η οποία αρχικά ανέφερε ότι βρίσκονταν μαζί στην Αράχωβα, ωστόσο τα στοιχεία της έρευνας έδειξαν διαφορετική εικόνα.

Κυψέλη: Τα βίντεο που «έδεσαν» την υπόθεση

Ιδιαίτερη βαρύτητα έχουν και τα βίντεο από κάμερες ασφαλείας που έχουν συλλέξει οι αστυνομικοί. 

Ο 26χρονος αφαίρεσε τις κάρτες της 38χρονης και προχώρησε στην ανάληψη μεγάλων χρηματικών ποσών

Ο 26χρονος αφαίρεσε τις κάρτες της 38χρονης και προχώρησε στην ανάληψη μεγάλων χρηματικών ποσών

Το βράδυ της 16ης Ιουλίου ο 26χρονος καταγράφεται να φτάνει με αυτοκίνητο στο διαμέρισμα της οδού Ρεθύμνου και λίγο αργότερα να αποχωρεί μεταφέροντας μία μεγάλη ταξιδιωτική βαλίτσα. 

Κυψέλη: Αυτή είναι η 38χρονη που βρέθηκε νεκρή μέσα σε βαλίτσα

Στις 22:43 εμφανίζεται να κινείται πεζός στην οδό Ευελπίδων κρατώντας τη βαλίτσα, μέσα στην οποία, σύμφωνα με την ΕΛ.ΑΣ., βρισκόταν η σορός της Βρετανίδας, καθώς και μία μπλε σακούλα άγνωστου περιεχομένου. Δεκατρία λεπτά αργότερα καταγράφεται να απομακρύνεται χωρίς τη βαλίτσα και τη σακούλα, έχοντας μαζί του μόνο ένα ανοιχτόχρωμο σακίδιο.

Κατά τους αξιωματικούς του Τμήματος Ανθρωποκτονιών, οι καταθέσεις, τα στοιχεία από τις τηλεπικοινωνίες, οι τραπεζικές κινήσεις και το βιντεοληπτικό υλικό συνθέτουν μια αλληλουχία γεγονότων που αποτυπώνει τόσο τις κινήσεις του κατηγορούμενου μετά τον θάνατο της 38χρονης όσο και την προσπάθεια εξαφάνισης κάθε ίχνους που θα μπορούσε να οδηγήσει στις πραγματικές συνθήκες του εγκλήματος.

Ο 26χρονος ισχυρίζεται ότι μπήκε στο διαμέρισμα που έμενε η 38χρονη και τη βρήκε νεκρή

Ο 26χρονος ισχυρίζεται ότι μπήκε στο διαμέρισμα που έμενε η 38χρονη και τη βρήκε νεκρή

Κυψέλη: Τι ισχυρίστηκε ο 26χρονος

Μετά τη σύλληψή του, ο 26χρονος υποστήριξε ότι μπήκε στο διαμέρισμα και βρήκε τη γυναίκα νεκρή. Όπως ισχυρίστηκε, πανικοβλήθηκε και αποφάσισε να μεταφέρει τη σορό μέσα σε βαλίτσα για να μην εμπλακεί στην υπόθεση.

Κυψέλη: Σε 38χρονη Βρετανίδα ανήκει η σορός στη βαλίτσα

Παράλληλα, παραδέχθηκε ότι αφαίρεσε την τραπεζική της κάρτα και προχώρησε σε αναλήψεις περίπου 10.000 ευρώ.

Ωστόσο η σύντροφός του φέρεται να είπε στην αστυνομία ότι της παραδέχθηκε ότι την είχε σκοτώσει

Ωστόσο η σύντροφός του φέρεται να είπε στην αστυνομία ότι της παραδέχθηκε ότι την είχε σκοτώσει

Κυψέλη: Ασφυξία «βλέπει» ο ιατροδικαστής

Σύμφωνα με πηγές από την ιατροδικαστική υπηρεσία, από τα μέχρι στιγμής στοιχεία προκύπτει ένδειξη εγκληματικής ενέργειας, με πιθανότερη αιτία θανάτου την ασφυξία, ενώ αναμένονται τα αποτελέσματα των τοξικολογικών εξετάσεων.

Ο 26χρονος αναμένεται να απολογηθεί ενώπιον του ανακριτή, ενώ η έρευνα των Αρχών συνεχίζεται για την πλήρη διαλεύκανση της υπόθεσης που έχει προκαλέσει σοκ.

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