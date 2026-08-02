Μισθωμένα ήταν τα δύο πυροσβεστικά ελικόπτερα, τα οποία επιχειρούσαν στο έργο της κατάσβεσης της μεγάλης πυρκαγιάς της Αττικο-Βοιωτίας και ενεπλάκησαν στο περιστατικό της σύγκρουσης στη Ψάθα, που είχε ως αποτέλεσμα την πτώση τους, με μοιραίες συνέπειες για το ένα από τα δύο πληρώματα των ελικοτπέρων.

Όπως ανακοίνωσε η Πυροσβεστική στα δύο ελικόπτερα τύπου BELL που συγκρούστηκαν κατά τη διάρκεια επιχείρησης δασοπυρόσβεσης στην περιοχή της Ψάθας Αττικής επέβαιναν συνολικά τέσσερις άνδρες, εκ των οποίων δύο Έλληνες και δύο αλλοδαποί υπήκοοι.

Δύο από τους επιβαίνοντες εντοπίστηκαν σώοι, ενώ δύο ακόμη ανασύρθηκαν χωρίς τις αισθήσεις τους και παρελήφθησαν από ασθενοφόρα του Ε.Κ.Α.Β. Όπως έγινε γνωστό από την Πυροσβεστική, οι διασωθέντες είναι ένας Βρετανός, χειριστής του ελικοπτέρου κι ένας Έλληνας, σύνδεσμος - συντονιστής, ενώ οι δύο νεκροί είναι ο ένας Δανός, χειριστής του ελικοπτέρου κι ο άλλος Έλληνας, σύνδεσμος - συντονιστής.

Η ανακοίνωση του Πυροσβεστικού Σώματος

Ολόκληρη η ανακοίνωση του Πυροσβεστικού Σώματος:

«Κατά τη διάρκεια δασοπυρόσβεσης στην περιοχή της Ψάθας Αττικής, συγκρούστηκαν δύο μισθωμένα ελικόπτερα τύπου BELL, τα οποία επιχειρούσαν στο έργο της κατάσβεσης της μεγάλης πυρκαγιάς της Αττικο-Βοιωτίας. 'Αμεσα κινητοποιήθηκαν δυνάμεις έρευνας και διάσωσης, του Πυροσβεστικού Σώματος οι οποίες ολοκλήρωσαν τον εντοπισμό και την περισυλλογή όλων των μελών των πληρωμάτων. Τον συντονισμό έκανε από το πεδίο των επιχειρήσεων, ο Αρχηγός του Πυροσβεστικού Σώματος Αντιστράτηγος Θεόδωρος Βάγιας. Στα δύο ελικόπτερα επέβαιναν συνολικά τέσσερις άνδρες, εκ των οποίων δύο ημεδαποί και δύο αλλοδαποί υπήκοοι. Δύο από τους επιβαίνοντες εντοπίστηκαν σώοι, ενώ δύο ακόμη ανασύρθηκαν χωρίς τις αισθήσεις τους και παρελήφθησαν από ασθενοφόρα του Ε.Κ.Α.Β. Στις έρευνες συμμετείχαν οι επίγειες πυροσβεστικές δυνάμεις που επιχειρούσαν ήδη στην ευρύτερη περιοχή της Ψάθας για την αντιμετώπιση της δασικής πυρκαγιάς. Τα δύο ελικόπτερα είχαν απογειωθεί από το αεροδρόμιο της Ελευσίνας. Τα ακριβή αίτια και οι συνθήκες του συμβάντος διερευνώνται από τις αρμόδιες αρχές».

Κ. Ρίστα: Τα ενδεχόμενα που ερευνώνται

Όπως ανέφερε η Κατερίνα Ρίστα στις επιχειρήσεις κατάσβεσης με μισθωμένα πυροσβεστικά ελικόπτερα υπάρχει επίγειος συντονιστής και σύνδεσμος στο ελικόπτερα.

H εταιρεία που μισθώνει τα ελικόπτερα είναι Αυστραλιανή, ενώ στους δύο επιζώντες διεξάγεται εργαστηριακός και απεικονιστικός έλεγχος στο 251 ΓΝΑ.

Τα δύο ενδεχόμενα που ερευνώνται είναι:

-Τεχνικό πρόβλημα

-Κακή συνεννόηση.

Τζορτζ Χιωτάκης στο Star: Στο κόκκινο τα πληρώματα - Πιθανό το ανθρώπινο λάθος

Πιθανότερο είναι το δεύτερο ενδεχόμενο, της κακής συνεννόησης και του ανθρώπινου λάθους, καθώς όπως δήλωσε και ο εμπειρότατος χειριστής των ελικοπτέρων Τζορτζ Χιωτάκης στο Star, τα δύο πληρώματα των ελικοπτέρων βρίσκονταν «στο κόκκινο» λόγω της δύσκολης επιχείρησης κατάσβεσης και το πλήρωμα του ενός ελικοπτέρου δείχνει να μην έχει αντιληφθεί καν τι έχει συμβεί.

Τι δήλωσε ο εμπειρότατος χειριστής ελικοπτέρων Τζορτζ Χιωτάκης στο STAR

Ο κ. Χιωτάκης χαρακτήρισε σωστή και την απόφαση να διακοπούν οι αεροπυροσβέσεις με τα ελικότερα BELL μετά το τραγικό περιστατικό, καθώς πέραν όλων των άλλων το σοκ είναι μεγάλο για τους συναδέλφους των εκλιπόντων.



