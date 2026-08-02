Πώς έγινε το δυστύχημα με τα δύο πυροσβεστικά ελικόπτερα

Ποιοι είναι οι νεκροί και τραυματίες - Τα ενδεχόμενα για τη σύγκρουση

Τελευταία Νέα
Δημοφιλή
02.08.26 , 20:40 Πώς έγινε το δυστύχημα με τα δύο πυροσβεστικά ελικόπτερα
02.08.26 , 20:18 Βίντεο - ντοκουμέντο του STAR από το σημείο που έπεσε το ελικόπτερο
02.08.26 , 19:54 Skoda: Δείτε πόσα αυτοκίνητα πούλησε
02.08.26 , 18:26 Πέθανε το ιστορικό στέλεχος της ΝΔ Γιάννης Βαρβιτσιώτης
02.08.26 , 17:54 Συνελήφθη 44χρονος εμπρηστής στην Κεφαλονιά
02.08.26 , 17:26 Χατζίδου - Παύλου: Καλοκαιρινή απόδραση στην Πάργα με την κόρη τους
02.08.26 , 17:03 Δύο νεκροί από τη σύγκρουση πυροσβεστικών ελικοπτέρων στην Ψάθα
02.08.26 , 16:41 Οι ερωτικές προβλέψεις για την εβδομάδα 03/08/2026 - 09/08/2026
02.08.26 , 16:32 Ταυτοποιήθηκε και συνελήφθη ο δράστης της δολοφονίας 38χρονης Βρετανίδας
02.08.26 , 16:08 Παντρεύεται γνωστή Ελληνίδα Youtuber - Το εντυπωσιακό μονόπετρο
02.08.26 , 16:00 9 καθημερινές συνήθειες που ακολουθούν οι πνευματώδεις άνθρωποι
02.08.26 , 15:32 Άνω Λιόσια: Νεκρός άνδρας σε όχημα - Γυναίκα στο επίκεντρο των ερευνών
02.08.26 , 15:15 ΑΕΚ: «Έκλεισε» Μίλαν Βιτάλις και περιμένει Φίλιπ Κόστιτς
02.08.26 , 14:45 Ανεξέλεγκτη η φωτιά κοντά στα Μέγαρα - Καίγονται σπίτια στο Κρύο Πηγάδι
02.08.26 , 14:30 Σταύρος Σβήγκος - Γιολάντα Καλογεροπούλου: Διακοπές με τα παιδιά τους!
Βίντεο - ντοκουμέντο του STAR από το σημείο που έπεσε το ελικόπτερο
Δύο νεκροί από τη σύγκρουση πυροσβεστικών ελικοπτέρων στην Ψάθα
Σταύρος Σβήγκος - Γιολάντα Καλογεροπούλου: Διακοπές με τα παιδιά τους!
Κατερίνα Στικούδη: Το πιο όμορφο πικ νικ με τον Βύρωνα και τον Νικόλα!
Ταυτοποιήθηκε και συνελήφθη ο δράστης της δολοφονίας 38χρονης Βρετανίδας
Πώς έγινε το δυστύχημα με τα δύο πυροσβεστικά ελικόπτερα
Χρίστος Κούγιας: Φωτογραφίζει τη σύντροφό του στις διακοπές τους!
Γιάννης Τσιμιτσέλης: Το φωτογραφικό άλμπουμ των 45ων γενεθλίων του
Συντάξεις Σεπτεμβρίου: Ανατροπή με τις πληρωμές
Ατζούν: Στη Μύκονο με την εντυπωσιακή 25χρονη σύζυγό του
Περισσότερα

VIDEOS

Καθηγητής Γ. Ατσαλάκης
LEADERS 16.2.2026 – Καθηγητής Γ. Ατσαλάκης
Καθηγητής Κ. Γρίβας
LEADERS 9.2.2026 – Καθηγητής Κ. Γρίβας
Συνταγματάρχης Π. Νάστος
LEADERS 2.2.2026 – Συνταγματάρχης Π. Νάστος
Τάσος Χατζαντώνης
LEADERS 26.01.2026 – Βατραχάνθρωπος Τ. Χατζαντώνης
Αν. Καθηγητής Μ. Παπάζογλου
LEADERS 19.01.2026 – Αν. Καθηγητής Μ. Παπάζογλου
Καθηγητής Ιωάννης Μάζης
LEADERS 05.01.2026 – Καθηγητής Ιωάννης Μάζης
Ειδικός Κυβερνοασφάλειας Αθανάσιος Κοσμόπουλος
LEADERS 29.12.2025 – Ειδικός Κυβερνοασφάλειας Αθανάσιος Κοσμόπουλος
Γεωστρατηγικός Αναλυτής Ρ. Καλυβιώτης
LEADERS Ρ. Καλυβιώτης «Η Ελλάδα είναι μια μελλοντική αυτοκρατορία»
Ιωάννης Μπαλτζώης
Αντιστράτηγος Ι. Μπαλτζώης – «Τα νερά δεν είναι τόσο ήρεμα»
Κωνσταντίνος Λαμπρόπουλος
Κωνσταντίνος Λαμπρόπουλος – «Να φτιάξουμε αντί casus belli»
Καθηγητής Γιώργος Φίλης
Καθηγητής Γιώργος Φίλης – «Πρέπει να τους πάρουμε το κεφάλι»
Δώκτορ Δ. Σταθακόπουλος «Η Τουρκία δεν είναι δυτική χώρα»
LEADERS: Δόκτωρ Δ. Σταθακόπουλος «Η Τουρκία δεν είναι δυτική χώρα»
Άγγελος Χωριανόπουλος Αναλυτής Γεωπολιτικού Ρίσκου
LEADERS | Άγγελος Χωριανόπουλος – Τουρκικές υβριδικές επιχειρήσεις
Χαράλαμπος Παπασωτηρίου
LEADERS | Χ. Παπασωτηρίου – Τα δυνατά χαρτιά της Ελλάδας
Αθανάσιος Δρούγος
LEADERS | Α. Δρούγος – «Η Τουρκία είναι μέσα σε
Προβολή 5 από 15
STAR.GR
Ελλαδα
Πηγή: Ρεπορτάζ Κατερίνα Ρίστα, κεντρικό δελτίο ειδήσεων Star

Δείτε περισσότερα άρθρα μας στα αποτελέσματα αναζήτησης

Add star.gr on Google
Ακούστε το άρθρο --:-- λεπτά
Με μια ματιά - by STAR AI
  • Δύο μισθωμένα πυροσβεστικά ελικόπτερα τύπου BELL συγκρούστηκαν κατά τη διάρκεια επιχείρησης δασοπυρόσβεσης στην Ψάθα Αττικής, με αποτέλεσμα την πτώση τους.
  • Στα ελικόπτερα επέβαιναν τέσσερις άνδρες: δύο Έλληνες και δύο αλλοδαποί. Δύο επιβάτες εντοπίστηκαν σώοι, ενώ δύο ανασύρθηκαν χωρίς τις αισθήσεις τους.
  • Οι δύο νεκροί είναι ένας Δανός και ένας Έλληνας, ενώ οι επιζώντες είναι ένας Βρετανός και ένας Έλληνας.
  • Η Πυροσβεστική διερευνά τα αίτια της σύγκρουσης, με πιθανές αιτίες την τεχνική βλάβη ή την κακή συνεννόηση.
  • Η εταιρεία που μισθώνει τα ελικόπτερα είναι αυστραλιανή και οι έρευνες συνεχίζονται για την αποσαφήνιση των συνθηκών του περιστατικού.

Μισθωμένα ήταν τα δύο πυροσβεστικά ελικόπτερα, τα οποία επιχειρούσαν στο έργο της κατάσβεσης της μεγάλης πυρκαγιάς της Αττικο-Βοιωτίας και ενεπλάκησαν στο περιστατικό της σύγκρουσης στη Ψάθα, που είχε ως αποτέλεσμα την πτώση τους, με μοιραίες συνέπειες για το ένα από τα δύο πληρώματα των ελικοτπέρων.   

Βίντεο - ντοκουμέντο του STAR από το σημείο που έπεσε το ελικόπτερο

 Όπως ανακοίνωσε η Πυροσβεστική στα δύο ελικόπτερα τύπου BELL που συγκρούστηκαν κατά τη διάρκεια επιχείρησης δασοπυρόσβεσης στην περιοχή της Ψάθας Αττικής επέβαιναν συνολικά τέσσερις άνδρες, εκ των οποίων δύο Έλληνες και δύο αλλοδαποί υπήκοοι. 

Η σύνθεση των πληρωμάτων των δύο πυροσβεστικών ελικοπτέρων

Δύο από τους επιβαίνοντες εντοπίστηκαν σώοι, ενώ δύο ακόμη ανασύρθηκαν χωρίς τις αισθήσεις τους και παρελήφθησαν από ασθενοφόρα του Ε.Κ.Α.Β. Όπως έγινε γνωστό από την Πυροσβεστική, οι διασωθέντες είναι ένας Βρετανός, χειριστής του ελικοπτέρου κι ένας Έλληνας, σύνδεσμος - συντονιστής, ενώ οι δύο νεκροί είναι ο ένας Δανός, χειριστής του ελικοπτέρου κι ο άλλος Έλληνας, σύνδεσμος - συντονιστής.

Η ανακοίνωση του Πυροσβεστικού Σώματος   

Ολόκληρη η ανακοίνωση του Πυροσβεστικού Σώματος:

«Κατά τη διάρκεια δασοπυρόσβεσης στην περιοχή της Ψάθας Αττικής, συγκρούστηκαν δύο μισθωμένα ελικόπτερα τύπου BELL, τα οποία επιχειρούσαν στο έργο της κατάσβεσης της μεγάλης πυρκαγιάς της Αττικο-Βοιωτίας. 'Αμεσα κινητοποιήθηκαν δυνάμεις έρευνας και διάσωσης, του Πυροσβεστικού Σώματος οι οποίες ολοκλήρωσαν τον εντοπισμό και την περισυλλογή όλων των μελών των πληρωμάτων. Τον συντονισμό έκανε από το πεδίο των επιχειρήσεων, ο Αρχηγός του Πυροσβεστικού Σώματος Αντιστράτηγος Θεόδωρος Βάγιας. Στα δύο ελικόπτερα επέβαιναν συνολικά τέσσερις άνδρες, εκ των οποίων δύο ημεδαποί και δύο αλλοδαποί υπήκοοι. Δύο από τους επιβαίνοντες εντοπίστηκαν σώοι, ενώ δύο ακόμη ανασύρθηκαν χωρίς τις αισθήσεις τους και παρελήφθησαν από ασθενοφόρα του Ε.Κ.Α.Β. Στις έρευνες συμμετείχαν οι επίγειες πυροσβεστικές δυνάμεις που επιχειρούσαν ήδη στην ευρύτερη περιοχή της Ψάθας για την αντιμετώπιση της δασικής πυρκαγιάς. Τα δύο ελικόπτερα είχαν απογειωθεί από το αεροδρόμιο της Ελευσίνας. Τα ακριβή αίτια και οι συνθήκες του συμβάντος διερευνώνται από τις αρμόδιες αρχές».

Δύο νεκροί από τη σύγκρουση πυροσβεστικών ελικοπτέρων στην Ψάθα

Κ. Ρίστα: Τα ενδεχόμενα που ερευνώνται   

Όπως ανέφερε η Κατερίνα Ρίστα στις επιχειρήσεις  κατάσβεσης με μισθωμένα πυροσβεστικά ελικόπτερα υπάρχει επίγειος συντονιστής και σύνδεσμος στο ελικόπτερα. 

H εταιρεία που μισθώνει τα ελικόπτερα είναι Αυστραλιανή, ενώ στους δύο επιζώντες διεξάγεται εργαστηριακός και απεικονιστικός έλεγχος στο 251 ΓΝΑ.  

Τα δύο ενδεχόμενα που ερευνώνται είναι: 

-Τεχνικό πρόβλημα 

-Κακή συνεννόηση. 

Τζορτζ Χιωτάκης στο Star: Στο κόκκινο τα πληρώματα - Πιθανό το ανθρώπινο λάθος    

Πιθανότερο είναι το δεύτερο ενδεχόμενο, της κακής συνεννόησης και του ανθρώπινου λάθους, καθώς όπως δήλωσε και ο εμπειρότατος χειριστής των ελικοπτέρων Τζορτζ Χιωτάκης στο Star, τα δύο  πληρώματα των ελικοπτέρων βρίσκονταν «στο κόκκινο» λόγω της δύσκολης επιχείρησης κατάσβεσης και το πλήρωμα του ενός  ελικοπτέρου δείχνει να μην έχει αντιληφθεί καν τι έχει συμβεί. 

Τι δήλωσε ο εμπερότατος χειριστής ελικοπτέρων Τζορτζ Χιωτάκης στο STAR

Τι δήλωσε ο εμπειρότατος χειριστής ελικοπτέρων Τζορτζ Χιωτάκης στο STAR 

Ο κ. Χιωτάκης χαρακτήρισε σωστή και την απόφαση να διακοπούν οι αεροπυροσβέσεις με τα ελικότερα BELL μετά το τραγικό περιστατικό, καθώς πέραν όλων των άλλων το σοκ είναι μεγάλο για τους συναδέλφους των εκλιπόντων.                


 

Διαβάστε όλες τις ειδήσεις από την Ελλάδα και τον Κόσμο.
Διαβάστε περισσότερα:
ΣΥΓΚΡΟΥΣΗ ΕΛΙΚΟΠΤΕΡΩΝ
 |
ΠΥΡΟΣΒΕΣΤΙΚΑ ΕΛΙΚΟΠΤΕΡΑ
 |
ΨΑΘΑ
 |
ΠΥΡΚΑΓΙΑ
 |
ΠΤΩΣΗ ΕΛΙΚΟΠΤΕΡΟΥ
 |
ΠΥΡΟΣΒΕΣΤΙΚΗ
Follow us:

ΔΕΙΤΕ ΕΠΙΣΗΣ

Ντοκουμέντο STAR πτώση ελικοπτέρου
Ελλαδα
Βίντεο - ντοκουμέντο του STAR από το σημείο που έπεσε το ελικόπτερο
φωτιά Κεφαλονιά
Ελλαδα
Συνελήφθη 44χρονος εμπρηστής στην Κεφαλονιά
σύγκρουση ελικοπτέρων
Ελλαδα
Δύο νεκροί από τη σύγκρουση πυροσβεστικών ελικοπτέρων στην Ψάθα
περιπολικό Αστυνομίας
Ελλαδα
Ταυτοποιήθηκε και συνελήφθη ο δράστης της δολοφονίας 38χρονης Βρετανίδας
Άνω Λιόσια: Νεκρός Άνδρας Σε Αυτοκίνητο - Ψάχνουν Γυναίκα
Ελλαδα
Άνω Λιόσια: Νεκρός άνδρας σε όχημα - Γυναίκα στο επίκεντρο των ερευνών
Φωτιές: Ανεξέλεγκτο Το Μέτωπο Στα Μέγαρα
Ελλαδα
Ανεξέλεγκτη η φωτιά κοντά στα Μέγαρα - Καίγονται σπίτια στο Κρύο Πηγάδι
Φωτιά Τώρα Στη Νέα Τέλενδο Χαλκιδικής
Ελλαδα
Φωτιά τώρα στη Νέα Τέλενδο Χαλκιδικής
Έξοδος Αυγούστου: Πάνω Από 61.000 Επιβάτες Στα Λιμάνια
Ελλαδα
Μαζική έξοδος των αδειούχων Aυγούστου - Το αδιαχώρητο στα λιμάνια
Κυψέλη: Ο Άστεγος Μάρκος Και Τα Μηνύματα Μετά Θάνατον
Ελλαδα
Κυψέλη: Ο «Μάρκος», οι «Αμερικάνοι» και τα μηνύματα μετά θάνατον
ΕΙΔΗΣΕΙΣ
Καιρος
Ελλαδα
Κοσμος
Πολιτικη
Εκλογες
Οικονομια
Υγεια
Σαν Σημερα
Αθλητικα
Αυτοκινητο
Back to Top