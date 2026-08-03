Στην Ελληνική Αστυνομία ανατέθηκε η έρευνα για τη φονική σύγκρουση δύο μισθωμένων πυροσβεστικών ελικοπτέρων τύπου Bell στην Ψάθα Αττικής, κατά τη διάρκεια της επιχείρησης κατάσβεσης της μεγάλης φωτιάς στο Πόρτο Γερμενό.

Μετά από ενημέρωση του αρμόδιου εισαγγελέα, η διενέργεια της προανάκρισης πέρασε στην ΕΛ.ΑΣ., με στόχο να διαπιστωθούν οι ακριβείς συνθήκες και τα αίτια που οδήγησαν στο τραγικό περιστατικό.

Ο χώρος της σύγκρουσης έχει αποκλειστεί και φυλάσσεται από αστυνομικές δυνάμεις, ενώ οι αρμόδιες υπηρεσίες συλλέγουν όλα τα διαθέσιμα στοιχεία που μπορούν να βοηθήσουν στη διερεύνηση της υπόθεσης. Με την ολοκλήρωση της έρευνας, η δικογραφία θα διαβιβαστεί στην αρμόδια Εισαγγελική Αρχή.

H ΕΛ.ΑΣ. έχει αναλάβει την έρευνα για τα αίτια της σύγκρουσης των δύο ελικοπτέρων στην Ψάθα

Σύγκρουση ελικοπτέρων: Τα σενάρια που εξετάζουν οι Αρχές για τη σύγκρουση

Μέχρι στιγμής δεν υπάρχει επίσημο πόρισμα για τα αίτια της σύγκρουσης. Οι αρμόδιες Αρχές συλλέγουν στοιχεία από το σημείο της τραγωδίας, εξετάζουν τα συντρίμμια των ελικοπτέρων, τα δεδομένα των πτήσεων, τις επικοινωνίες των πληρωμάτων, αλλά και τις μαρτυρίες όσων βρίσκονταν στην περιοχή.

Παράλληλα, ειδικοί αναλύουν το βίντεο της σύγκρουσης και τα διαθέσιμα δεδομένα, προκειμένου να δώσουν μια πρώτη εικόνα για το τι μπορεί να οδήγησε στην τραγωδία.

Ερευνάται το ενδεχόμενο του ανθρώπινου λάθους ως αιτία για τη σύγκρουση των δύο ελικοπτέρων

Ένα από τα σενάρια που εξετάζεται είναι αυτό του ανθρώπινου παράγοντα και της απώλειας οπτικής επαφής μεταξύ των δύο ελικοπτέρων. Ο μηχανολόγος μηχανικός, αεροναυπηγός και ειδικός πραγματογνώμονας Σάκης Λακαφώσης, μιλώντας στο MEGA, ανέφερε πως από την ανάλυση του βίντεο φαίνεται ότι πιθανότατα κανένας από τους δύο χειριστές δεν είχε αντιληφθεί την παρουσία του άλλου ελικοπτέρου πριν από τη σύγκρουση.

Όπως εξήγησε, τα συγκεκριμένα ελικόπτερα διαθέτουν σημεία στα οποία ο χειριστής δεν έχει άμεση ορατότητα, με αποτέλεσμα να δημιουργούνται «τυφλές γωνίες». Σύμφωνα με την εκτίμησή του, τα δύο ελικόπτερα φαίνεται να πλησίασαν στο ίδιο ίχνος πτήσης, χωρίς να έχει προηγηθεί ο σχηματισμός που απαιτείται στις αεροπορικές επιχειρήσεις όταν πετούν ταυτόχρονα περισσότερα ένα Μέσα.

Από τη σύγκρουση σκοτώθηκαν ο κυβερνήτης του ενός ελικοπτέρου και ένας συντονιστής

«Φαίνεται ότι κανένας από τους δύο δεν έχει αντιληφθεί ότι υπάρχει και άλλος κοντά του», ανέφερε χαρακτηριστικά, διευκρινίζοντας ότι πρόκειται για μια πρώτη εκτίμηση και όχι για τελικό συμπέρασμα ή απόδοση ευθυνών.

Η πιθανότητα απώλειας συντονισμού στην επιχείρηση

Σύμφωνα με τον ίδιο, σημαντικό ρόλο στην έρευνα θα παίξουν οι επικοινωνίες των πληρωμάτων και οι εντολές που δόθηκαν από τα κέντρα συντονισμού.

Ερευνάται και οι δυσμενείς καιρικές συνθήκες να συνέβαλαν στην τραγωδία

Στην περιοχή επιχειρούσε και εναέριο συντονιστικό μέσο της Πυροσβεστικής, ωστόσο, όπως εξήγησε, ο ρόλος του συντονιστή δεν είναι να ελέγχει σε κάθε δευτερόλεπτο τις κινήσεις κάθε ελικοπτέρου, αλλά να οργανώνει συνολικά την επιχείρηση και τις ρίψεις.

Παράλληλα, ιδιαίτερη σημασία αναμένεται να έχει και η μαρτυρία του τρίτου ελικοπτέρου που βρισκόταν στην περιοχή, καθώς μπορεί να δώσει πληροφορίες για τη διάταξη των εναέριων μέσων λίγα δευτερόλεπτα πριν από τη σύγκρουση.

Οι δύσκολες συνθήκες της αεροπυρόσβεσης

Ένα ακόμη στοιχείο που εξετάζεται είναι οι ιδιαίτερα απαιτητικές συνθήκες κάτω από τις οποίες επιχειρούσαν τα πληρώματα.

Η πτήση πάνω από ένα ενεργό πύρινο μέτωπο περιλαμβάνει υψηλές θερμοκρασίες, καπνό, περιορισμένη ορατότητα και έντονα ανοδικά θερμικά ρεύματα, παράγοντες που αυξάνουν σημαντικά τη δυσκολία των χειρισμών.

Ο Σάκης Λακαφώσης σημείωσε επίσης ότι τα ελικόπτερα αυτού του τύπου μπορούν να επιχειρούν με έναν μόνο χειριστή, κάτι που προβλέπεται από την πιστοποίησή τους, ωστόσο ανέφερε ότι σε τόσο απαιτητικές αποστολές η ύπαρξη περισσότερων μελών πληρώματος μπορεί να προσφέρει μεγαλύτερη ασφάλεια, καθώς υπάρχουν περισσότερα «μάτια» για τον έλεγχο του περιβάλλοντος.

Όπως εξήγησε, σε άλλες αεροπορικές επιχειρήσεις πυρόσβεσης χρησιμοποιούνται πληρώματα με περισσότερα άτομα, ώστε ο χειριστής να επικεντρώνεται αποκλειστικά στην πτήση, ενώ τα υπόλοιπα μέλη παρακολουθούν το περιβάλλον για πιθανούς κινδύνους.

Εξετάζεται και πιθανή τεχνική βλάβη

Παράλληλα, δεν έχει αποκλειστεί το ενδεχόμενο τεχνικού προβλήματος σε κάποιο από τα δύο ελικόπτερα. Μέχρι στιγμής δεν υπάρχουν στοιχεία που να δείχνουν μηχανική βλάβη, ωστόσο το ενδεχόμενο θα διερευνηθεί μέσα από την εξέταση των συντριμμιών και του ιστορικού συντήρησης των ελικοπτέρων.

Σύμφωνα με τον ειδικό, από την εικόνα της σύγκρουσης φαίνεται πως η επαφή των στροφείων ήταν καταστροφική, γεγονός που δεν άφησε ουσιαστικά περιθώρια αντίδρασης στον χειριστή του ενός ελικοπτέρου.

Οι τελικές απαντήσεις, ωστόσο, αναμένεται να δοθούν μόνο μετά την ολοκλήρωση της έρευνας της ΕΛ.ΑΣ. και την αξιολόγηση όλων των διαθέσιμων στοιχείων.

Σύγκρουση ελικοπτέρων: Πώς έγινε η τραγωδία στην Ψάθα

Το δυστύχημα σημειώθηκε λίγο μετά τις 16:00 το απόγευμα της Κυριακής στην περιοχή του Αγίου Νεκταρίου στην Ψάθα, την ώρα που τα δύο ελικόπτερα επιχειρούσαν για την κατάσβεση της πυρκαγιάς.

Τα δύο Bell πραγματοποιούσαν συνεχείς ρίψεις νερού στο ίδιο πύρινο μέτωπο από τις πρωινές ώρες. Σε κάθε ελικόπτερο επέβαινε ένας ξένος χειριστής και ένας Έλληνας αξιωματικός - συντονιστής, ο οποίος είχε την επικοινωνία με το κέντρο επιχειρήσεων της Πυροσβεστικής και μετέφερε τις απαραίτητες οδηγίες στους πιλότους.

Λίγο πριν από τη σύγκρουση, κάτοικοι και αυτόπτες μάρτυρες ανέφεραν ότι ακούστηκε ένας δυνατός θόρυβος. Αμέσως μετά, τα δύο ελικόπτερα κατέπεσαν.

Σύγκρουση ελικοπτέρων: Νεκροί ένας Δανός χειριστής και ένας Έλληνας συντονιστής

Από τη σύγκρουση έχασαν τη ζωή τους οι δύο επιβαίνοντες του ενός ελικοπτέρου. Πρόκειται για έναν Δανό χειριστή και έναν Έλληνα μεταφραστή - συντονιστή.

Το συγκεκριμένο ελικόπτερο κατέπεσε σε δύσβατο σημείο, σε χαράδρα, όπου οι δύο άνδρες εντοπίστηκαν χωρίς τις αισθήσεις τους. Μεταφέρθηκαν στο 251 Γενικό Νοσοκομείο Αεροπορίας, όπου διαπιστώθηκε ο θάνατός τους.

Η τραγωδία βύθισε στο πένθος τις Ένοπλες Δυνάμεις και ολόκληρη τη χώρα, καθώς οι δύο άνδρες συμμετείχαν σε μια δύσκολη επιχείρηση για την αντιμετώπιση της πυρκαγιάς.

Οι δύο επιβαίνοντες του δεύτερου ελικοπτέρου, ένας Βρετανός χειριστής και ένας Έλληνας συντονιστής, κατάφεραν να σωθούν.

Ο Βρετανός κυβερνήτης πραγματοποίησε αναγκαστική προσγείωση σε δρόμο, ενώ τόσο ο ίδιος όσο και ο Έλληνας συντονιστής κατάφεραν να εγκαταλείψουν το ελικόπτερο πριν αυτό τυλιχθεί στις φλόγες εξαιτίας των καυσίμων.

Οι δύο άνδρες τραυματίστηκαν ελαφρά και μεταφέρθηκαν για νοσηλεία στο 251 Γενικό Νοσοκομείο Αεροπορίας.