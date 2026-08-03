Σύμη: Αγνοούνται 5 Γερμανοί που βούτηξαν από ιστιοφόρο για κολύμπι!

Μεγάλη επιχείρηση έρευνας και διάσωσης

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Πηγή: Φωτογραφία Ευρωκίνηση
Eπιχείρηση έρευνας και διάσωσης στη Σύμη για 5 Γερμανούς αγνοούμενους (βίντεο ΕΡΤ)

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Με μια ματιά - by STAR AI
  • Αγνοούνται έξι Γερμανοί που έπεσαν από ιστιοφόρο στη Σύμη για κολύμπι.
  • Στο σκάφος επέβαιναν οκτώ άτομα, εκ των οποίων τρεις κατάφεραν να φτάσουν στην ακτή.
  • Το ιστιοφόρο εντοπίστηκε ακυβέρνητο, προκαλώντας κινητοποίηση των λιμενικών αρχών.
  • Σε εξέλιξη μεγάλη επιχείρηση έρευνας και διάσωσης στη θαλάσσια περιοχή μεταξύ Σύμης και Σεσκλί.
  • Οι συνθήκες του περιστατικού διερευνώνται από το Λιμενικό Σώμα.

Αγνοούνται έξι Γερμανοί υπήκοοι που έπεσαν από ιστιοφόρο στη θάλασσα για να κολυμπήσουν!   

Σύμφωνα με το Λιμενικό Σώμα – Ελληνική Ακτοφυλακή, στο ιστιοφόρο επέβαιναν συνολικά οκτώ άτομα (τέσσερις άνδρες και τέσσερις γυναίκες)  και κάτω από συνθήκες που διερευνώνται, το σκάφος απομακρύνθηκε μόνο του από τα θαλάσσια ρεύματα χωρίς να επιβιβαστούν τα άτομα που είχαν πέσει στη θάλασσα.  

Τρεις από τους επιβαίνοντες κατάφεραν να προσεγγίσουν την ακτή κολυμπώντας και να βγουν στη στεριά με ίδιες δυνάμεις. Η τύχη των υπόλοιπων πέντε παραμένει άγνωστη, ενώ το ιστιοφόρο εντοπίστηκε να πλέει ακυβέρνητο στην περιοχή, γεγονός που κινητοποίησε άμεσα τις λιμενικές αρχές.

Για τον εντοπισμό τους βρίσκεται σε εξέλιξη μεγάλη επιχείρηση έρευνας και διάσωσης στη θαλάσσια περιοχή μεταξύ της Σύμης και της βραχονησίδας Σεσκλί. 

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