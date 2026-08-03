Αγνοούνται έξι Γερμανοί υπήκοοι που έπεσαν από ιστιοφόρο στη θάλασσα για να κολυμπήσουν!

Σύμφωνα με το Λιμενικό Σώμα – Ελληνική Ακτοφυλακή, στο ιστιοφόρο επέβαιναν συνολικά οκτώ άτομα (τέσσερις άνδρες και τέσσερις γυναίκες) και κάτω από συνθήκες που διερευνώνται, το σκάφος απομακρύνθηκε μόνο του από τα θαλάσσια ρεύματα χωρίς να επιβιβαστούν τα άτομα που είχαν πέσει στη θάλασσα.

Τρεις από τους επιβαίνοντες κατάφεραν να προσεγγίσουν την ακτή κολυμπώντας και να βγουν στη στεριά με ίδιες δυνάμεις. Η τύχη των υπόλοιπων πέντε παραμένει άγνωστη, ενώ το ιστιοφόρο εντοπίστηκε να πλέει ακυβέρνητο στην περιοχή, γεγονός που κινητοποίησε άμεσα τις λιμενικές αρχές.

Για τον εντοπισμό τους βρίσκεται σε εξέλιξη μεγάλη επιχείρηση έρευνας και διάσωσης στη θαλάσσια περιοχή μεταξύ της Σύμης και της βραχονησίδας Σεσκλί.